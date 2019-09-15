Когда-то обитатели мира Тра жили в гармонии с природой. За естественный порядок вещей — рождение-смерть-перерождение — отвечал Кристалл Истины, который охраняла пророчица Огра. Однажды планету посетили изгнанники из другого мира — урСкекс. Они возвели для Огры планетарий, чтобы её разум мог путешествовать среди звёзд. За это пророчица сделала пришельцев стражами Кристалла. Впоследствии урСкекс, преисполненные амбиций и жажды познания, разделились на злобных птицеподобных скексисов и мудрых четвероруких странников. Кристалл Истины раскололся, и один из его фрагментов пропал. Скексисы захватили Кристалл, а странники спрятались по всему миру. Наступила эпоха скексисов: они подчинили прочие народы Тра, в том числе миролюбивых гелфлингов. За сотни лет скексисы исчерпали силу Кристалла ради своего долголетия. Теперь правители ищут, как отсрочить смерть, — и узнают, что можно поглощать эссенцию других живых существ…

Жанр: тёмное фэнтези Шоураннеры: Джеффри Эддис, Уилл Мэттьюс Роли озвучивают: Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой, Натали Эммануэль, Саймон Пегг, Марк Хэмилл, Джейсон Айзекс, Донна Кимбалл Кукловоды: Нил Стеренберг, Элис Диннеан, Бекки Хендерсон, Уоррик Браунлоу-Пайк, Олли Тейлор, Дэйв Чапмэн, Кевин Клэш Премьерный показ: 30 августа 2019 на Netflix Возрастной рейтинг: 7+ Продолжительность: 10 серий по 45–50 минут Похоже на: «Тёмный кристалл» (1982) • трилогия «Хоббит» • «Игра престолов»

«Это настоящее чудо!»

Такая мысль приходит на ум после завершения финального эпизода. И, только я хочу хоть как-то обдумать увиденное, авторы достают из рукава последний козырь — сцену после титров, которая добавляет горькое послевкусие к финалу. Netflix, не давая почитать заключительные титры, тут же подкидывает ещё и полуторачасовой фильм о создании сериала, но я спешу закрыть вкладку. К документалке обещаю ещё вернуться, но позже. Дайте перевести дух.

За 2019 год сервис выпустил больше десятка потрясающих сериалов: от завершающих историй уличных героев Marvel и финала «33 несчастий» до «Академии Амбрелла» и сногсшибательной анимации «Любовь, смерть и роботы». Кто бы мог подумать, что нишевый, на первый взгляд, приквел «Тёмного кристалла» даст фору многим из них как по качеству, так и по содержанию? Не исключаю, что «Эпоха сопротивления» переплюнет и «Ведьмака».

За что любили оригинальный фильм?

Нельзя говорить про «Эпоху сопротивления», не упомянув первоначальной картины Джима Хенсона. В 1982 году он совершил небольшую революцию в области кукольных фильмов. Вместе с кукольником Фрэнком Озом и художником Брайаном Фраудом он создал удивительный мир Тра и населил его уникальными обитателями.

Мир «Тёмного кристалла» мало походил на привычное фэнтези — в нём не было ни эльфов, ни гномов, ни даже людей. Вместо них тут милые гелфлинги (ладно, у них явно был прототип в виде халфлингов — даже гугл их иногда путает!), маленькие подлинги, зловещие скексисы, медлительные странники, длинноногие ланстрайдеры и забавные физгиги. Почти за тридцать лет до «Аватара» Хенсон, Оз и Фрауд создали экзотический мир, не менее проработанный, чем Пандора.

Команде удалось добиться почти невозможного — снять фильм вживую без единого человека в кадре. Большими куклами управляли из хитро спрятанных люков в полу, а для мимики и движения глаз использовали аниматронику.

А вот сюжет не был сильной стороной оригинала. Фильм показал лишь фрагмент здешней мифологии и истории. Всё просто и знакомо: главный герой, (почти) последний своего рода, отправляется спасать мир перед приближающимся концом света. Мудрый наставник помогает ему найти осколок-артефакт, чтобы свергнуть скексисов и восстановить равновесие.

