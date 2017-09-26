Новые слухи о супергеройском фильме Тайки Вайтити «Тор 3: Рагнарёк» появились в подкасте Weekly Planet. Якобы зрители, видевшие картину на тестовых показах, рассказали о забавном и неожиданном камео Мэтта Деймона.
В фильме будет сцена в театре Асгарда. Там нам показывают постановку, которая воспроизводит события фильма «Тор 1». И вот там роли Локи досталась асгардийскому актёру, которого воплотил Мэтт Деймон.
Если слух верен, это очень тонкая отсылка к комедии Кевина Смита «Догма», где Мэтт Деймон сыграл падшего ангела по имени Локи.
comments powered by HyperComments
Читайте также
Режиссёр «Тор 3: Рагнарёк» ответил на вопросы пользователей Reddit
«Я старался игнорировать другие фильмы о Торе» — сказал он.
Слух: в Сеть утекли сюжеты «Стражей галактики 2» и «Тора 3: Рагнарёк»
Возможно, мы знаем, куда делся Один и что ждёт малыша Грута. Осторожно, спойлеры!
Привет, восьмидесятые! Вышел первый тизер «Тор 3: Рагнарёк»
В нём наконец-то показали, почему в фильме у Тора нет любимого молота.