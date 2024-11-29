«Звёздный путь: Нижние палубы»: как начался и чем закончился «Стартрек», который смог

Чем старше и популярнее шоу, тем сложнее его авторам генерировать новые идеи. В этом плане «Звёздный путь» стоит в одном ряду с «Доктором Кто» и вселенной-земляком, «Звёздными войнами». За последние пять лет по этим франшизам выходили противоречивые (и часто провальные) кино- и телепродукты. Но в этой череде неоднозначных попыток порой появлялись свежие проекты, которые пусть и не хватали звёзд с неба, но радовали старых фанатов и привлекали новую аудиторию, вселяя надежду в будущее своей вселенной.

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Живите долго и опасайтесь спойлеров! В обзоре встречается упоминание сюжетных поворотов из всех сезонов сериала — если вы его ещё не смотрели, будьте осторожны!

Это шоу стало не только вторым анимационным проектом за более чем полувековую историю франшизы, но и первой полноценной комедией. В которой, ко всему прочему, в центре сюжета оказались отнюдь не герои с капитанского мостика. Автор идеи, исполнительный продюсер и сценарист шоу Майк МакМэхан, взял на себя смелость рассказать про будни членов экипажа низших рангов: они не принимают тактических решений, а «кладут жёлтый картридж в пищевой репликатор, чтобы на выходе получился банан».

Мечта фаната

В одном из интервью МакМэхан рассказал, что у него всегда были две страсти: комедийные анимационные ситкомы (сначала «Симпсоны» и «Футурама» , а позже «Гриффины») и «Звёздный путь». Профессию он выбрал отчасти благодаря своим увлечениям. МакМэхан стал сценаристом «Рика и Морти» , до этого поработав ассистентом продюсера на проекте «Южный парк», — то есть глубоко погрузился в создание взрослых анимационных комедийных сериалов. А также в своём фан-аккаунте в X (бывшем «Твиттере») придумывал сюжеты для несуществующего восьмого сезона сериала «Звёздный путь: Следующее поколение».

Поэтому неудивительно, что Майка пригласили на планёрку, где было руководство студии CBS Television и один из создателей «Звёздного пути: Дискавери» Алекс Куртцман. Они хотели вывести шоу за пределы «основной сериальной линии» и сделать это за счёт новых проектов, в частности анимационных.

И МакМэхана попросили не просто накидать идей, а выпустить на волю внутреннего фаната и описать свой мультсериал мечты во вселенной «Стартрека». Тогда Майк отметил: «Вам не понравится, потому что это не о важном», — и рассказал о своей задумке. Затем он добавил, что в сериалах его больше всего привлекали локальные события и закулисные зарисовки о быте Звёздного флота — в том числе и потому, что из них можно было извлечь множество комедийных ситуаций.

Каково же было удивление МакМэхана, когда ему не указали на дверь, а напротив, сказали, что такой проект отлично дополнит франшизу. Первое, что сделал Майк, когда получил согласие, — позвонил жене: «В это сложно поверить, но, кажется, я только что продал шоу по “Звёздному пути”».

Что в имени

Когда работа над проектом началась, МакМэхан показал команде свою любимую серию «Звёздного пути: Следующее поколение». Это был 15-й эпизод 7-го сезона, который назывался «Нижние палубы». В нём, помимо линий главных героев и команды мостика, рассказывалось о выдвинутых на повышение четырёх энсинах из разных служб.

Несмотря на лёгкое начало, эпизод был драматичным — он даже попал в списки лучших серий «Следующего поколения». В нём не только впервые показали проблемы рабочего персонала, но и заставили зрителя сопереживать младшим офицерам, которые раньше действовали лишь на фоне.

Энсинов из оригинала не успели толком раскрыть (ведущие персонажи всё ещё рулили сюжетом), но у них были яркие черты. Паренёк Сэм Лавель из командного отделения больше всех стремился к повышению и всячески старался стать ближе к команде мостика. Баджорка Сито Джакса из службы безопасности была смелой и боевой, она не боялась опасности и даже успела натворить дел в Академии Звёздного флота. Инициативный вулканец Таурик из инженерной службы вечно пытался улучшить системы корабля, а милая и любознательная девушка Алисса Огава из медицинского подразделения научной службы всегда улыбалась и излучала позитив.

Те самые энсины с «Нижних палуб»: Сэм Лавель, Сито Джакса, Таурик и Алисса Огава

Их черты переняли четверо персонажей анимационных «Нижних палуб». Героев мультяшно гипертрофировали, чтобы комедийные ситуации возникали сами собой, когда они просто взаимодействовали друг с другом. Пол и расу некоторым из них изменили — но это пошло только на пользу сюжету и юмористической составляющей.

