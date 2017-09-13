Абрамс вернулся в «Звёздные войны». Это хорошо или плохо?

Режиссёр «Пробуждения Силы» Джей Джей Абрамс поставит IX эпизод «Звёздных войн» вместо Колина Треворроу. Чего теперь ждать от финала новой трилогии — беззубую копию оригинала или качественное и безупречное воплощение единого замысла? Наши авторы размышляют и спорят.

Алексей Мальский

автор



Новость прежде всего неожиданная. До сих пор ни разу не бывало, чтобы один и тот же режиссер снял сразу два фильма по «Звёздным войнам» — если это, конечно, не Джордж Лукас. Кроме того, Disney заявляли, что хотят снимать фильмы по принципу альманаха, чтобы новые режиссеры вносили свежий взгляд. От Абрамса же сюрпризов ждать не приходится: мало того, что VII эпизод все уже видели, так еще и снят он в классическом духе. Пожалуй, это единственное, что меня обескураживает: от любого финала всегда хочется сюрпризов, в том числе в плане стилистики.

Впрочем, Лукас тоже сперва собирался снимать альманах, но после катастрофических съемок V эпизода быстро передумал и снова взял франшизу в собственные руки. В режиссеры «Возвращения джедая» он взял сговорчивого Ричарда Маркуанда, да еще и сам негласно руководил чуть ли не половиной съемок. История рифмуется весьма затейливо!

Однако в отечественном фэндоме Абрамса и «Пробуждение Силы» так не любят, что новость о его возвращении заранее рассматривают как провал: дескать, никого лучше не нашли — берут проверенного. Но позвольте: среди целевой аудитории — американских зрителей — VII эпизод ценят даже больше, чем «Изгоя-один» (по данным опросов и рецензий, «Пробуждение» выигрывает у соперника от 3% до 10% симпатий). Какой же это провал? Будем честны: российские зрители настолько предвзяты к новому воплощению «Звездных войн», что IX эпизод (как и «Последних джедаев») обругают в любом случае, независимо от режиссера. Так что ненавистникам «Диснея» терять нечего.

А вот тех, кому новое направление по душе, новость скорее порадует. В последнее время ходят слухи, что Абрамс снимал «Пробуждение» в расчете на свои задумки, которые из «Последних джедаев» могли исчезнуть. Раз трилогия возвращается в руки того, кто ее начал, у режиссера будет шанс связать ниточки воедино и, например, поведать-таки о происхождении Сноука.



Дмитрий Злотницкий

автор

Как мне кажется, в выборе Абрамса нет ничего удивительного. Студия Lucasfilm и ее глава Кэтлин Кеннеди явно намучились с молодыми талантливыми режиссерами себе на уме и теперь от греха подальше делают ставку на проверенный вариант. Для студии это, конечно, хорошее решение — не приходится сомневаться, что на съемках девятого эпизода обойдется без скандалов и режиссерского самоуправства, а фильм удовлетворит основную массу зрителей и соберет внушительную кассу.

Но лично для меня назначение Абрамса сводит на нет и без того слабые надежды по поводу грядущих номерных эпизодов — уж слишком сильно разочаровало «Пробуждение Силы». Остается верить, что спин-оффы будут отличными, под стать «Изгою-один».

В порядке шутки. Уже можно прикинуть вступительный текст девятого эпизода:

Эпизод IX:

Те же порги, только в профиль Давным-давно, в далекой-далекой галактике… Рей возвращается

на родную планету Джакку,

собираясь спасти своего друга Финна,

находящегося в плену у Гуавианской банды смерти. Рей не знает, что Первый орден

тайно начал строительство новой боевой космической

станции, более смертоносной, чем предыдущая База Старкиллер.

Если станция будет закончена, судьба небольшой группы сопротивления, сражающейся за восстановление свободы в Галактике,

будет предрешена…



Александр Гагинский

замглаввред



Ничего удивительного. Джей Джей Абрамс обречён снимать «Звёздные войны».

Во-первых, они идеально ему подходят. Он не просто фанат саги — она оказала огромное влияние на его творчество. Два его «Звёздных пути» — это никакие не «Звёздные пути», это типичные — и неплохие — «Звёздные войны» в другом антураже.

Во-вторых, «Пробуждение Силы» — чуть ли не единственный фильм новых ЗВ, съёмки которого прошли гладко, без замены или отстранения режиссёра. Даже сценарий переписывали всего раз. Похоже, Абрамс умеет и организовать производство (в отличие от Лорда, Миллера и Транка), и ладить с руководством студии (в отличие от Треворроу). Кэтлин Кеннеди явно разочаровалась в попытках нанимать молодые таланты, поэтому на замену Лорду и Миллеру приходит мегаопытный Рон Ховард, а на замену Треворроу — проверенный Абрамс.

Да, его «Пробуждение Силы» получилось слабее «Изгоя-один». Но давайте не забывать, что лучшие сцены «Изгоя» были сняты, когда режиссёра Эдвардса буквально отстранили от съёмок и заменили на сценариста Гилроя. К тому же «Изгой лучше» — это лишь мнение нашей редакции (хоть и единодушное). Оценки критиков и зрителей, особенно на Западе, у «Пробуждения Силы», наоборот, выше.

И наконец, давайте вспомним, за что именно ругали «Пробуждение Силы». За копирование сюжетных ходов и образов оригинальной трилогии. За то, что фильм походил на ремейк. Но мне кажется очевидным, почему студия (не лично Абрамс!) выбрала такой подход. Ей нужно было любой ценой добиться, чтобы первый фильм угодил ностальгирующим зрителям. Любая новизна была риском. Вспомните, сколько новых идей было у Лукаса в приквелах — и с какой ненавистью сейчас отзываются о приквелах западные фанаты.

Сейчас возрождённая сага уже произвела первое впечатление и может позволить себе больше свободы и фантазии. Думаю, у Абрамса всё получится. И IX эпизод наверняка станет не последней его работой в «Звёздных войнах».

Алексей Ионов

автор



Дорога молодым режиссёрам. Творческая свобода. Многообразие трактовок. Пространство для творчества. Всё это нам обещали, когда Lucasfilm и Disney анонсировали по новому фильму каждый год. Что мы с тех пор получили? Несколько громких увольнений и два фильма, откровенно эксплуатировавших оригинальную трилогию.

Принимая во внимание все кадровые и творческие решения Кэтлин Кеннеди с момента ее прихода к власти, становится понятно, что для Lucasfilm есть только одна точка зрения касательно будущего далекой-далекой галактики, и принадлежит эта точка зрения Кэтлин Кеннеди, а все несогласные идут лесом. И судя по всему, согласно Кэтлин Кеннеди, «Звёздные войны» — это только и исключительно ОТ, поэтому новые фильмы и дальше будут внаглую эксплуатировать классику.

И Джей Джей Абрамс как никто другой подходит на роль режиссёра очередной части. На подобном эксплуатировании он свою кинокарьеру и построил, вспомнить хоть то, как он обыграл классический момент из «Гнева Хана» во второй части своего «Звёздного пути». А значит, в девятом эпизоде нас не ждёт ничего, кроме переосмысления «Возвращения джедая». Спасибо, ребята, благодаря вам интерес ко вселенной лично у меня с каждым годом все меньше и меньше.

А вы как считаете? Доверяю Абрамсу, он сделает всё как надо

Замена режиссёра ни на что не повлияет

Всё плохо, Абрамс убьёт ЗВ

Пока рано судить Смотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...