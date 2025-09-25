Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

За

писательскую карьеру Стивен Кинг успел попробовать себя почти во всех литературных жанрах. Несмотря на титул короля ужасов, он прекрасно справляется с фэнтези (цикл «Тёмная башня»), психологическим реализмом («Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка»), романами взросления («Тело») и детективами («Билли Саммерс»). Не брезговал он и антиутопиями, которые, правда, выпустил под псевдонимом Ричард Бахман. Перу несуществующего автора принадлежат «Бегущий человек» и «Долгая прогулка». «Прогулка» — один из ранних романов Кинга. Он написал его ещё в 1966 году, долго пытался опубликовать и в итоге «отдал» своему литературному альтер-эго аж в 1979-м.





Книга явно была создана под впечатлением от войны во Вьетнаме, что хорошо ощущается и в экранизации. Суть вооружённых конфликтов мало менялась на протяжении истории, поэтому написанный без малого шестьдесят лет назад роман актуален и по сей день. Идея соревнования тоже родом из реальности: в 1960-х в США проводились пешие марафоны на дистанцию в 50 миль, которые Кинг никогда не мог пройти до конца и, вероятно, считал издёвкой.