Важно, что Майк МакМэхан не хотел превращать свой мультсериал ни в балаган с перебором нецензурной брани, ни в сундук с пасхалками. Он хотел, чтобы шоу не предавало старых фанатов «Звёздного пути» и при этом привлекало новую аудиторию.

Обитатели «Нижних палуб»

Действие «Нижних палуб» происходит в период полнометражек по «Следующему поколению»: «Вояджер» уже вернулся из квадранта Дельта, а Уильям Райкер, старпом Пикара, получил в своё командование корабль «Титан».

Однако зритель оказывается не на элитном исследовательском судне Звёздного флота, а на корабле USS «Серритос» класса «Калифорния», предназначенного для «вторых контактов». То есть после того, как дипломаты посолиднее пригласили новую планету в состав Федерации, появляются вспомогательные суда вроде «Серритоса». Их команды налаживают бытовую коммуникацию, изучают места на планете, пригодные для посещения другими жителями Федерации, и помогают местным.

В самом начале сериала четыре совершенно разных энсина поступают на «Серритос», и судьба располагает их на соседних койках.

Брэд Боймлер — неуверенный в себе всезнайка-карьерист. Фанатеет по Флоту и его «звёздам» вроде Кирка, Спока, Пикара и Райкера. Побаивается старших офицеров, но жаждет войти в их компанию. Ведёт собственный бортовой журнал (это пару раз пригодилось команде). Несмотря на занудство, хороший друг — покрывает товарищей, даже когда те творят дичь.

Брэду в сериале уделяется много внимания, и порой кажется, что именно он — главный герой. Но на деле за этот статус с ним может побороться энсин Беккет Маринер — дерзкая авантюристка и нарушительница правил, не терпящая авторитетов. Девушка втихую тащит на корабль контрабандное оружие, она главная участница миссий, где потенциально необходима грубая сила, завсегдатай баров и гауптвахты.

В первом сезоне Беккет скрывает от экипажа тот факт, что она — дочь капитана «Серритоса» Кэрол Фриман. Она часто конфликтует не только с матерью, но и со всем старшим офицерским составом, о котором порой высказывается довольно пренебрежительно. Хотя на самом деле Беккет любит мать и уважает команду мостика — да и сама предстаёт отличным лидером.

Сэм Резерфорд — миролюбивый и дружелюбный полукиборг из инженерной службы. Обожает свою профессию: если не занят основными задачами, постоянно работает над улучшением систем корабля или собственными проектами. Многие считают, что Сэм — гений, и эта мысль найдёт подтверждение в сериале.

Д'Вана Тенди — единственная инопланетянка в компании, одна из первых орионцев в Звёздном флоте. В каждом сериале из вселенной «Звёздного пути» есть инопланетянин, представители расы которого раньше никогда не были на службе Федерации Планет. Спок был первым вулканцем в Звёздном флоте, Ворф и Дейта — первыми клингоном и андроидом, Ног — первым ференги, а Седьмая из Девяти — первым боргом.

Тенди самая знатная из всех «первопроходцев» — она дочь главы одного из правящих преступных синдикатов Ориона, Хозяйка Зимних созвездий. Её воспитывали в типичной орионской обстановке: учили брать на абордаж корабли, грабить и порабощать орионских мужчин при помощи феромонов — но, несмотря на это, Тенди выросла позитивной и доброй фанаткой науки. Поэтому она сбежала из дома, чтобы поступить в Академию Звёздного флота.

Энсины активно взаимодействуют со старшими офицерами:

Кэрол Фриман — мать Маринер, строгий, порой нервный, но хороший командир, горой стоящий за свой экипаж.

Джеком Рэнсом — старший помощник, коммандер, качок с замашками нарцисса, тем не менее преданный своему капитану.

Лейтенант Шаз — начальник службы безопасности, которого очень легко вывести из себя.

Т’Ана — кайтианский (раса кошкоподобных гуманоидов) доктор, начальник медицинской службы. Вечно матерится.

Как четыре сезона отвлекать зрителя от тайн, чтобы потом удивить

Первый сезон «Нижних палуб» кажется довольно типичным. До середины он состоит из серий-новелл, а после возникают главная угроза сезона и магистральный конфликт, которые разрешаются обязательным клиффхэнгером.

