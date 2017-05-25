Вчера журнал Vanity Fair выпустил большой материал, посвящённый VIII эпизоду «Звёздных войн». Фотограф журнала Энни Лейбовиц ещё зимой посетила съёмочную площадку, сделала на ней промо-фотографии и пообщалась с участниками съёмок. Теперь у нас есть не только целая галерея с новыми образами персонажей, но и свежие подробности о будущем сюжете сиквела. Вот самые любопытные детали, которые мы узнали из этого материала.

Сценарий

Готовясь к съёмкам, Райан Джонсон смотрел фильмы о Второй мировой и самурайские боевики 1960-х, которые любил и сам Лукас. В качестве источников вдохновения он называет «Вертикальный взлёт» Генри Кинга, «Убей!» Кихати Окамото и фильм «Три самурая вне закона», который снял Хидэо Гося.

Работу над сценарием Джонсон начал с того, что выписал в столбик имена героев и стал думать: «Какое событие будет для них тяжелее всего?» Мрачное уединение Люка он сравнил с отшельничеством певца Леонарда Коэна в монастыре дзен-буддистов. А про Кайло Рена сказал, что на душе у него остался столь же глубокий шрам, как и на лице.

Похоже, сходство с фильмом «Империя наносит ответный удар» будет не настолько явным, как могло показаться по трейлеру. Джонсон предостерёг от параллелей между сценами на Ач-То и тренировками Люка у Йоды: дескать, хотя там и есть элемент обучения, отношения между Люком и Рей будут куда сложнее. Джон Бойега добавил, что сюжет двинется абсолютно в другую сторону, чем можно было ожидать после VII эпизода. Наконец, режиссёр заверил, что старался разбавить тяжёлую эпическую атмосферу весёлыми моментами, чтобы фильм вышел увлекательным.

Новые планеты

Съёмочная группа не снимала сцены с Люком и Рей заранее, а вернулась на остров Скеллиг-Майкл через год после VII эпизода. При этом планету Ач-То, на которой находится Люк, снимали не только там, но и в береговой Ирландии, где декораторы построили копию знаменитых каменных хижин. Оказывается, это не просто древние развалины, а посёлок аборигенов, среди которых поселился джедай-отшельник. Про местных жителей пока ничего не известно, но режиссёр заверяет, что это «точно не эвоки».

Похоже, в хорватском Дубровнике снимали сцены на планете-казино, которая создавалась по образу Монте-Карло и называется Кэнто-Байт. Тут Райан Джонсон вдохновлялся фильмами про Бонда и романтическим детективом Хичкока «Поймать вора». По словам режиссёра, перед ним стояла интересная задача — перевернуть привычную нам эстетику ржавой «обжитой вселенной» с ног на голову и показать, как в этой галактике выглядят роскошь и гламур. К местной публике режиссёр явно относится без пиетета — планету он называет «песочницей для богатых чудил».

Новые и старые герои

На презентации с фестиваля Celebration нам уже представили мятежницу Роуз в исполнении Келли Мари Тран. Теперь мы знаем, что полное имя героини — Роуз Тико, и у неё есть сестра Пейдж, которую сыграет вьетнамская актриса Вероника Нго. Судя по всему, Роуз старше. Известно, что в фильме у неё более крупная роль, чем у сестры, но она не привыкла участвовать в боях: Роуз всего лишь техник. Зато Пейдж — артиллерист, и в одной сцене По Дэмерон будет её обучать. Видимо, Роуз в какой-то момент придётся взять пример с младшей сестры — а то и занять её место, если с Пейдж что-то случится.

Известно, что Роуз вместе с Финном будет участвовать в операции на вражеской территории. Под «операцией» может иметься в виду и боевой вылет на планете с бело-красным песком — но статья наводит на мысль, что речь всё-таки о шпионской вылазке во время светского раута. Уж не решат ли герои Сопротивления ограбить казино?

Лора Дерн играет вице-адмирала Эмилин Холдо из руководства Сопротивления. На фотосессии она в вечернем платье. Видимо, вице-адмирал появится в сценах на Кэнто-Байт, а если там и впрямь затевается афера, ей будет гораздо легче втереться в доверие к высшему свету, чем неотёсанному Финну.

Персонаж Бенисио дель Торо в высший свет явно не вписывается: скорее уж он похож на контрабандиста или охотника за головами. Его описывают как «мутного типа, который неизвестно за кого». Оказывается, в фильме персонажа вообще оставили без имени, а съёмочная группа условно называет его «DJ». «Вот увидите — для такого прозвища есть причина», — говорит режиссёр. Раз за этой аббревиатурой скрывается спойлер, предложим очевидную версию: DJ — это Dark Jedi, тёмный джедай.

Из старой гвардии в VIII эпизоде самая крупная роль у Люка. Оскар Айзек остался в восторге от игры Хэмилла, особенно «ближе к концу фильма» — похоже, в финале у Люка будут особенно сильные сцены. Сложно сказать, останется ли джедай в живых, но если и погибнет, то не раньше кульминации фильма. Между прочим, зоркие фанаты обратили внимание на перчатку Люка: оказывается, именно он, а не Рей в трейлере касается книги с эмблемой джедаев.

Кэрри Фишер к концу съёмок так вошла во вкус, что требовала ключевой роли в последней части трилогии. Оказывается, так и планировали поступить: посвятить первый фильм Хану, второй Люку, а третий Лее. Когда актриса ушла из жизни, IX эпизод пришлось кардинально перепланировать, но «Последние джедаи» остались без изменений. В статье Vanity Fair Кэтлин Кеннеди объяснила, почему Lucasfilm отказались использовать цифровую копию Леи: «Мы не хотим задавать моду на возрождение умерших актёров».

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Ну и, конечно, отдельная интрига — о чём Райан Джонсон не сказал. Режиссёр отказался комментировать, родственница Рей Люку или нет. Он не ответил на вопрос не только об имени, но даже о расе Сноука. И что, самое загадочное, не сообщил, кто же имеется в виду под «последним джедаем». Да, мы проверили — в статье опять использовано единственное число. Похоже, путаница с заголовком означает, что за ним скрывается какой-то крупный спойлер.