Портал Star Wars Underworld обратил внимание на ряд новых необработанных фотографий к фильму «Звёздные войны: Последние джедаи», которые оказались слиты в Сеть. На них можно разглядеть как главных героев — Люка, Рей и Финна, так и антагонистов саги: Кайло Рена, загадочных охранников в красном, напоминающих Стражей Императора, капитана Фазму и самого Верховного лидера Сноука! Его внешний вид точь-в-точь совпадает с ранее слитым изображением игрушки LEGO.

Обратите внимание, что Люк представлен в характерных тёмных одеяниях, которые больше соответствуют образу ситха, нежели джедая. Неужели в «Последних джедаях» припасли неожиданных поворот?

В Сеть слили промо-фото «Последних джедаев». И там есть истинный облик Сноука! 1 В Сеть слили промо-фото «Последних джедаев». И там есть истинный облик Сноука! 2 В Сеть слили промо-фото «Последних джедаев». И там есть истинный облик Сноука! 3 В Сеть слили промо-фото «Последних джедаев». И там есть истинный облик Сноука! 4 В Сеть слили промо-фото «Последних джедаев». И там есть истинный облик Сноука! 5 В Сеть слили промо-фото «Последних джедаев». И там есть истинный облик Сноука! 6 В Сеть слили промо-фото «Последних джедаев». И там есть истинный облик Сноука! 7 В Сеть слили промо-фото «Последних джедаев». И там есть истинный облик Сноука! 8 В Сеть слили промо-фото «Последних джедаев». И там есть истинный облик Сноука! 9 В Сеть слили промо-фото «Последних джедаев». И там есть истинный облик Сноука! 10

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Кот-редактор
Кот-редактор
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