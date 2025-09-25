Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Альтернативная реальность, XX век. Соединённые Штаты Америки пережили гражданскую войну, после которой некогда процветавшая страна стала безнадёжным аутсайдером. Теперь здесь царят бедность, разруха и тоталитарный режим. У власти военные, которые для развлечения, а заодно и устрашения народа вот уже девятнадцатый год подряд устраивают «Долгую прогулку», шоу на выживание. Пятьдесят участников должны идти не останавливаясь со скоростью не менее 5 километров в час — иначе после трёх предупреждений участник выбывает из игры и из жизни. Немудрено, что выиграть хочет каждый Идущий — в том числе парень под номером 47 по имени Реймонд Гаррати.
The Long Walk
Жанр: драма, триллер, антиутопия
Режиссёр: Фрэнсис Лоуренс
В ролях: Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Тут Ньюот, Чарли Пламмер, Бен Ван, Марк Хэмилл и другие
Премьера: 11 сентября 2025 (мир), 18 сентября 2025 (Россия, «Вольга»)
За долгую писательскую карьеру Стивен Кинг успел попробовать себя почти во всех литературных жанрах. Несмотря на титул короля ужасов, он прекрасно справляется с фэнтези (цикл «Тёмная башня»), психологическим реализмом («Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка»), романами взросления («Тело») и детективами («Билли Саммерс»). Не брезговал он и антиутопиями, которые, правда, выпустил под псевдонимом Ричард Бахман. Перу несуществующего автора принадлежат «Бегущий человек» и «Долгая прогулка». «Прогулка» — один из ранних романов Кинга. Он написал его ещё в 1966 году, долго пытался опубликовать и в итоге «отдал» своему литературному альтер-эго аж в 1979-м.
Книга явно была создана под впечатлением от войны во Вьетнаме, что хорошо ощущается и в экранизации. Суть вооружённых конфликтов мало менялась на протяжении истории, поэтому написанный без малого шестьдесят лет назад роман актуален и по сей день. Идея соревнования тоже родом из реальности: в 1960-х в США проводились пешие марафоны на дистанцию в 50 миль, которые Кинг никогда не мог пройти до конца и, вероятно, считал издёвкой.
Экранизировать «Долгую прогулку» вызвался сперва Джордж Ромеро («Ночь живых мертвецов»), после него интерес к роману проявляли Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зелёная миля») и Андре Эвредал («Страшные истории для рассказа в темноте»). В итоге судьба фильма оказалась в руках Фрэнсиса Лоуренса. Всё верно, это тот самый человек, который снял «Константин: Повелитель тьмы» и отвечает за экранизацию серии романов Сьюзен Коллинз «Голодные игры». Есть ощущение, что писательница когда-то очень внимательно читала «Долгую прогулку», а потому к Лоуренсу попал привычный материал. Что же у него получилось на этот раз?
В книге участники «Долгой прогулки» — совсем юные ребята 16–17 лет, каждый из которых прошёл особый отбор. В кино их возраст немного увеличили, а число Идущих уменьшили со ста до пятидесяти — каждый из них представляет свой дистрикт, простите, штат. Суть игры проста: участники идут не останавливаясь со скоростью 5 км/ч. Замедлился — предупреждение, после трёх предупреждений — смерть. Победитель только один — последний, кто останется на ногах.
Зачем же молодые, полные надежд и стремлений люди подписываются на эту бойню? Причин несколько. Во-первых, это почётно: местный диктатор, которого все зовут просто Майором (Марк Хэмилл), самолично хвалит участников и подчёркивает, как Прогулка важна для будущего страны. Во-вторых, победитель получает не только огромный денежный приз, но и право на исполнение заветного желания — любого, даже самого безумного (например, уехать домой на собственном слоне). В условиях абсолютной нищеты и безнадёги даже шанс 1 к 50 кажется золотым билетом в лучшую жизнь — поэтому заявки на участие в Прогулке подают все.
Правда, у главного героя фильма, Рея Гаррати (Купер Хоффман), мотивы победить несколько другие. Расскажет он о них не сразу — в конце концов, участники друг другу не приятели, а конкуренты. Несмотря на это, дружеские отношения в кино есть, да ещё какие. Звезда недавнего фильма «Чужой: Ромул» Дэвид Джонссон играет загадочного весельчака со шрамом на лице, Пита Макврайса, который быстро становится лучшим другом Рея. Экранная химия между ними не случайна: актёры и в жизни прекрасно ладят.
