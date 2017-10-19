Джон Бойега намекает на гей-отношения между Финном и По Дэмероном

Джон Бойега намекает на гей-отношения между Финном и По Дэмероном

Актёр Джон Бойега («Звёздные войны: Пробуждение Силы», «Тихоокеанский рубеж 2») намекнул на романтические отношения между Финном и По Дэмероном — персонажами новой трилогии «Звёздных войн». Об этом он рассказал в интервью изданию Metro.

Журналист портала решил спросить актёра о животрепещущих темах в «Звёздных войнах», в числе которых — включение в сагу ЛГБТ-персонажей. По словам журналиста, многие поклонники «Звёздных войн» считают, что Финна (героя Джона Бойеги) и По Дэмерона (Оскар Айзек) связывают романтические отношения. Вот что ответил актёр:

Я думаю, что Оскар всегда смотрит на меня с любовью в глазах, и поклонники заметили это. И тогда они поняли, что он либо должен признаться в своих чувствах, либо остыть. Джон Бойега

Из интервью не ясно, говорит ли Бойега на полном серьёзе или просто «троллит» фанатов саги. С одной стороны, в словах журналиста есть доля правды — достаточно загуглить «финн и по дэмерон картинки». С другой стороны, всё, что нам показали в «Пробуждении Силы», вписывает в стандартное сюжетное клише (или сюжетный троп) «броманс» или «крепкая мужская дружба». Вот как в грядущем фильме «Тор 3: Рагнарёк» ведут себя Тор и Халк или в сериале Marvel/Netflix «Защитники» Дэнни Ренд и Люк Кейдж.

Премьера фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» состоится 14 декабря.

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