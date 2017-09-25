Когда Джей Джей Абрамс согласился взяться за VII эпизод «Звёздных войн», он решил выстроить сюжет вокруг вопроса «Кто такой Люк Скайуокер?». Тем удивительнее стала роль, которую Абрамс отвёл Люку, — тот появился в картине на считаные мгновения и не произнёс ни слова. Куда более серьёзно герою предстоит себя проявить в грядущих «Последних джедаях». Мы расспросили исполнителя роли Люка, Марка Хэмилла, о его роли в будущем фильме, о видении своего героя и о работе над сагой.

«Впервые над «Звёздными войнами» работают режиссёры, выросшие на них»

Каждый раз, когда вы снимались в «Звёздных войнах», фильм ставил новый режиссёр. Сначала сам Джордж Лукас, затем Ирвин Кершнер, Ричард Маркуанд, Джей Джей Абрамс, и вот теперь Райан Джонсон. Насколько сильно отличалась работа с каждым из них и каково было сниматься в «Последних джедаях» под началом Джонсона?

Действительно, у каждого режиссёра, у которых я снимался в «Звёздных войнах», будь то Джордж Лукас, Ирвин Кершнер или Ричард Маркуанд, был собственный стиль и подход к работе. И, по-моему, это очень здорово, это придаёт каждому эпизоду саги свежести и оригинальности.

Что касается Райана Джонсона, то я им просто восхищаюсь — и как режиссёром, и как сценаристом. С ним очень легко и комфортно работать, Райан прекрасно управляет коллективом, и он отличный постановщик, который знает, как рассказывать истории. Он понимает, чего хочет от камеры и актёров, и очень приятен в общении. Он всегда любезен, готов поддержать, никогда не повышает голоса, не выходит из себя и готов прислушиваться к актёрам, что я очень ценю.

Сейчас сагу снимают режиссёры, которые впервые увидели «Звёздные войны» ещё детьми и буквально выросли на них. На ваш взгляд, влияет ли это на то, как сейчас развивается далёкая галактика?

Да, безусловно. Впервые над «Звёздными войнами» работают режиссёры из того поколения, которое росло на саге, они с детства были её поклонниками. И меня это восхищает. Я думал, что знаю своего героя и понимаю, как он может развиваться и кем может стать с возрастом… Но затем за дело взялся Джей Джей Абрамс, который очень удивил меня тем, что сделал с Люком в VII эпизоде.

И, признаюсь, ещё больший сюрприз преподнёс мне Райан тем, какую роль он отвёл моему герою в своём фильме. В трейлере вы видели Люка и слышали его слова, что джедаям пришла пора положить конец, и это даёт представление о том, какие большие перемены с ним случились. Ведь в оригинальной трилогии Люк был самым оптимистичным персонажем и выступал символом надежды. Не буду говорить, как я интерпретирую то, что произошло с ним с возрастом, но вы сами увидите, насколько сильно он изменился к моменту действия «Последних джедаев».

Некоторое время назад на весь интернет прогремели ваши слова о том, что вы были кардинально не согласны с тем, как Люк показан в новом фильме. Очевидно, вы пока не можете вдаваться в подробности об этом. А рассказать о том, каким вам виделся постаревший Люк, вы могли бы?

Я думал, что он останется прежним Люком, только старше и опытнее. Но, как оказалось, он многое пережил и сильно изменился. Когда я сказал, что не согласен с образом Люка, созданным Райаном Джонсоном, то, пожалуй, слишком резко выразился. Правильнее было бы сказать, что меня сильно удивили решения Райана. Но я считаю, что тут нет ничего плохого. Сюрпризы — это здорово. Особенно в таком фильме, как «Последние джедаи», который нацелен на то, чтобы привнести в сагу свежесть и избежать повторения того, что уже было в предыдущих частях. Задача сыграть не такого Люка, как я ожидал, стала для меня своего рода вызовом. Но я проникся настолько глубоким доверием к Райану, что принял его видение персонажа.

Задача сыграть не такого Люка, как я ожидал, стала для меня своего рода вызовом

Вы как-то говорили, что, когда играли Люка в оригинальной трилогии, отчасти основывали его образ на самом Джордже Лукасе. Были ли у вас подобные источники вдохновения на съёмках «Последних джедаев»?

Людей, чьё влияние я мог бы отметить, слишком много, чтобы перечислить их всех. Конечно же, одним из важнейших ориентиров для меня служил Алек Гиннесс, который наполнил образ Оби-Вана мощнейшей энергетикой. Я хотел, чтобы Люк выглядел сильным и целеустремлённым, и в какой-то степени примером для меня служил Ли Марвин, с которым я снимался в «Большой красной единице».

Но суть моей работы в том, чтобы максимально точно воплотить на экране персонажа, задуманного режиссёром. И для этого мне надо было понять, какая роль отводится Люку в истории, почему он оказался в том состоянии, в котором мы его встречаем, и что ему предстоит сделать. Поэтому не могу не отметить ещё раз влияние Райана Джонсона на мою работу в «Последних джедаях». Он всегда был готов ответить на мои вопросы, обсудить сомнения и развеять опасения. Он стал для меня своего рода гуру. Я полностью доверился ему, и, хотя сам я представлял всё иначе, если Райан оставался доволен результатом съёмок, то и я был доволен.

«Это фраза в стиле Джокера»

Вы начали говорить о событиях, которые произошли с Люком за десятилетия, разделяющие классическую и новую трилогии. Сейчас об этом из нового канона почти ничего не известно. Приоткроет ли VIII эпизод завесу тайны?

