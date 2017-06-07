В конце мая по сети разошлась размытая фотография нового набора LEGO, которая спойлерит внешний вид Верховного главнокомандующего Сноука — злодея из седьмого эпизода «Звёздных войн». Однако теперь компания требует удалить изображение с сайтов, которые его опубликовали.

Осторожно, спойлеры!

Речь идёт о «злодейском» наборе, которые включает в себя фигурки Первого ордена. В их числе — несколько штурмовиков и фигурка Верховного главнокомандующего Сноука, который представлен в человеческом виде. У него светлая кожа, золотистая мантия и почти нет никаких шрамов. Более того, он вполне человеческого роста, хотя персонажи разного роста в LEGO обычно представлены в виде фигурок одинаковой высоты. Это не первый раз, когда Сноук появляется в золотистой мантии — он также изображен в ней на концепт-арте.

Вероятно, настоящий облик Сноука действительно отличается от того, что мы видели в «Пробуждении Силы». Не исключено, что он предстаёт в подобном виде лишь для устрашения.

Любопытно, что на фотографии также изображён загадочный шарообразный чёрный дроид BB-9E, который очень напоминает BB-8 из «Пробуждения Силы». Та же модель, только на службе у Первого ордена? Или BB-8 похитят и перепрограммируют?

Многие сайты, которые опубликовали фотографию, начали спешно её удалять по требованию LEGO, но наверняка это снова приведёт к «эффекту Стрейзанд». Фотографию в Сети можно найти и сейчас.

«Звёздные войны: Последние джедаи» выходят в прокат 14 декабря.