Зато фильм Хенсона и Оза подкупал важными темами. Там, где прочее фэнтези опиралось на классический конфликт добра и зла (привет, Толкин и Льюис!), «Тёмный кристалл» проповедовал эзотерические и философские идеи направления «нью-эйдж». В его основе лежали тезисы о равновесии в мире и внутри себя, о единстве с природой. Впрочем, даже не зная о любви Хенсона к «нью-эйджу», любой увидит в «Тёмном кристалле» экологический подтекст: Тра умирает, и виной тому непомерные амбиции завоевателей.

За что можно полюбить сериал?

На самом деле вопрос должен звучать иначе: «Как можно не полюбить „Эпоху сопротивления“?!» Шоураннеры Джеффри Эддис и Уилл Мэттьюс, художник Брайан Фрауд, дочь Хенсона Лиза и режиссёр Луи Леттерье создали то, чем сам Хенсон бы мог гордиться. Это не бездумный ремейк, не деконструкция классической истории и не высосанный из пальца сиквел. Это предыстория, которой так не хватало фильму, поданная через призму современного повествования с несколькими сюжетными линиями и развитием персонажей.

За масштабный сюжет и очень разных персонажей

Главных героев трое: благородный стражник Риан, принцесса Брея и исследовательница Дит. Каждый из них столкнулся с последствиями разгорающегося конфликта. Риана ложно обвиняют в убийстве, и он становится изгнанником. Брея находит древний секрет, намекающий на приближающуюся катастрофу, но ей никто не верит. Дит узнаёт о порче, которая губит живых существ, и великое древо поручает ей во всём разобраться. Молодые герои первыми из гелфлингов видят в правлении скексисов угрозу и открыто выступают против него.

Завязка может показаться детской, под стать рейтингу «7+». Вы наверняка вспомните много подростковых антиутопий, где избранный герой или героиня бросает вызов сперва непонятливым взрослым, а потом и тираническому режиму. Но не дайте первому впечатлению себя обмануть — у создателей «Эпохи сопротивления» хватает и мастерства, и хронометража всё расставить по полочкам.

Нам не раз покажут и объяснят, что покорные и добродушные гелфлинги тысячи лет (здесь года называют «трайнами») прислуживали скексисам и обожествляли их. А те вносили раздор в племена гелфлингов, возвышая одни кланы и принижая другие. Верных одаривали милостью, других изгоняли и порицали. Вряд ли стоит удивляться, что общество гелфлингов пришло к нынешнему положению и многие из них верят скексисам, а не своим собратьям.

Знакомая завязка служит важной цели: привлечь как можно более широкую аудиторию, в том числе подростковую. А затем можно развернуть масштабное повествование, не уступающее по числу персонажей и сюжетных линий ранним сезонам «Игры престолов». Свет не сошёлся клином на историях Риана, Бреи и Дит — порой их отодвигают на второй план, чтобы показать других обитателей Тра.

Например, из долгого транса выходит мудрая хранительница Огра, один из самых харизматичных и эксцентричных персонажей как оригинального фильма, так и сериала. В «Эпохе сопротивления» её прописали едва ли не лучше прочих. Теперь Огра не столько играет роль наставницы, сколько сама двигает сюжет — идёт по пути искупления, пытаясь помочь гелфлингам и обвести скексисов вокруг пальца.

Парадоксально, но этих мерзких и беспощадных тварей можно назвать главным украшением сериала. Из почти дюжины скексисов в центре внимания оказалась едва ли половина, но они моментально крадут экран. Казначей строит хитроумные планы, чтобы выслужиться перед Императором. Учёный, построивший машину по вытягиванию эссенции, идёт всё дальше в своих безумных экспериментах. А каждое появление безжалостного Охотника заставляет сердце трепетать за гелфлингов, оказавшихся у него на пути.

Трагедия скексисов Больше всего в скексисах подкупает их происхождение, благодаря которому лучше понимаешь мотивы этих чудовищ. Они настолько страшатся смерти, что готовы на всё, лишь бы её избежать. Когда-то урСкекс пережили неописуемую духовную утрату при разделении сущностей и боятся её повторения, ведь после гибели их сущности вечно будут отделены друг от друга. При этом скексисы из-за своей злобной натуры не могут примириться со странниками. Вот такой экзистенциальный кризис!

Не все второстепенные линии получились удачными. Трагичная история властной Селадон, сестры Бреи, которая почти до конца оставалась верной скексисам, вышла недоработанной. В какой-то момент взгляды персонажа изменили просто по щелчку пальцев. И вроде бы это «переключение» предваряет сильная эмоциональная сцена, но между ними не прослеживается связи. К тому же остальные гелфлинги чересчур быстро забыли жуткие деяния и высказывания соплеменницы — впрочем, не исключено, что дело просто в наивности народца.

За разную тональность: от сказки к тёмному фэнтези

Оригинальный фильм был контрастным: с одной стороны, это вроде бы типичная сказка, а с другой — в ней хватает мрачных событий и чудовищ. В подобном ключе снят и приквел, где светлые эпизоды чередуются с «жестью», невесть как попавшей в детский сериал с рейтингом «7+».

За умилительные и позитивные сцены отвечают второстепенные герои вроде подлинга Хапа. Этот добродушный малец, называющий себя паладином, становится спутником Дит. Его наивные, но простые и искренние наблюдения разряжают обстановку и вызывают улыбку. А как храбро он сражаетя с жутким паукоподобным аранитом! Ещё стоит вспомнить двух второстепенных героев, обитающих в Круге Солнца: один весёлый и суетливый, другой донельзя степенный. Эти двое разыгрывают изумительное представление, рассказывая историю Тра при помощи… кукол!

Мрачные эпизоды в «Эпохе сопротивления» связаны со скексисами. Хватает и жутких ритуалов по превращению живых существ в бутылки с чудодейственной жидкостью, и отвратительных сцен с поеданием пищи, и жестокого избиения и унижения слуг. А как вам сцена, где одного из скексисов наказывают при помощи жука-глазоеда? При этом в кадре ничего ужасного не показывают — додумайте сами.

Сходства с «Игрой престолов» добавляет беспощадность создателей к персонажам: одного зарежут, у другого вытянут жизненную силу, третьего разорвут на части. Авторы, это точно рейтинг «7+»? Однако формально в кадре крови нет — откуда ей взяться у кукол? Контраст между сказкой и тёмным фэнтези не всегда срабатывает — порой встречаются бессмысленно жестокие или нарочито детские сцены. Но по большей части сложный сплав жанров удался.

За расширение мифологии и тем

Хэнсон и Оз проделали колоссальную работу над вселенной «Тёмного кристалла», и обидно, что значительная её часть осталась за бортом фильма. Позднее многие идеи вписали в энциклопедии, комиксы и артбуки, но этого недостаточно — мир заслуживал больше экранного времени. Слава Netflix, он его получил в виде «Эпохи сопротивления».

Сериал показывает, чем жила и дышала Тра до катастрофы. Вместо выжженной пустоши — густые леса, цветущие поля и богатая фауна. Хотели узнать больше о гелфлингах? Вот семь кланов, и у каждого — своя характерная внешность и общественный строй. Вам мало странных созданий? Как насчёт огромных червеобразных нурлоков и двух видов пауков-аратимов? Вас интересуют легенды? Не пропустите тайную комнату для любителей загадок и древний меч для борьбы со скексисами! Тут даже развили идею живого транспорта: герои путешествуют на парящих скатах и карете, у которой вместо колёс свернувшиеся гусеницы.

Если фильм позволял лишь одним глазком заглянуть в мир через замочную скважину, то «Эпоха сопротивления» распахнула в него дверь. Преемственность истории напоминает об оригинальной трилогии «Звёздных войн» и трилогии приквелов: мы вроде бы знаем, чем всё кончится, но это не ослабляет интерес, а распаляет. Что привело к катастрофе? Кто в этом участвовал? Как это было? Жаль, что «Эпоха сопротивления» не подвела сюжет напрямую к фильму, — но это могут сделать в потенциальном втором сезоне.

Удивляет реакция тех поклонников фильма, которые бросили сериал на первой серии, поскольку увидели «неканоничную» версию событий. Похоже, кому-то просто незнаком приём «ненадёжный рассказчик». Создатели сериала подошли к канону с особым тщанием, и это видно не только в каждой кукле или веточке, но и в изложении сюжета.

Вдобавок авторы расшили тематику «Тёмного кристалла». Оригинал рассказывал о геноциде и поднимал проблемы экологии; «Эпоха сопротивления» добавила к этому темы социального и расового неравенства, эгоцентризма, ответственности учёного за своё изобретение и вопросы доверия и лжи. И никуда не делся дуалистический символизм во всём, от двух лезвий клинка до сестёр-принцесс с разными убеждениями. Добро и зло неотделимы друг от друга — зачастую это две стороны одной монеты.

