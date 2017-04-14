Как это было: презентация фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи» на фестивале Star Wars Celebration

Как это было: презентация фильма «Звёздные Войны: Последние джедаи» на фестивале Star Wars Celebration

14 апреля на фестивале Star Wars Celebration прошла презентация, посвящённая восьмому эпизоду саги — фильму «Звёздные Войны: Последние джедаи». Забегая вперёд, скажем, что тизер показали — посмотреть его можно здесь (в оригинале и дубляже).

Сама презентация, которую вёл Джош Гэд (тот самый ЛеФу из «Красавицы и чудовища»), прошла без сюрпризов — спойлеров никто не выболтал, несмотря на отчаянные попытки ведущего. Но кое-что новое мы узнали.

Первыми на сцене появились президент LucasFilm Кэтлин Кеннеди и режиссёр восьмого эпизода Райан Джонсон («Петля времени»).

Джонсон рассказал, что сейчас полным ходом идёт постпродакшен, фильм активно монтируется. Режиссёр поведал, что во время съёмок он много фотографировал на свою старую камеру, поскольку очень любит формат «закулисного фото». А ещё потому, что он единственный, кто мог фотографировать на съёмочной площадке без риска получить пинка. На экране показали некоторые фотографии:

Конечно, были и фотографии с Кэрри Фишер:

По словам Райана Джонсона, Кэрри проявляла на съёмочной площадке и талант сценариста — они могли часами обсуждать тот или иной эпизод, в результате чего на свет появлялись искромётные реплики, которые в итоге вошли в фильм.

Вскоре на сцене появилась Дэйзи Ридли (Рэй). Джош Гэд обещал её как следует расспросить, но актриса уклонялась от вопросов.

Дэйзи, скажи, ты Рей Скайоукер? Может, ты Рей Кеноби? У тебя ведь не может не быть фамилии? Ты же не какая-нибудь Мадонна с Джакку?

Дейзи ограничилась лишь общими фразами (с очаровательным британским акцентом). Она рассказала, что её героиня изменится после встречи с Люком:

​У Рей есть определённые ожидания и, как все вы знаете, иногда тяжело встретиться со своим героем, потому что он может оказаться не тем, кем вы его представляли.

Позже на сцене появился актёр Джон Бойега — бывший штурмовик Финн из седьмого эпизода. Он рассказал, что его герой точно вернётся в восьмом эпизоде. По словам Бойеги, в фильме уделят внимание его дружбе с пилотом По Дэмероном, героем Оскара Айзека.

В конце «Пробуждения силы» Финн смог за себя постоять, но был тяжело ранен. В восьмом эпизоде ему предстоит сделать выбор: присоединится ли он к Сопротивлению или продолжит прятаться от Первого Ордена. По — друг Финна, в фильме их ждёт масса приключений. Джон Бойега

Следующей на сцене появилась актриса Келли Мари Трэн, чья героиня, Роуз, появится на экране впервые. Келли немного рассказала о своей героине: она — механик, работающий на Сопротивление. По словам Трэн, Роуз — обычный человек, который оказался втянут в военные действия. Так она покажет, что любой может стать героем. По словам режиссёра, Роуз — один из важнейших второстепенных персонажей «Последних джедаев».

Последним на сцену вышел Марк Хэмилл. Джош Гад сразу же задал ему каверзный вопрос:

Марк, а в восьмом эпизоде Люк вообще слезет с этой вершины или нет?

Вопрос оказался очень кстати, ведь в трейлере Люк так и не покинул скалу на острове.

Почти все время Марк отшучивался. Например, он почти сразу обратил внимание, что перед ним сидят якобы дети Люка: дочь Рэй и сын Финн. Также он вспомнил свою первоапрельскую шутку, согласно которой Люк дал обет молчания.

Одна из причин, почему я люблю «Изгой-один» и фильмы-приквелы — я в них не снимался. Можно спокойно расслабиться и посмотреть. Актёр Марк Хэмилл

В конце-концов, на экране показали сперва постер (чем изрядно напрягли зрителей), а затем и тизер «Последних джедаев». Премьера фильма в России назначена на 14 декабря, фильм возглавляет список самых ожидаемых фильмов года по версии нашего журнала.