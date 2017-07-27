В Сеть слили промо-фото «Последних джедаев». И там есть истинный облик Сноука!

В Сеть слили промо-фото «Последних джедаев». И там есть истинный облик Сноука!

Портал Star Wars Underworld обратил внимание на ряд новых необработанных фотографий к фильму «Звёздные войны: Последние джедаи», которые оказались слиты в Сеть. На них можно разглядеть как главных героев — Люка, Рей и Финна, так и антагонистов саги: Кайло Рена, загадочных охранников в красном, напоминающих Стражей Императора, капитана Фазму и самого Верховного лидера Сноука! Его внешний вид точь-в-точь совпадает с ранее слитым изображением игрушки LEGO.

Обратите внимание, что Люк представлен в характерных тёмных одеяниях, которые больше соответствуют образу ситха, нежели джедая. Неужели в «Последних джедаях» припасли неожиданных поворот?

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться