Совсем недавно мы рассказывали о первых подробностях нового эпизода саги «Звёздные войны: Последние джедаи». Из репортажа Vanity Fair мы узнали много интересного не только о героях «Пробуждения Силы», но и новоприбывших персонажах.

Но самое удивительное — отдельное интервью, которое портал взял у Марка Хэмилла. Оказывается, актёр совсем недоволен тем, как развивают Люка Скайуокера в «Последних джедаях». Вот что он сказал после того, как прочитал сценарий фильма.

Я подошёл к [режиссёру] Райану Джонсону и сказал: «Я совершенно и принципиально несогласен со всем, что вы сделали для этого персонажа. Теперь, когда я это сказал, моя совесть чиста. И я приложу все усилия, чтобы воплотить персонажа с вашим видением». Актёр Марк Хэмилл

Вместе с тем, актёр безмерно уважает и Джей Джей Абрамса, и Райана Джонсона как режиссёров. Просто ему хотелось, чтобы его мнение услышали.

Интересно, что бы это могло значить? В трейлере «Последних джедаев» Люк говорит, что «джедаям пришло время положить конец». Неужели всё окажется намного проще, и Люк действительно перейдёт на Тёмную сторону? Или просто разочаруется в джедаях?

Впрочем, не исключено, что актёр может изменить своё мнение. Когда снимали VII эпизод, Хэмилл тоже был недоволен решениями режиссёра. Прочитав сценарий, он счёл, что сцену смерти Хана Соло надо обставить иначе: дескать, гибель на глазах двух малознакомых персонажей — это недостаточно сильный ход. Хэмилл хотел, чтобы принцесса Лея — как в V эпизоде — почувствовала, что Хан в опасности, и позвала на помощь Люка, после чего контрабандист погиб бы на глазах старых друзей. Впрочем, когда Марк посмотрел итоговый фильм, он взял свои слова назад: дескать, версия Абрамса и впрямь лучше. Так что не исключено, что и мнение о «Последних джедаях» актёр ещё успеет поменять.