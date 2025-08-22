КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Дафни Кин сыграет богиню Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона»

Дмитрий Кинский
22 августа 15:54
1 минута на чтение
Дафни Кин («Темные начала») и Сара Чоудри («Тайное общество мистера Бенедикта») присоединились к актерскому составу третьего сезона «Перси Джексона и Олимпийцев» от Disney+.
Первая воплотит образ греческой богини охоты Артемиды, а вторая — ее бессмертной помощницы по имени Зои.
В основу третьего сезона ляжет книга «Проклятие титана», в которой Перси предстоит отыскать исчезнувших Артемиду и Аннабет.
Его съемки уже стартовали. А второй сезон выйдет уже 10 декабря.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

