Что мы увидели в трейлере «Звёздные войны: Последние джедаи»

14 апреля в Сети появился долгожданный тизер восьмого эпизода «Звёздных войн» . В отличие от первого ролика «Пробуждения Силы», тизер «Последних джедаев» не принёс много новой информации. Но кое-что интересное мы нашли — и спешим поделиться с вами.

По заложенной ещё «Пробуждением Силы» традиции тизер открывается неожиданным появлением потного лица. На этот раз перед зрителями оказывается Рей, которая падает на колени, тяжело дыша. Она определённо тренируется под руководством Люка. И судя по тому, что львиная доля ролика посвящена именно Рей, можно предположить, что именно её сюжетная линия ляжет в основу «Последних джедаев».

На панели, посвящённой фильму, актриса Дэйзи Ридли сказала: «Бойтесь встречи с кумирами!» Похоже, Люк настолько изменился за прошедшие годы, что разочарует или даже испугает Рей. Сразу вспоминаются слухи, ходившие ещё до «Пробуждения Силы». Тогда говорили, что Люк Скайуокер сошёл с ума или стал настолько могущественным, что счёл себя угрозой для окружающих. От тизера «Последних джедаев» остаётся схожее впечатление. Бывший герой галактики считает, что джедаям пора на покой. В русском дубляже его фраза звучит даже более зловеще: «Джедаям пора положить конец». Правда, скорее всего, Скайуокер просто полагает, что все его старания породили лишь зло и лучше уйти в отшельники, чем воспитывать нового Вейдера или Кайло Рена.

Есть версия, что Люк разочаровался в самой концепции Светлой и Тёмной стороны, разделившей джедаев и ситхов. В пользу этого говорит его реплика «Всё гораздо сложнее» в ответ на слова Рей «Свет. Тьма. Равновесие». Возможно, «джедаям пора положить конец» здесь означает «пора найти третий путь, нейтральный путь, где не будет ни джедаев, ни ситхов, а только равновесие Силы». Это равновесие должен был вернуть ещё Энакин, отец Люка, но мы знаем, чем всё кончилось — не исключено, что по вине Ордена джедаев. Кстати, в старом каноне был орден Потенциум, членов которого считали еретиками: они видели Силу единой, без разделения на Светлую и Тёмную стороны. А в третьем сезоне каноничного мультсериала «Повстанцы» появился персонаж Бенду, который также считается нейтральным, хотя и чувствительным к Силе.

Возможно, Люк, разочаровавшись в старом учении, либо откажется быть наставником Рей, либо начнёт излагать ей такую философию, что ей непросто будет отличить мудрые наставления от безумных и вредных. К счастью, на её стороне молодость, оптимизм и энтузиазм. Ровно это некогда позволило Люку устоять перед Йодой, который призывал его бросить друзей в беде. Конфликт учителя и ученицы — отличный задел для первого акта!

Кстати, когда звучат слова «Свет. Тьма. Равновесие», мы каждый раз слышим голоса на заднем плане. Свет — «вы моя надежда» Леи (в оригинале — «помоги мне, Оби-Ван Кеноби» из того же монолога, который мы слышали в IV эпизоде). Тьма — «соблазнённый Тёмной стороной» голосом Оби-Вана. Равновесие — «окружает нас и связывает воедино» голосом, похожим на голос Йоды. Слухи о том, что Йода и Оби-Ван (и даже Энакин) появятся в фильме, ходят уже давно.

В следующих кадрах мы видим что-то похожее на книжную полку, установленную на некоем алтаре, а затем старую книгу или пергамент с выцветшим изображением символа Ордена джедаев. Насколько мы знаем, некоторое время назад Люк отправился в первый храм джедаев на планете Эч-То, где его и нашла Рей в финале «Пробуждения Силы». Возможно, обучая Рей, Скайуокер откроет ей некие секреты Ордена, которые узнал во время своего добровольного изгнания. А может, именно поиск тайн, а не известие о попавшем в беду Сопротивлении заставит Рей отправиться в новое путешествие.

