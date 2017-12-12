Капитан Фазма: кто она? Что мы узнали из книг и комиксов

Капитан Фазма: кто она? Что мы узнали из книг и комиксов

Седьмой эпизод «Звёздных Войн» преподнёс немало сюрпризов, одним из которых оказалась роль капитана Фазмы. Ещё до премьеры она стала одним из «лиц» фильма, её образ вовсю использовали в рекламных материалах, а сыграть её доверили именитой актрисе Гвендолин Кристи. Тем удивительнее, что на экране Фазма предстала на удивление слабым персонажем, чьи личность и история остались толком не раскрыты. Этот пробел заполнили роман и мини-серия комиксов, выпущенные к премьере восьмого эпизода. Вот что мы узнали из них о таинственном капитане.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к роману «Фазма», комиксам нового канона и, возможно, «Последним джедаям». Если хотите их избежать, то лучше почитайте интервью с Марком Хэмиллом

Действие романа «Фазма» начинается за несколько лет до событий «Пробуждения Силы». Первый орден берёт в плен шпионку Сопротивления по имени Вай Мороди, которая собирала сведения о прошлом капитана Фазмы. Эта информация крайне интересует капитана Первого ордена по прозвищу Кардинал. Втайне от начальства он допрашивает Вай.

Кардинал — уроженец Джакку, но с юных лет воспитывался в Первом ордене, был телохранителем генерала Брендола Хакса (отца Армитажа Хакса из «Пробуждения Силы») и руководил подготовкой рекрутов. Именно из таких обездоленных уроженцев отсталых планет и набирает солдат Первый орден. Кардинал предан ему всей душой и уверен, что тот несёт в галактику порядок и стабильность — в противовес Новой Республике и Сопротивлению, от которых исходят хаос и беззаконие.

Кардинал ненавидит Фазму, которая затмила его, считает, что та не верна Первому ордену, и надеется с помощью Вай добыть тому доказательства. А Мороди действительно есть что рассказать.

Юность Фазмы

Фазма родилась и выросла на планете Парнассос, которая задолго до того пережила глобальную катастрофу и стала едва пригодна для жизни. В пустыне, где каждый день проходил в борьбе за выживание, Фазма с юных лет росла бойцом и привыкла не останавливаться ни перед чем. Ещё в юности, чтобы спасти себя и брата Келдо и присоединиться к более могущественному клану, она обрекла на смерть свой прежний клан, в том числе и родителей. Брат с сестрой быстро стали лидерами нового клана, хотя согласием между родичами и не пахло. Беспощадная Фазма считала, что хороший враг — мёртвый враг. Келдо же предпочитал улаживать конфликты с соседями миром.

Серым будням Фазмы пришёл конец, когда на Парнассос упал корабль Первого ордена, сбитый всё ещё действующими системами планетарной обороны. Добравшись до спасательной капсулы, Фазма столкнулась с генералом Хаксом, пережившим катастрофу. Ухватившись за возможность выбраться со своей негостеприимной родины, Фазма согласилась помочь Хаксу отыскать его разбитый корабль, чтобы послать сигнал бедствия.

Большая часть романа посвящена путешествию Фазмы, Хакса и их воинов по пустошам Парнассоса, где героев ждёт много смертельных опасностей. Преодолевая их, Фазма демонстрирует таланты воина и абсолютную беспощадность: чтобы выжить, она без колебаний жертвует товарищами и, если надо, даже сама их убивает.

В Первом ордене

Оценив дарования девушки, Брендол берёт её под крыло и способствует стремительной карьере Фазмы в Первом ордене. Она становится образцом для подражания, героиней, чьими портретами украшают патриотические плакаты. Настоящего лица Фазмы в Первом ордене никто не видел. Среди солдат ходят самые разные слухи: одни считают, что под хромированным шлемом скрывается монстр, другие думают, что красавица.

Фазма тщательно хранит свои секреты — особенно тайну её происхождения. А единственным в Первом ордене, кто о нём знал, был Брендол. Так что, завоевав высокое положение, Фазма избавилась от покровителя: благодарность ей незнакома, да и преданности к Первому ордену она не испытывает. Погубив генерала с помощью насекомого с Парнассоса, она обставила дело так, чтобы никто не понял, что это было убийство.

Это как раз та информация, которой жаждал Кардинал. Обладая подобным компроматом, он отправляется к Армитажу Хаксу, сыну и преемнику убитого генерала, чтобы погубить ненавистную Фазму. Однако надежды Кардинала разбиваются вдребезги: младший Хакс знает об убийстве и даже помог Фазме его провернуть. В отчаянии Кардинал пытается сам поквитаться с убийцей, но проигрывает поединок, и победительница оставляет его умирать. Впрочем, Вай, проникнувшись за время допроса симпатией к своему врагу, спасает Кардинала и помогает ему бежать. На этом завершается роман «Фазма».

После гибели «Старкиллера»

Действие комикса «Капитан Фазма» стартует одновременно с финальными сценами «Пробуждения Силы». Фазма понимает: если станет известно о её роли в снятии щитов базы «Старкиллер», из героини Первого ордена она превратится в предательницу. В последние минуты перед гибелью «Старкиллера» она стирает записи с компьютеров безопасности, но обнаруживает, что прежде к ним получил доступ лейтенант Сол Ривас.

Ему удаётся выбраться с гибнущей базы и бежать, а Фазма в компании одной из пилотов Первого ордена пускается по его следу. Погоня приводит их на столь же отсталую и беспокойную планету, как и родина самой Фазмы. После ещё одного опасного путешествия капитан убивает Риваса, «повесив» на него отключение щитов «Старкиллера», а заодно и пилота — как опасную свидетельницу. В Первый орден Фазма возвращается героиней, покаравшей предателя.

* * *

Если в «Пробуждении Силы» Фазма выглядела слабой и некомпетентной, то роман и комикс рисуют нам совершенно иной образ. На их страницах она предстаёт опасной и беспощадной воительницей, которая не останавливается ни перед какими преградами. Надеемся, именно такой она будет и в грядущем восьмом эпизоде, где, судя по всему, ей отведена важная роль.