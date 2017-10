Премьера нового фильма Marvel «Тор 3: Рагнарёк» от режиссёра Тайки Вайтити состоится 2 ноября — ждать осталось чуть меньше месяца.

Западные журналисты и критики посетили предпоказ, на котором увидели финальную версию картины. Развёрнутые рецензии появятся на сайтах чуть позже, а пока что почитайте первые впечатления. Новый фильм Marvel ожидаемо хвалят за юмор, персонажей и самостоятельность; называют лучшим среди всех картин о Торе — впрочем, это не такая уж и похвала. Сложно было сделать хуже.

#ThorRagnarok ⚡️ABSOLUTELY ROCKS! I was totally blown away by the story, action, effects, performances, & one of Marvel's best soundtracks! pic.twitter.com/I6ZA9l6pEc — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) October 9, 2017

Полный улёт! Я был полностью потрясён сюжетом, экшеном, спецэффектами, актёрской игрой и одним из лучших саундтреков Marvel.

Thor: Ragnarok is just plain fun. It's hilarious from start to finish with quirky performances & exciting action. Tessa Thompson is the MVP. pic.twitter.com/7GyYG4IZZ5 — Germain Lussier (@GermainLussier) October 9, 2017

«Тор: Рагнарёк» просто наполнен юмором. Он очень весёлый, начиная с первых кадров и заканчивая неожиданными сценами и захватывающим экшеном. [Актриса] Тесса Томпсон — это наиболее выдающаяся среди всех.

Loved ‘Thor: Ragnarok’. @TaikaWaititi did an awesome job. Movie is loaded with his trademark humor. Laughed beginning to end. pic.twitter.com/kfROuqSyVe — Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 9, 2017

Понравился «Тор 3: Рагнарёк». Тайка Вайтити проделал отличную работу. Фильм загружен фирменным юмором. Смеялся от начала и до конца.

#ThorRagnarok is the best Thor movie BUT still think it’s really good not awesome. Hemsworth, Hulk & Tessa all great, though. And Goldblum! pic.twitter.com/rY6ItFzdjN — Jim Voodooda (@JimVejvoda) October 9, 2017

«Тор 3: Рагнарёк» — лучший фильм про Тора. Он хорош, но не идеально крут. Хотя Хемсворт, Халк и Тесса великолепны. И Голдблюм!

Thor Ragnarok is one of the funniest Marvel Studio movies thus far, definitely the best Thor film. Loved Mark Mothersbaugh’s score. — Peter Sciretta (@slashfilm) October 9, 2017

«Тор 3: Рагнарёк» — один из самых смешных фильмов Marvel и, определённо, один из лучших фильмов про Тора. Понравился саундтрек Марка Мазерсбо.

#ThorRagnarok is a ton of fun! Self-contained MCU plot, but character work is awesome, and the adventure a thrill. Best of the Thor movies! pic.twitter.com/tQ8DuCcwxM — Evil Eric Eisenberg (@eeisenberg) October 9, 2017

«Тор 3: Рагнарёк» напичкан юмором! Сюжет самодостаточный, не зависит от Кинематографической вселенной Marvel. Работа над героями — потрясающая, а приключение — увлекательное. Лучший фильм про Тора.