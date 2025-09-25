КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
#обзор фильма#антиутопия#Стивен Кинг

Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Олеся Климчук
25 сентября 15:00
Альтернативная реальность, XX век. Соединённые Штаты Америки пережили гражданскую войну, после которой некогда процветавшая страна стала безнадёжным аутсайдером. Теперь здесь царят бедность, разруха и тоталитарный режим. У власти военные, которые для развлечения, а заодно и устрашения народа вот уже девятнадцатый год подряд устраивают «Долгую прогулку», шоу на выживание. Пятьдесят участников должны идти не останавливаясь со скоростью не менее 5 километров в час — иначе после трёх предупреждений участник выбывает из игры и из жизни. Немудрено, что выиграть хочет каждый Идущий — в том числе парень под номером 47 по имени Реймонд Гаррати.
The Long Walk
Жанр: драма, триллер, антиутопия
Режиссёр: Фрэнсис Лоуренс
В ролях: Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Тут Ньюот, Чарли Пламмер, Бен Ван, Марк Хэмилл и другие
Премьера: 11 сентября 2025 (мир), 18 сентября 2025 (Россия, «Вольга»)
Похоже на: цикл «Голодные игры», сериал «Игра в кальмара», «Бегущий человек» (1987), «Королевская битва» (2000), «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (1969)
За долгую писательскую карьеру Стивен Кинг успел попробовать себя почти во всех литературных жанрах. Несмотря на титул короля ужасов, он прекрасно справляется с фэнтези (цикл «Тёмная башня»), психологическим реализмом («Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка»), романами взросления («Тело») и детективами («Билли Саммерс»). Не брезговал он и антиутопиями, которые, правда, выпустил под псевдонимом Ричард Бахман. Перу несуществующего автора принадлежат «Бегущий человек» и «Долгая прогулка». «Прогулка» — один из ранних романов Кинга. Он написал его ещё в 1966 году, долго пытался опубликовать и в итоге «отдал» своему литературному альтер-эго аж в 1979-м. 

Книга явно была создана под впечатлением от войны во Вьетнаме, что хорошо ощущается и в экранизации. Суть вооружённых конфликтов мало менялась на протяжении истории, поэтому написанный без малого шестьдесят лет назад роман актуален и по сей день. Идея соревнования тоже родом из реальности: в 1960-х в США проводились пешие марафоны на дистанцию в 50 миль, которые Кинг никогда не мог пройти до конца и, вероятно, считал издёвкой. 

Экранизировать «Долгую прогулку» вызвался сперва Джордж Ромеро («Ночь живых мертвецов»), после него интерес к роману проявляли Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зелёная миля») и Андре Эвредал («Страшные истории для рассказа в темноте»). В итоге судьба фильма оказалась в руках Фрэнсиса Лоуренса. Всё верно, это тот самый человек, который снял «Константин: Повелитель тьмы» и отвечает за экранизацию серии романов Сьюзен Коллинз «Голодные игры». Есть ощущение, что писательница когда-то очень внимательно читала «Долгую прогулку», а потому к Лоуренсу попал привычный материал. Что же у него получилось на этот раз?

