В Heroes of Might & Magic: Olden Era будет фракция в духе лавкрафтианских хорроров

Студия Unfrozen поделилась тизером Схизм — шестой и последней доступной фракции для Heroes of Might & Magic: Olden Era. Это будет раса древних существ с щупальцами, обитающих в своей ледяной крепости. В игре будет одна полноценная одиночная кампания, в которой будут объединены все шесть фракций, три режима, рейтинговые таблицы, матчмейкинг, профили пользователей и мощный генератор случайных карт. Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет до конца 2025-го, а вот когда ожидать полноценный релиз, пока неясно. Сначала геймерам будет представлен первый акт кампании, а остальные добавятся в ходе разработки.