Слух: у Мэтта Деймона будет тайное камео в «Тор 3: Рагнарёк»

Слух: у Мэтта Деймона будет тайное камео в «Тор 3: Рагнарёк»

Новые слухи о супергеройском фильме Тайки Вайтити «Тор 3: Рагнарёк» появились в подкасте Weekly Planet. Якобы зрители, видевшие картину на тестовых показах, рассказали о забавном и неожиданном камео Мэтта Деймона.

В фильме будет сцена в театре Асгарда. Там нам показывают постановку, которая воспроизводит события фильма «Тор 1». И вот там роли Локи досталась асгардийскому актёру, которого воплотил Мэтт Деймон.

Если слух верен, это очень тонкая отсылка к комедии Кевина Смита «Догма», где Мэтт Деймон сыграл падшего ангела по имени Локи.