Только, казалось бы, наладилась жизнь Дэдпула, как любимая женщина объявляет, что хочет ребенка. И ребенок, хоть и не родной, появляется — подросток-мутант Рассел, опасный для себя и окружающих. По его следу уже идет хладнокровный солдат из будущего, и Уэйду понадобится поддержка друзей, чтобы защитить паренька… ну, и будущее заодно.

Deadpool 2 Жанр: супергеройский комедийный боевик

Режиссёр: Дэвид Литч

В ролях: Райан Рейнольдс, Джош Бролин, Джулиан Деннисон

Премьера в России: 17 мая 2018

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: «Пипец» (2010)

Законы маркетинга беспощадны: выживают лишь успешные бренды, а лучшая реклама бренда — качественное кино. Благодаря удачным фильмам Железный человек за десять лет стал чуть ли не популярнее главного талисмана Marvel — Человека-паука. И наоборот, один неудачный фильм про Зеленого Фонаря похоронил для киноиндустрии героя с почти восьмидесятилетней историей. Другой персонаж DC, Дэфстроук, почти безвестен по сравнению с пародией на него, созданной много позже, — Дэдпулом.

Фильм «Дэдпул» вышел в идеальное время: кино про супергероев выделились в отдельный жанр и обросло штампами и условностями, которые можно было высмеивать. С этим отчасти справились «Пипец», «Супер» и «Зеленый Шершень», но эти фильмы не запустили собственные успешные франшизы. А из потенциала Дэдпула, уже знакомого фанатам по комиксам и играм, выжали максимум, в том числе за счет рейтинга R и богатого набора шуток, не связанных с комиксами. Персонаж, знающий, что он персонаж, отпускающий шуточки ниже пояса под музыку Wham!, не мог не запомниться зрителям.

В сиквеле вернулся не только Дэдпул, но и вся компания полюбившихся по первому фильму героев: очаровательная Ванесса, владелец бара и торговец оружием Хорек, боевая старушка Слепая Эл, таксист Допиндер, морализатор Колосс и дерзкая Боеголовка. То есть практически семья Дэдпула, которому предстоит понять, что это слово для него значит. Уже сама Ванесса намекает, что их отношениям с Уэйдом предстоит выйти на новый этап.

Однако классический комиксовый поворот сюжета приводит к тому, что Дэдпулу приходится переключить внимание на Рассела — неуравновешенного молодого мутанта, обладающего огромной разрушительной силой. Огромной настолько, что из будущего прибывает аналог Терминатора, чтобы разделаться с мальчишкой прежде, чем тот откроет счет убийствам. Дэдпул, новоиспеченный стажер в Людях Икс, пытается доказать Кейблу, что можно обойтись словами, а не выстрелами.

Не балующий интригой сюжет фильма полностью соответствует опубликованным спойлерам, но разве можно заспойлерить веселье? «Дэдпул 2» — это нескончаемый ураган из гэгов и пуль с небольшими перерывами на трогательные моменты, в самый раз, чтобы перевести дух. Дэвид Литч, представленный в титрах как «один из двух человек, убивших собаку в «Джоне Уике», прекрасно справился с балансом экшена и шуток. «Химия» между персонажами Райана Рейнольдса и Джоша Бролина заботливо перенесена из первоисточника. Герои проходят все стадии от открытой вражды до худого-бедного, но броманса, постоянно обмениваются колкостями и тумаками.

Кроме Дэдпула и Кейбла, стоит отметить возвращение Колосса. Его бой с другим здоровяком из вселенной «Людей Икс» — украшение фильма. Точно в цель бьет и Зази Битц: обаятельная наемница Домино делом доказывает, что удача — действительно суперспособность.

Хвалить других новичков фильма, однако, не получается. Рассел, он же Файрфист, которому суждено в будущем стать такой угрозой, что ради его убийства потребуется совершить путешествие во времени, не вызывает ни страха, ни сочувствия. Джулиан Деннисон просто повторяет свою роль из фильма Тайки Вайтити «Охота на дикарей», где он играл такого же неблагополучного подростка, который хочет быть гангстером. Этот образ перешел в «Дэдпула 2» без изменений.

Мало экранного времени у команды «Сила Икс», собранной Дэдпулом для противодействия Кейблу. Фанаты, которые надеялись на воплощения малоизвестных персонажей с заделом на возможное кино про команду, будут разочарованы. Кажется, мутантов набирали «на сдачу», то есть взяли тех, права на кого было несложно получить и кем можно при необходимости пожертвовать. «Логану» удалось обойтись всего парой известных героев, «Дэдпулу» в тех же условиях душновато.

Но запомнится «Дэдпул 2» не персонажами, а фирменным юмором, смачным стёбом на все возможные темы. Достается сценарию фильма, каждому из его героев, Росомахе, Мстителям, вселенной DC (несколько раз!), путешествиям во времени, Кирстен Данст… В загашнике «Дэдпула 2» вдвое больше приёмов, чем в прошлый раз. Даже если вы придете на фильм с ярым предубеждением против него, то всё равно невольно посмеетесь от души. Особенно во время сцен после титров. Они правда лучше иных полнометражных фильмов!

Ниша «Дэдпула» будет существовать, пока будет жить супергеройское кино. Жанр, переполненный пафосом и тестостероном, обязан попадать под огонь сатиры, и лучше Уэйда Уилсона его никто не обстебёт. У него нет конкурентов, поскольку мало других таких персонажей — заточенных под взрослый рейтинг, глумливых, но душевных, умеющих не скатиться в розовые сопли при объяснении простых истин. Дэдпул говорит с аудиторией на её языке — и делает это смешно.

Итог: Продолжение получилось не хуже первой части. Уже не такой оригинальный, но родной Дэдпул — герой, который нужен нам прямо сейчас. Герой, который напомнит, что любовь сильнее смерти, а сумка-банан — убогий пережиток девяностых.

Мнение друзей Божечки, это же обзор «Дэдпула 2»! Болтливый наёмник вернулся, чтобы побить Джоша Бролина за то, что тот сделал с Мстителями.