За бесподобный труд

В «Эпохе сопротивления» поражает скрупулёзность создателей. Только посмотрите на дизайн кукол, их плавные движения и живые глаза, на эти растения, залы, интерьеры! Дизайнерам удалось органично совместить образы старых персонажей, вроде Огры и скексисов, и новых, в том числе главных героев.

Совсем без компьютерной графики не обошлось — её использовали, чтобы убрать из кадра кукловодов и нити и добавить фоны в динамичные сцены. Но большая часть спецэффектов — это сделанные вручную куклы и декорации, а также аниматроника, которая отвечала за мимику. Теперь ею можно было управлять удалённо — спасибо модифицированным контроллерам Nintendo Wii. Фотографии и ролики со съёмочной площадки могут вызвать лёгкий шок — как и опубликованные Netflix цифры:

Более 170 кукол.

Более 70 разных видов существ.

83 кукловода и 59 актёров озвучания.

Всего над сериалом работали более 2500 человек.

В первые 10–20 минут придётся сделать над собой некоторое усилие, чтобы привыкнуть к эффекту «зловещей долины»: сказывается нехватка мимики на лицах гелфлингов, особенно в эмоциональных сценах. Но чем дальше, тем живее становятся куклы, и в какой-то момент вы забываете, что на экране марионетки. Некоторые условности могут выбить из колеи — вроде нелепых батальных сцен или чересчур эмоциональных диалогов. Но даже они не нарушают удивительной атмосферы — такого погружения в волшебный мир нам очень давно не обеспечивали.

За музыку и озвучку

Дух «Эпохи сопротивления» — заслуга не только потрясающего визуального ряда. Едва ли не менее важны музыка и голоса. За саундтрек отвечали композиторы Дэниел Пембертон и Сэмуэл Сим. Обе пластинки к сериалу рекомендуются всем поклонником фэнтезийного эмбиента!

Ещё одно невероятное достижение — актёрский состав. В одном проекте вместе собрались — вздохните поглубже! — Тэрон Эджертон (Риан), Аня Тейлор-Джой (Брея), Натали Эммануэль (Дит), Донна Кимбалл (Огра), Хелена Бонем Картер (Аль-Модра), Алисия Викандер (Мира), Натали Дормер (Оника), Марк Стронг (Ордон), Лена Хиди (Модра Фара), Билл Хейдер (УрГо), Джейсон Айзекс (Император), Саймон Пегг (Казначей), Бенедикт Вонг (Генерал), Марк Хэмилл (Учёный), Энди Семберг (Еретик), Сигурни Уивер (Сказительница) и десятки других замечательных актёров.

Директор по кастингу — гений! И хотя на Netflix «Эпоха сопротивления» вышла в шикарном дубляже, оригинальные голоса всё же слишком хороши, чтобы пропускать громогласные приказы Императора, хмыканье Казначея, присказки Огры и сердитые возгласы Учёного.

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Итогом этого хвалебного полотна должен стать позитивный вывод, но его не будет. Судя по соцсетям и СМИ, «Эпохой сопротивления» заинтересовалось преступно мало зрителей — многие даже не заметили её на фоне выхода «Карнивал Роу» от Amazon. В идеальном мире на второй сезон продлили бы «Эпоху сопротивления», а не «Карнивал Роу», а в твиттере зрители обсуждали бы качество кукол и финальный сюжетный поворот, а не секс с феечками.

Возможно, любовь к 1980-м постепенно затухает — это видно, например, по усталости зрителей после третьего сезона «Очень странных дел». Если уж летний блокбастер Netflix не стал сенсацией, что говорить об «Эпохе сопротивления»?

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» — шедевр. Сейчас так никто не снимает, и велик шанс, что в ближайшие годы мы ничего подобного не увидим. Это дивное кукольное фэнтези, где каждый элемент — дизайн марионеток и декоративная трава, чудная музыка и дуалистичная философия — работает на погружение в мир. Шедевр этот не без изъянов, но они меркнут на фоне общей картины, которой Джим Хенсон наверняка бы гордился.