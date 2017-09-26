Новые слухи о супергеройском фильме Тайки Вайтити «Тор 3: Рагнарёк» появились в подкасте Weekly Planet. Якобы зрители, видевшие картину на тестовых показах, рассказали о забавном и неожиданном камео Мэтта Деймона.

В фильме будет сцена в театре Асгарда. Там нам показывают постановку, которая воспроизводит события фильма «Тор 1». И вот там роли Локи досталась асгардийскому актёру, которого воплотил Мэтт Деймон.

Если слух  верен, это очень тонкая отсылка к комедии Кевина Смита «Догма», где Мэтт Деймон сыграл падшего ангела по имени Локи.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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