Боймлер всячески старается выслужиться, а Тенди — со всеми подружиться и не накосячить. Резерфорд сталкивается с бунтом искусственного интеллекта, а Маринер скрывает родство с капитаном. Ближе к финалу на «Серритос» нападает модернизированный корабль пакледов, и сюжетные линии героев выстреливают. Мать с дочерью признают сильные стороны друг друга. Резерфорд теряет память, но в его подсознании начинают возникать странные образы прошлого. Тенди, его лучшей подруге, приходится заново налаживать с ним отношения. А Боймлера рекомендуют на корабль «Титан» под командованием Уильяма Райкера, который приходит на помощь экипажу «Серритоса».

Зрителям оставляют целую горсть крючков. Как теперь Маринер будет вести себя на корабле? Ушёл ли Боймлер насовсем, или что-то заставит его вернуться? Сможет ли Тенди восстановить дружбу с Резерфордом, и на какие тайны прошлого намекают флешбэки у него в голове?

Кажется, что раскрытие ответов на все эти загадки займёт весь второй сезон. Но нет, основные разрешаются уже в первых эпизодах. Например, Боймлер возвращается в команду, а Резерфорд всё больше становится похож на себя прежнего, хотя Тенди верит в это не сразу.

«Ого! Это было быстро. Идём дальше», — подумает зритель и даже не заметит, что часть ружей ещё не выстрелила. Чтобы придержать эти тайны, дать аудитории забыть о них, второй сезон запускает новые сюжетные ветки. Например, вводит корабли клингонов, орионцев и вулканцев и показывает, как живут и работают младшие офицеры других рас. Авторы намекают на то, что некоторых из них мы ещё встретим. А чтобы в ожидании этого поворота никто не заскучал, в финале второго сезона капитана «Серритоса» обвиняют в том, чего она не делала, — в уничтожении родной планеты пакледов.

Догадаетесь, насколько быстро этот конфликт разрешат в третьем сезоне? Верно, в первых эпизодах. Об этом даже шутят в самом сериале. Пока Маринер с товарищами пробираются на пустой корабль и пытаются его угнать, проблема уже решается, а капитан Фриман снова придумывает для дочери изощрённое наказание.

Но когда начинает казаться, что третий сезон не будет оригинальным, создатели приоткрывают прошлое Резерфорда. А ведь об этой сюжетной ветке зрители уже успели подзабыть. Но здесь не просто выстреливает ружьё; оказывается, тут замешана главная опасность сезона — автоматизированные беспилотные корабли класса «Техас», которыми пытаются заменить «Серритос» и другие звездолёты класса «Калифорния». К тому же Маринер уходит из Звёздного флота.

Всё разрешается ярко и динамично — а в конце зрителя заставляют радостно воскликнуть: «О, я помню эту героиню с нижних палуб вулканского корабля!». К квартету энсинов присоединяется вулканка Тэ'Лин, которую сослали с её родного звездолёта «Ш’Вхал» за то, что она, помимо логики, прибегала к помощи интуиции и инстинктов.

Новый персонаж нужен четвёртому сезону, потому что все загадки уже раскрыты, так ведь? Нет, это снова обман. Конечно, слабо понимающая людей вулканка добавляет сериалу комедии и вызывает ностальгическое СПОКойствие — но об основных героях рассказали далеко не всё. Их наконец повышают до лейтенантов и поднимают на палубу выше. Все, кроме Маринер, этому рады — а вот она упрямо и упорно делает всё, чтобы её вновь понизили до энсина.

Зачем это нужно героине? Оказывается, она тесно связана с персонажем той самой одноимённой серии «Следующего поколения», баджоркой Сито Джакса. Даже те, кто не смотрел оригинал, догадаются, откуда взялась травма Маринер и почему она не хочет расти по карьерной лестнице. Впрочем, её переубеждает один из персонажей второго сезона, о котором все уже успели забыть.

А главным антагонистом четвёртого сезона вновь становится персонаж «Следующего поколения». Те, кто не смотрел этот сериал, смогут понять мотивы злодея — а фанаты воскликнут: «Этот выбор антагониста полностью логичен!» Что до клиффхэнгера, то за него отвечают не очередные отсылки к оригиналу, а (внезапно) Тенди. Милый персонаж, без которого нельзя представить шоу, — казалось, она не преподнесёт сюрпризов. Однако родные вынуждают её на время покинуть корабль и вернуться на прежнюю пиратско-преступную дорожку.

Финальный сезон: так сериал всё время был про это?

