14 апреля на фестивале Star Wars Celebration прошла презентация, посвящённая восьмому эпизоду саги — фильму «Звёздные Войны: Последние джедаи». Забегая вперёд, скажем, что тизер показали — посмотреть его можно здесь (в оригинале и дубляже).

Сама презентация, которую вёл Джош Гэд (тот самый ЛеФу из «Красавицы и чудовища»), прошла без сюрпризов — спойлеров никто не выболтал, несмотря на отчаянные попытки ведущего. Но кое-что новое мы узнали.

Первыми на сцене появились президент LucasFilm Кэтлин Кеннеди и режиссёр восьмого эпизода Райан Джонсон («Петля времени»).

Как это было: презентация «Последние джедаи» на фестивале Star Wars Celebration 1

Джонсон рассказал, что сейчас полным ходом идёт постпродакшен, фильм активно монтируется. Режиссёр поведал, что во время съёмок он много фотографировал на свою старую камеру, поскольку очень любит формат «закулисного фото». А ещё потому, что он единственный, кто мог фотографировать на съёмочной площадке без риска получить пинка. На экране показали некоторые фотографии:

Как это было: презентация «Последние джедаи» на фестивале Star Wars Celebration 2

Как это было: презентация «Последние джедаи» на фестивале Star Wars Celebration 3

Как это было: презентация «Последние джедаи» на фестивале Star Wars Celebration 4

Конечно, были и фотографии с Кэрри Фишер:

Как это было: презентация «Последние джедаи» на фестивале Star Wars Celebration 5

По словам Райана Джонсона, Кэрри проявляла на съёмочной площадке и талант сценариста — они могли часами обсуждать тот или иной эпизод, в результате чего на свет появлялись искромётные реплики, которые в итоге вошли в фильм.

Вскоре на сцене появилась Дэйзи Ридли (Рэй). Джош Гэд обещал её как следует расспросить, но актриса уклонялась от вопросов.

Дэйзи, скажи, ты Рей Скайоукер? Может, ты Рей Кеноби? У тебя ведь не может не быть фамилии? Ты же не какая-нибудь Мадонна с Джакку?

Дейзи ограничилась лишь общими фразами (с очаровательным британским акцентом). Она рассказала, что её героиня изменится после встречи с Люком:

​У Рей есть определённые ожидания и, как все вы знаете, иногда тяжело встретиться со своим героем, потому что он может оказаться не тем, кем вы его представляли.

Как это было: презентация «Последние джедаи» на фестивале Star Wars Celebration 6

Позже на сцене появился актёр Джон Бойега — бывший штурмовик Финн из седьмого эпизода. Он рассказал, что его герой точно вернётся в восьмом эпизоде. По словам Бойеги, в фильме уделят внимание его дружбе с пилотом По Дэмероном, героем Оскара Айзека.

В конце «Пробуждения силы» Финн смог за себя постоять, но был тяжело ранен. В восьмом эпизоде ему предстоит сделать выбор: присоединится ли он к Сопротивлению или продолжит прятаться от Первого Ордена.

По — друг Финна, в фильме их ждёт масса приключений.

Джон Бойега

Как это было: презентация «Последние джедаи» на фестивале Star Wars Celebration 8

Следующей на сцене появилась актриса Келли Мари Трэн, чья героиня, Роуз, появится на экране впервые. Келли немного рассказала о своей героине: она — механик, работающий на Сопротивление. По словам Трэн, Роуз — обычный человек, который оказался втянут в военные действия. Так она покажет, что любой может стать героем. По словам режиссёра, Роуз — один из важнейших второстепенных персонажей «Последних джедаев».

Как это было: презентация «Последние джедаи» на фестивале Star Wars Celebration 7

Как это было: презентация «Последние джедаи» на фестивале Star Wars Celebration 10

Последним на сцену вышел Марк Хэмилл. Джош Гад сразу же задал ему каверзный вопрос:

Марк, а в восьмом эпизоде Люк вообще слезет с этой вершины или нет?

Вопрос оказался очень кстати, ведь в трейлере Люк так и не покинул скалу на острове.

Почти все время Марк отшучивался. Например, он почти сразу обратил внимание, что перед ним сидят якобы дети Люка: дочь Рэй и сын Финн. Также он вспомнил свою первоапрельскую шутку, согласно которой Люк дал обет молчания.

Одна из причин, почему я люблю «Изгой-один» и фильмы-приквелы — я в них не снимался. Можно спокойно расслабиться и посмотреть.

Актёр Марк Хэмилл

Как это было: презентация «Последние джедаи» на фестивале Star Wars Celebration 11

В конце-концов, на экране показали сперва постер (чем изрядно напрягли зрителей), а затем и тизер «Последних джедаев». Премьера фильма в России назначена на 14 декабря, фильм возглавляет список самых ожидаемых фильмов года по версии нашего журнала.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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