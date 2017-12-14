Осторожно, спойлеры! Внимание! Этот материал состоит из спойлеров. Он предназначен для тех, кто не планирует смотреть «Последних джедаев» (зря!), но хочет знать, как там развили сюжет и раскрыли тайны «Пробуждения Силы». Приготовьтесь, многие из этих откровений вас… разочаруют. Но в некоторых случаях это даже хорошо.

Итак, спойлеры начинаются ниже этой картинки…

Нам так и не сказали, кто такой Сноук

И, вероятно, уже не скажут, потому что теперь это не важно для сюжета. Верховного недоимператора убил Кайло Рен, чтобы занять его место. Кем бы ни был Сноук раньше, сейчас он мёртвое мясо, и какая разница, откуда оно было родом?

Нераскрытый Сноук — главное разочарование восьмого эпизода. Зато мы хотя бы узнали, какого он размера: лишь чуть-чуть выше обычного человека.

Родители Рей — никто

Да, она простая старьёвщица. Она не дочь Люка, не сестра Кайло (хотя между ними есть некая «духовная связь»), не внучатая племянница Квай-Гона или Мейса Винду. Она простая девушка, дочь провинциальных алкашей. Это один из самых приятных сюрпризов фильма. «Звёздные войны» избежали превращения в «Санта-Барбару» про семью Скайуокеров и Соло. В этом отчасти сбылась наша теория «Рей — никто».

И ещё в одном она сбылась: Рей действительно служила приманкой для Люка. Однако это был план не Кайло Рена, а Сноука, который провоцировал своего ученика. И, вопреки теории, Силой девушка всё-таки владеет, никто ей не поддавался.

Люк не злодей

Люк не управляет Первым орденом, не готовит супероружие против Сноука. Он действительно сбежал на край света просто из-за своей неудачи с Кайло Реном. И не хочет обучать новых джедаев именно потому, что считает себя никчёмным учителем, у которого ученики скатываются на Тёмную сторону. Поэтому меч, который ему так торжественно преподнесла Рей в финале VII эпизода, он сразу же выбросил.

У Люка есть только одна тайна, которая уместилась в короткий флэшбек. Видимо, именно из-за этой сцены Марк Хэмилл говорил, что не согласен с трактовой персонажа. Дело в том, что…

Люк виноват в падении Бена

Потому что пытался его убить. Обучая племянника, Скайуокер увидел в его душе огромную растущую тьму. Испугавшись, он выхватил световой меч, готовясь зарубить спящего мальчишку. Из-за этого Кайло взбунтовался против учителя-убийцы и перебил часть падаванов, а другую часть увёл за собой (видимо, это и есть те мифические рыцари Рен, которых, правда, и в этом фильме не показали).

Впрочем, это версия Кайло. Люк вспоминает эту историю несколько иначе: мол, всего-то потеребил меч над кроватью спящего племянника, уже было передумал, а парень всё неправильно понял.

Кайло Рен не исправился

В трейлерах и всю первую половину фильма Райан Джонсон старательно намекал, что Кайло Рен повторит судьбу принца Зуко из «Аватара»: раскается и перейдёт на сторону Света. Он постоянно общается с Рей по телепатической связи, и эти двое вроде как начинают ладить.

Но это оказывается ловушкой: Рей летит к Рену в лапы, поверив, что злодей близок к исправлению. Кайло действительно убивает Сноука и предлагает Рей править Галактикой вместе, но ни о каком покаянии речи не идёт. Кайло просто хотел стать верховным лидером вместо Сноука — и стал им.

По и Финн не геи

Это всё Джон Бойега троллил публику. Более того, у Финна появляется девушка — Роуз (хотя раньше он интересовался Рей).

А ещё Финну дают поквитаться с капитаном Фазмой (а Фазме — хоть немного проявить себя). Между ними происходит поединок, похожий на драку с «предателем!» из седьмого эпизода. Разумеется, Финн убивает капитаншу. Мы так и не увидим её лица.

Лея применяет Силу

Видно, что создатели планировали посвятить вторую часть трилогии Люку, а третью — Лее. Увы, из-за смерти Кэрри Фишер это теперь невозможно. Но они включили в фильм максимум сцен с Леей, даже довольно неожиданных. Например, мы в первый и, вероятно, последний раз видим, как Лея применяет Силу, спасаясь из, казалось бы, безнадёжной ситуации.

Люк умирает. Сам!

Люк Скайуокер сыграл в фильме важную роль, причём не только как учитель Рей (он практически не учит её). В финале он выходит на бой против Кайло, чтобы выиграть время для Сопротивления. Но гибнет старый джедай не в бою — он вообще дерётся не по-настоящему, а присылает на поле боя фантома. После битвы Люк, находящийся за много парсеков, мирно уходит, сливаясь с Силой, как раньше это сделал Йода. Также в фильме погибает ещё один старый знакомый — Адмирал Акбар, автор легендарной фразы «It’s a trap».

Кстати, в фильме есть Йода

В виде призрака Силы, конечно. Он появляется только в одной сцене, чтобы прочитать Люку мудрое наставление и помочь ему сжечь устаревшие джедайские кодексы. Да, все эти книги и древо, в которых они хранятся, — не более чем символическая декорация, которую сжигают, чтобы возвестить о новой эпохе.

Последние джедаи — это Люк, Рей и… Лея?

Название фильма звучит в финальной реплике Люка «Я далеко не последний джедай». Он имеет в виду в первую очередь Рей, которая как раз в эти минуты окончательно овладела Силой. Ключевое слово — «далеко», Люк явно уверен, что, помимо Рей, есть ещё кто-то. Как минимум, Силой владеет ещё Лея.

Сила ночи, Сила дня — одинаково клиент!

В подсюжете про Финна и Роуз есть одна сцена, которая могла бы послужить шикарным развитием всей саги — но, к сожалению, на это у Lucasfilm не хватит дерзости. Взломщик, которого блестяще играет Бенисио Дель Торо, раскрывает Финну страшную тайну: оружие Сопротивлению и Первому ордену продают одни и те же магнаты. Война выгодна им, они на ней наживаются.

Будь создатели немного посмелее, они превратили бы это в мощнейший твист: героев и злодеев на самом деле искусственно стравливают, чтобы повысить спрос на военную технику. Никаких сторон Силы, просто бизнес!