Из «Пробуждения Силы» вы знаете, какая судьба постигла Академию джедаев, где Люк готовил новое поколение рыцарей, и что его племянник обратился к Тёмной стороне Силы и перебил других учеников. Полагаю, Люк был этим ошарашен и разбит, что и вынудило его уйти в изгнание. Безусловно, это лишь малая доля того, что произошло с ним в годы между «Возвращением джедая» и VIII эпизодом, и пока я не могу ничего больше рассказать о тех временах. Но думаю, что из грядущего эпизода вы узнаете о них новые подробности.

Съёмки «Звёздных войн» сейчас проходят в атмосфере строгой секретности. Была ли она такой же во времена оригинальной трилогии? Известно, что правда о том, кто скрывается под маской Дарта Вейдера, держалась в строжайшей тайне…

Это был настолько большой секрет, что Ирвин Кершнер отвёл меня в сторону и сказал, что в сценарии прописан фальшивый диалог. Вместо того, чтобы сказать: «Я твой отец», Вейдер говорил: «Ты не знаешь правды, твоего отца убил Оби-Ван». И я решил, что это великолепный сюрприз. Если Оби-Ван, которого считали положительным героем, оказывался своего рода злодеем, это удивит зрителей. Я не знал, что эта строчка призвана просто сохранить тайну Дарта Вейдера от большей части съёмочной группы и актёров. Когда Кершнер озвучил мне истинное содержание диалога, то сказал, что я всего лишь третий человек после него самого и Джорджа, который знает правду. Так что, если произойдёт утечка, они будут знать, что это я её виновник. Необходимость хранить этот секрет стала для меня тяжёлой ношей.

Сегодня меры секретности куда строже, ведь с развитием интернета возможностей для утечек стало гораздо больше. Студии действительно очень заботятся о секретности, но это потому, что они хотят, чтобы зрители удивлялись, приходя в кинотеатры, а не читая в интернете слитую информацию.

Вы не раз говорили, что ждали активной роли в «Пробуждении Силы» после того, как специально для фильма набирали форму. Пригодилась ли эта подготовка на съёмках «Последних джедаев»?

В «Пробуждении Силы» мне не пришлось сниматься в каких-то эпизодах с трюками, но студия Lucasﬁlm, конечно, поступила разумно, отправив меня тренироваться и посадив на диету. Я уже не молод, и мне надо было набрать форму. И, конечно, в «Последних джедаях» мои действия не ограничатся поворотом и сбрасыванием капюшона — здесь у меня будет более активная роль.

Одним из самых запоминающихся моментов трейлера «Последних джедаев» стала ваша фраза «Джедаям пора положить… конец». Вы много раз озвучивали Джокера в мультфильмах и играх. Скажите, не было соблазна произнести эти слова его голосом?

Хорошая идея! (Смеётся.) Это фраза как раз в стиле Джокера. Легко представить, как он её произносит. И вот что я вам скажу, Дмитрий: эта фраза — настоящая квинтэссенция того, как сильно Люк изменился за прошедшие годы.

Думаю, такая радикальная перемена объясняется желанием студии удивить зрителя чем-то новым. По «Звёздным войнам» выходило огромное количество книг, комиксов и игр — мой сын ознакомился с большинством из них и рассказывал, насколько силён стал в них Люк. Настолько, что, наверное, может с помощью Силы управляться с парой дюжин световых мечей одновременно. Помню, думал, что если в новых эпизодах решат показать его в таком стиле, то мне вообще ничего не придётся делать — надо будет просто стоять на фоне зелёного экрана и водить руками, а остальное дорисуют с помощью компьютерных эффектов. И потом, когда я предлагал какие-то идеи, мне часто говорили, что это уже было в той или иной книге или комиксе. А студия хотела показать Люка таким, каким его раньше не видели.

Cтудия хотела показать Люка таким, каким его раньше не видели

Давайте немного отвлечёмся от далёкой галактики. Вы не раз работали над играми. В частности, играли главного героя Wing Commander и персонажа одной из самых амбициозных игр современности Star Citizen. Многие до сих пор с некоторым пренебрежением относятся к играм. Как вы считаете, они уже достигли того уровня, чтобы их можно было ставить вровень с кино?

С точки зрения доходов игровая индустрия уже обгоняет кино. И те две игры, которые вы упомянули — Wing Commander и Star Citizen, — наглядно показывают, какой большой шаг вперёд сделали технологии. В своё время Wing Commander была передовой игрой, но то, что сейчас делают разработчики Star Citizen, это просто феноменально. И у них теперь есть возможность привлечь к проекту настоящих голливудских звёзд — Гэри Олдмана, Джиллиан Андерсон, Бена Мендельсона… Всё это потрясающие актёры, и благодаря их участию игра может на равных соперничать с любым голливудским блокбастером. Но, конечно, и в кино, и в играх одних только технологий и звёзд недостаточно, чтобы по-настоящему увлечь аудиторию, — нужна ещё и первоклассная история.

И последний вопрос. Не хотели бы вы посетить нашу страну и лично пообщаться со своими российскими фанатами?

Меня потрясает, что у меня есть поклонники в России, и мне это очень приятно. Я никогда не был в вашей стране и хочу воспользоваться нашей беседой, чтобы поблагодарить российских фанатов за их любовь и поддержку. Надеюсь, однажды мне представится возможность посетить Россию и пообщаться с ними лично — мне бы этого очень хотелось.