Портал Star Wars Underworld обратил внимание на ряд новых необработанных фотографий к фильму «Звёздные войны: Последние джедаи», которые оказались слиты в Сеть. На них можно разглядеть как главных героев — Люка, Рей и Финна, так и антагонистов саги: Кайло Рена, загадочных охранников в красном, напоминающих Стражей Императора, капитана Фазму и самого Верховного лидера Сноука! Его внешний вид точь-в-точь совпадает с ранее слитым изображением игрушки LEGO.
Обратите внимание, что Люк представлен в характерных тёмных одеяниях, которые больше соответствуют образу ситха, нежели джедая. Неужели в «Последних джедаях» припасли неожиданных поворот?
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Если это правда, то мы знаем, кто отец Рэй. Это не Люк. Это нечто ПОТРЯСАЮЩЕЕ.
Вышел тизер-трейлер фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи»
В нём показали тренировки Рэй и, видимо, несколько флэшбеков.
Как это было: презентация фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» на Star Wars Celebration
На нём наконец-то показали тизер восьмого эпизода.
Новые подробности о фильме «Звёздные войны: Последние джедаи»
Девятый эпизод должен был стать бенефисом Леи, а герой Дель Торо, возможно, тёмный джедай.