В пятом сезоне формула продолжает работать. В первых сериях Тенди возвращается, попутно решая проблемы своей семьи. Эпизоды становятся новеллами, первая из которых посвящена «Серритосу» из альтернативной реальности, где Маринер — не просто капитан звездолёта, а тиран, требующий от экипажа беспрекословного подчинения. Чуть позже мы знакомимся с другой параллельной вселенной, где существует фиолетовый «Энтерпрайз» с фиолетовым коммандером Дейтой. Шоу повторяет одну из фишек франшизы: ещё «Оригинальный сериал» в эпизоде «Зеркало, зеркало», первым показал концепцию мультивселенных… Так, стоп!

Два финальных эпизода могут заставить некоторых зрителей воскликнуть: «Да ладно, всё это время мультсериал шёл к теме мультивселенных? Сегодня про них не снимал только ленивый!». Авторы даже разыгрывают карту с метаюмором и вкладывают похожие слова в уста двойника Боймлера, Уильяма, который стал капитаном судна, полного альтернативных версий персонажей из прежних сериалов франшизы.

Но, о мой Варп, стоит с ними познакомиться, и легко простить авторам этот заезженный троп. Т’Пол, прожившая с коммандером Такером 63 года, Башир и Гарак, спорящие, в чьей вселенной они будут жить, вечно ворчащий трилл Курзон Дакс и десяток альтернативных копий Гарри Кима, каждая из которых (кроме последней) находится в звании энсина.

Правда, если до этого авторы использовали отсылки очень аккуратно, то предпоследний эпизод пятого сезона полностью построен на камео, которые следует знать, чтобы понимать юмор. Смогут ли её воспринять новички? Хотя, возможно, комедия ощущается и вне контекста.

Стоит сказать, что последнюю серию нельзя назвать лучшей в сериале и даже в сезоне, но она однозначно справляется с ролью финала «Нижних палуб» в целом. Все персонажи прошли свои арки, стали лучшими версиями себя и получили желаемое. А последние минуты и вовсе тянут не на точку, а на многоточие. Будто это начало новой пятилетней миссии…

Эксперимент в виде кроссовера «Нижних палуб» и «Странных новых миров» оказался забавным и весьма удачным. Но, если повторять подобное слишком часто, не потеряется ли очарование и смысл? Не хотелось бы, чтобы в гипотетическом продолжении сериал скатился и потерял себя после такого обнадёживающего старта.

Стоит ли смотреть?

Однозначно! Для несведущего зрителя мультсериал может стать отличной точкой входа во вселенную «Звёздного пути» — лучшей, чем «Странные новые миры» или «Энтерпрайз».

Трекки тоже стоит отбросить сомнения и обратить на него внимание — хотя некоторые фанаты всё же боятся его или ругают за стёб над оригиналом. Да, стёба тут хватает — но он любящий и уважительный. В «Нижних палубах» больше «Звёздного пути», чем в большинстве недавних фильмов и сериалов, созданных в рамках франшизы. Тех, которые пытаются быть скорее эпичными «Звёздными войнами» или «Пространством» , но с персонажами «Стартрека».

«Нижние палубы» угорают по бытовым ситуациям? Но это было и в старых шоу. Посмеиваются над офицерами мостика, демонстрируя их слабые стороны? Однако не игнорируют и их положительные черты. За комедийным поведением в критические моменты заметны те же герои, к которым привыкли поклонники вселенной и которых могут полюбить новички. Просто молодой аудитории куда проще воспринимать юных активных персонажей с предысториями и личностным ростом. Кроме того, в «Нижних палубах» сохранились и моральная составляющая, и позитивное видение будущего — а такого в современных сериалах не было давно.

Для возрождения франшизе нужно было нечто новое. Подобными глотками свежего воздуха в своё время стали «Глубокий космос 9», «Вояджер» и «Энтерпрайз». К ним фанаты тоже сначала отнеслись настороженно, но после их приняли и полюбили, потому что они, оставаясь в рамках придуманного Джином Родденберри мира, расширили его правила и границы.

Несмотря на дикую динамику, несерьёзную рисовку, шутки и пасхалки, «Нижние палубы» остаются тем, чем всегда был старый добрый «Звёздный путь». Это история про команду разных, не всегда идеальных людей и инопланетян, которые стремятся к лучшему и растут над собой. Которые благодаря уважению и любви к своему делу совместными усилиями находят мирное и верное решение самых жёстких и, казалось бы, безвыходных ситуаций — и смело идут туда, куда не ступала нога человека.

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