Одна из причин того, почему кино получилось хорошим, — удачно подобранные актёры и отличные диалоги. Если первое — заслуга кастинг-директора, то за второе стоит благодарить сценариста Джея Ти Моллнера и автора первоисточника. У Кинга есть известная суперспособность: ему отлично удается прописывать характеры героев, особенно подростков и молодых людей. Здесь книга временами цитируется почти дословно, поэтому всё осталось таким, каким и было задумано. В «Долгой прогулке» ощущается то самое пронзительное чувство, за которое мы любим «Останься со мной», «Ловца снов» и «Оно». Это чувство сложно назвать одним словом: в нём есть искренность, человечность, дружба, ностальгия и боль из-за неумолимости времени. Последнее у героев «Долгой прогулки», увы, в дефиците.
Персонажей на экране много, и раскрыть всех, наверное, получилось бы только в формате сериала. Тем не менее почти каждая смерть пробирает до костей, да и экранное насилие использует бюджет на полную. Это не «Пункт назначения»: способ умереть тут, в сущности, один — от выстрела солдата. Но редко где убийства показывают так натуралистично и подробно. Страдания героев буквально заставляют вжиматься в кресло — чем ближе к концу фильма, тем сильнее.
Кино на первый взгляд может показаться монотонным: персонажи идут и умирают, а кроме пары небольших флешбэков в кадре больше ничего не происходит. На самом деле по уровню экранного напряжения «Прогулка» способна конкурировать с самыми зубодробительными триллерами. Оператор Джо Уиллемс, может, и не дотягивает до уровня Роджера Дикинса, но дело своё знает: сонная, почти пасторальная американская глубинка служит идеальным фоном для кромешного ужаса, который творится на переднем плане. Не всегда понятно, что страшнее — разбрызганные по асфальту мозги или безразличные взгляды местных, пришедших со стаканами самодельного лимонада поглазеть на Идущих.
Помимо суперсил есть у Кинга и криптонит — концовки. Именно поэтому авторы экранизаций частенько их меняют — взять хотя бы «Мглу» того же Дарабонта. Финал изменён и здесь: для читавших книгу авторы подготовили не просто твист, а двойной твист. Конец стал не таким открытым, как в книге, но всё ещё вызывает много вопросов, задавать которые без спойлеров невозможно. Чего у него не отнять, так это эмоциональности.
С эмоциями в «Долгой прогулке» нет-нет да и перебарщивают. Общая картина замечательная: кино держит в напряжении, заставляет сопереживать и даже пускать слёзу (иногда не одну). Способствует этому и драматичный саундтрек композитора Джеремайи Фрейтса, сооснователя инди-рок-группы The Lumineers. Если развить музыкальную тему и сравнить это кино с концертом для симфонического оркестра, сыграно оно почти безупречно, хоть кое-где и попадаются фальшивые ноты. Этих «не верю» в расчёте на пару часов хронометража не так много, но они есть. Как камешек, который попал в ботинок во время долгой прогулки, а потом вылетел, — смекаете?
Метаслои фильма не ограничиваются причастностью к нему Фрэнсиса Лоуренса. Главную роль исполнил талантливый Купер Хоффман, сын Филипа Сеймура Хоффмана, который в свою очередь сыграл в дилогии «Голодные игры: Сойка-пересмешница» Плутарха Хевенсби, распорядителя Голодных игр. Вторая «Сойка» стала его последней работой: он скоропостижно скончался во время съёмок. Купер согласился на участие в «Долгой прогулке» в том числе из-за этой трагедии, ведь у его героя по сюжету тоже умер отец. Запутались? Мы тоже.
«Долгая прогулка» уверенно пополняет список удачных экранизаций романов Стивена Кинга. Это, конечно, не «Побег из Шоушенка», но и не «Тёмная башня» 2017 года. К первоисточнику отнеслись с большим уважением, а изменения не слишком вредят общему восприятию — просто делают его немного другим. Это не «Голодные игры» или «Игра в кальмара», а менее цветистое и зрелищное, но куда более серьёзное, камерное и философское кино. Вот уже вторая картина Кинга за последнее время (первой была «Жизнь Чака») призывает ценить радостные, хоть и скоротечные моменты — а ещё оставаться людьми в любой ситуации. Может, пора наконец прислушаться?