Интересно, что книги в «Звёздных войнах» появляются едва ли не впервые: на экране их не показывали, а авторы романов выкручивались как могли, придумывая всё новые варианты голографических лент и пластиковых страниц. В произведения о совсем древних временах несколько книг всё-таки пробрались, но для далёкой-далёкой галактики это экзотика. Однако один фолиант всё-таки оставил заметный след в мифологии «Звёздных войн» — таинственный Журнал Уиллов. В ранних черновиках Джорджа Лукаса так называлась то ли священная книга джедаев, то ли галактическая летопись, которую вели некие мудрые бессмертные духи. Сам создатель саги так и не воплотил эту идею, но из «Изгоя-один» мы узнали, что в галактике есть религии, чьи последователи поклоняются Уиллам. Что, если и сам загадочный Журнал наконец-то появится на экране и попадёт в руки Рей?

В этой сцене показано объятое пламенем поле битвы, но оно подозрительно похоже на кадры видений Рей о падении учеников Люка в седьмом эпизоде. Неужели это флешбэк? Учитывая, что этим важным событиям из предыстории новой трилогии до сих не уделяли внимания, возможно, пришло время узнать, что же случилось с новым Орденом джедаев и как Кайло Рен перешёл на Тёмную сторону.

Кайло Рен в тизере сражается без маски. Более того: разбитая маска лежит на полу. Это может означать одно из трёх: либо Кайло стал более зрелым персонажем и перестал оглядываться на Дарта Вейдера, либо душевные терзания всё-таки заставили его отречься от Первого ордена, либо же кто-то его победил. Впрочем, последний вариант маловероятен: история близится к середине, а новых злодеев нам пока не представили. Хотя… кого там играет Бенисио Дель Торо?

На панели по «Последнему джедаю» рассказали, что уничтожение базы «Старкиллер» стало для Первого ордена ударом сильным, но не фатальным, ведь и Республике досталось не меньше — уничтожена её столица вместе со всем сенатом. Сейчас галактика повергнута в хаос, и Первый Орден намерен этим воспользоваться.

Похоже, бои с Первым орденом и впрямь серьёзно ударили по Сопротивлению: когда нам показывают со спины генерала Лею, она находится на мостике какого-то корабля, а не в привычном наземном штабе. Возможно, героям придётся, как и в пятом эпизоде, с первых же кадров бегать по всей галактике от врагов, уничтоживших их базу. И это с больным Финном на руках!

Как мы помним, Финн в конце «Пробуждения Cилы» был тяжело ранен в битве с Кайло Реном. В тизере мы видим момент незадолго до его прихода в себя. По словам актёра Джона Бойеги, Финн не только поправится, но и переживёт немало увлекательных приключений вместе с По Дэмероном. В одной из сцен тизера По бежит к взрывающемуся кораблю в ангаре — уж не пытается ли он эвакуироваться с атакованной базы?

Мы видим, как несколько кораблей бороздят соляную пустыню, поднимая облака красной пыли. Ранее режиссёр рассказывал, что планета называется Крейт и там ещё со времён Оригинальной трилогии находится заброшенная база повстанцев. Героям придётся срочно туда отправиться, чтобы разобраться с каким-то чрезвычайным происшествием. При этом на заднем плане — снова привет V эпизоду — можно заметить шагоходы. Поездка явно будет нелёгкой.

Наконец, в конце ролика нам показали масштабную космическую битву, не уступающую сражениям в «Изгое-один» и «Возвращении джедая». Скорее всего, именно космическая битва Сопротивления с Первым орденом и станет кульминацией фильма.

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Райан Джонсон прекрасно понимает, что играет на поле пятого эпизода, который, с одной стороны, поднял сагу на новую высоту, а с другой — был лишь остановкой на пути к финалу. Поэтому фильм просто обязан стать мрачнее и масштабнее «Пробуждения Силы»: с терзаниями героев, распадающимся миропорядком и экскурсами в глубины джедайской философии. Даже закадровый голос в тизере словно явился из кошмарных видений Рей в предыдущем фильме. В кадре, где Люк выходит из пещеры, он и вовсе напоминает другого ожесточившегося отшельника — Ноя из одноимённого фильма Даррена Аронофски, призывавшего людей погибнуть и очистить Землю. Однако зелёные ирландские пейзажи — это не туманная Дагоба, и пока что ролик оставляет менее мрачное впечатление. Да и Райан Джонсон обмолвился, что в «Джедаях» будет полно гэгов с очаровательным дроидом BB-8. Скорее всего, авторы постараются балансировать между авторской драмой и зрелищным киноаттракционом. Будем надеяться, оставшегося полугода хватит, чтобы найти золотую середину.