В книге участники «Долгой прогулки» — совсем юные ребята 16–17 лет, каждый из которых прошёл особый отбор. В кино их возраст немного увеличили, а число Идущих уменьшили со ста до пятидесяти — каждый из них представляет свой дистрикт, простите, штат. Суть игры проста: участники идут не останавливаясь со скоростью 5 км/ч. Замедлился — предупреждение, после трёх предупреждений — смерть. Победитель только один — последний, кто останется на ногах.
Зачем же молодые, полные надежд и стремлений люди подписываются на эту бойню? Причин несколько. Во-первых, это почётно: местный диктатор, которого все зовут просто Майором (Марк Хэмилл), самолично хвалит участников и подчёркивает, как Прогулка важна для будущего страны. Во-вторых, победитель получает не только огромный денежный приз, но и право на исполнение заветного желания — любого, даже самого безумного (например, уехать домой на собственном слоне). В условиях абсолютной нищеты и безнадёги даже шанс 1 к 50 кажется золотым билетом в лучшую жизнь — поэтому заявки на участие в Прогулке подают все.
Правда, у главного героя фильма, Рея Гаррати (Купер Хоффман), мотивы победить несколько другие. Расскажет он о них не сразу — в конце концов, участники друг другу не приятели, а конкуренты. Несмотря на это, дружеские отношения в кино есть, да ещё какие. Звезда недавнего фильма «Чужой: Ромул» Дэвид Джонссон играет загадочного весельчака со шрамом на лице, Пита Макврайса, который быстро становится лучшим другом Рея. Экранная химия между ними не случайна: актёры и в жизни прекрасно ладят.
Одна из причин того, почему кино получилось хорошим, — удачно подобранные актёры и отличные диалоги. Если первое — заслуга кастинг-директора, то за второе стоит благодарить сценариста Джея Ти Моллнера и автора первоисточника. У Кинга есть известная суперспособность: ему отлично удается прописывать характеры героев, особенно подростков и молодых людей. Здесь книга временами цитируется почти дословно, поэтому всё осталось таким, каким и было задумано. В «Долгой прогулке» ощущается то самое пронзительное чувство, за которое мы любим «Останься со мной», «Ловца снов» и «Оно». Это чувство сложно назвать одним словом: в нём есть искренность, человечность, дружба, ностальгия и боль из-за неумолимости времени. Последнее у героев «Долгой прогулки», увы, в дефиците.
Персонажей на экране много, и раскрыть всех, наверное, получилось бы только в формате сериала. Тем не менее почти каждая смерть пробирает до костей, да и экранное насилие использует бюджет на полную. Это не «Пункт назначения»: способ умереть тут, в сущности, один — от выстрела солдата. Но редко где убийства показывают так натуралистично и подробно. Страдания героев буквально заставляют вжиматься в кресло — чем ближе к концу фильма, тем сильнее. 
Кино на первый взгляд может показаться монотонным: персонажи идут и умирают, а кроме пары небольших флешбэков в кадре больше ничего не происходит. На самом деле по уровню экранного напряжения «Прогулка» способна конкурировать с самыми зубодробительными триллерами. Оператор Джо Уиллемс, может, и не дотягивает до уровня Роджера Дикинса, но дело своё знает: сонная, почти пасторальная американская глубинка служит идеальным фоном для кромешного ужаса, который творится на переднем плане. Не всегда понятно, что страшнее — разбрызганные по асфальту мозги или безразличные взгляды местных, пришедших со стаканами самодельного лимонада поглазеть на Идущих.
Помимо суперсил есть у Кинга и криптонит — концовки. Именно поэтому авторы экранизаций частенько их меняют — взять хотя бы «Мглу» того же Дарабонта. Финал изменён и здесь: для читавших книгу авторы подготовили не просто твист, а двойной твист. Конец стал не таким открытым, как в книге, но всё ещё вызывает много вопросов, задавать которые без спойлеров невозможно. Чего у него не отнять, так это эмоциональности.
С эмоциями в «Долгой прогулке» нет-нет да и перебарщивают. Общая картина замечательная: кино держит в напряжении, заставляет сопереживать и даже пускать слёзу (иногда не одну). Способствует этому и драматичный саундтрек композитора Джеремайи Фрейтса, сооснователя инди-рок-группы The Lumineers. Если развить музыкальную тему и сравнить это кино с концертом для симфонического оркестра, сыграно оно почти безупречно, хоть кое-где и попадаются фальшивые ноты. Этих «не верю» в расчёте на пару часов хронометража не так много, но они есть. Как камешек, который попал в ботинок во время долгой прогулки, а потом вылетел, — смекаете?
Метаслои фильма не ограничиваются причастностью к нему Фрэнсиса Лоуренса. Главную роль исполнил талантливый Купер Хоффман, сын Филипа Сеймура Хоффмана, который в свою очередь сыграл в дилогии «Голодные игры: Сойка-пересмешница» Плутарха Хевенсби, распорядителя Голодных игр. Вторая «Сойка» стала его последней работой: он скоропостижно скончался во время съёмок. Купер согласился на участие в «Долгой прогулке» в том числе из-за этой трагедии, ведь у его героя по сюжету тоже умер отец. Запутались? Мы тоже.
«Долгая прогулка» уверенно пополняет список удачных экранизаций романов Стивена Кинга. Это, конечно, не «Побег из Шоушенка», но и не «Тёмная башня» 2017 года. К первоисточнику отнеслись с большим уважением, а изменения не слишком вредят общему восприятию — просто делают его немного другим. Это не «Голодные игры» или «Игра в кальмара», а менее цветистое и зрелищное, но куда более серьёзное, камерное и философское кино. Вот уже вторая картина Кинга за последнее время (первой была «Жизнь Чака») призывает ценить радостные, хоть и скоротечные моменты — а ещё оставаться людьми в любой ситуации. Может, пора наконец прислушаться?

