BBC о будущем «Доктора Кто»: «ТАРДИС никуда не денется»

Новый директор по контенту BBC Кейт Филлипс рассказала , что «Доктора Кто» не будут закрывать, даже если сотрудничество с Disney прекратится.

Будьте уверены, «Доктор Кто» никуда не денется. Disney — отличный партнер. Мы продолжим работать вместе над «Войной между сушей и морем» в следующем году. Что касается будущего, то с Disney или без нее «Доктор Кто» останется на BBC. ТАРДИС никуда не денется.

Напомним, в последние месяцы ходят слухи, что Мышиный дом может расторгнуть контракт с BBC о совместном производстве сериала из-за падения рейтингов.

Ранее шоураннер «Доктор Кто» Рассел Т. Дэвис признался, что будущее проекта пока не определено.

Сейчас с уверенностью можно сказать лишь то, что Шути Гатва оставит роль Повелителя времени, а его место займет Билли Пайпер, которая некогда играла в сериале одну из спутниц главного героя — Роуз Тайлер.

В 2026 году выйдет спин-офф «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем».

