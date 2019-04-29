«Звёздный путь: Дискавери», 2 сезон: даже Спок не спас сериал

18 апреля закончился второй сезон «Звёздного пути: Дискавери». Этот сериал пытался возродить вселенную «Звёздного пути» на телевидении после долгого перерыва. Первый сезон оказался амбициозной, но наивной и непроработанной попыткой сделать вселенную Кирка, Спока и Пикарда более мрачной. К несчастью, второй сезон окончательно потерял следы цельной концепции. Впрочем, начать его разбор стоит с достоинств — они в новом сезоне тоже есть.

Спецэффекты

Несомненный и однозначный плюс. «Звёздный путь» всегда страдал оттого, что желание показать фантастическое будущее опережало технические возможности. Пришельцы, отличающиеся от людей только резиновыми лбами, невозможность показать панораму иной планеты, скромные космические битвы — все эти клише связаны с техническими ограничениями. Но к концу 2010-х спецэффекты стали достаточно дешёвыми, а сериалы — достаточно прибыльными. «Дискавери» не пришлось страдать от старых проблем. И авторы сериала откровенно наслаждаются этим.

Во втором сезоне на экране постоянно что-то светится, переливается, взрывается и опять светится. Нам показывают стремительный полёт через поле астероидов, большие космические сражения, планетарные катастрофы, странный иной мир, созданный грибной сетью из предыдущего сезона, и многое-многое другое. Подобные сцены мы могли не раз видеть в полнометражных фильмах, но в сериале они всё равно производят впечатление.

А некоторые находки получились действительно необычными — к примеру, дизайн расы Ба’ул. Скорее всего, именно таких, неантропоморфных, пришельцев хотел делать в своё время Джин Родденберри.

Юмор и оптимизм

«Звёздный путь» — довольно весёлая вселенная. Во всех её сериалах были юмористические диалоги, сцены и целые полукомедийные серии. Первый сезон «Дискавери» попытался отойти от этой традиции и сделать вселенную более мрачной. Получилось плохо — зубодробительно серьёзный тон требовал большей логичности мира и правдоподобия характеров, а с этим авторы, мягко говоря, не справились.

В новом сезоне от этого решили уйти. И хотя нельзя сказать, что «Дискавери» превратился в комедию, само наличие шуток облегчает атмосферу и настраивает на более авантюрный лад. В таком духе сделаны первые серии. Поначалу кажется, что авторы отказались от амбиций по переосмыслению франшизы и просто развлекают публику сюжетами а-ля «Следующее поколение».

Главная героиня наконец официально получает место офицера на мостике корабля. Легендарный капитан Кристофер Пайк гораздо активнее общается с подчинёнными, чем его предшественник. Кажется, что «Дискавери» сейчас полетит куда-то, куда не ступала нога человека. Но этого не происходит. И тут самое время обсудить недостатки второго сезона.

Странные персонажи

Нельзя сказать, что герои второго сезона совсем неправдоподобные, не обаятельные или банальные. Актёры честно отрабатывают гонорар и играют то, что им прописали сценаристы. Но создателям не хватает экранного времени на то, чтобы раскрыть хоть одного из персонажей.

Во втором сезоне «Дискавери» два «центра силы»: во-первых, традиционный для «Звёздного пути» капитанский мостик с командой, а во-вторых — главная героиня, Майкл Бёрнем, и связанные с ней люди. И сценаристы даже не попытались хоть как-то объединить эти группы. Зрителям в первой серии сообщают (наконец-то, спустя полный сезон!) имена всех офицеров «Дискавери»… и всё. Майкл общается с ними как с «краснорубашечниками» — кого-то спасает, кому-то отдаёт приказы, но в основном игнорирует. Большего всего внимания получает погибший офицер «Дискавери», и даже тогда слова Майкл о нём характеризуют скорее саму героиню, чем её товарища.

При этом по непонятной причине сериал делает вид, будто эти офицеры должны быть зрителю не чужими. Их показывают крупным планом в драматичные моменты. Пару раз с ними выстраивают ужасно неловкие сцены без участия главных героев. Их снова и снова называют по именам. В самый напряжённый момент мы видим, как эти герои пишут прощальные письма близким, — отличный повод с ними познакомиться, если бы это происходило не перед самым финалом.

Всё это тратит время, которого сценаристам не хватает на главных героев. Создатели честно, как по учебнику, дали каждому из ключевых персонажей свою драматическую завязку. Майкл мучается чувством вины, Тайлер пытается примирить в себе личности человека и клингонца, Сару переживает биологические изменения, Стамет тоскует по погибшему мужу, Тилли учится быть офицером. Но режиссёры вынуждены жонглировать этими персонажами и множеством побочных героев, а ещё двигать вперёд основной сюжет, и никто не успевает раскрыться.

На одни перспективные сюжетные завязки перестают обращать внимание. О других нам часто напоминают, но фактически не развивают их. Некоторые личные сюжеты резко обрываются, словно сценаристы в последний момент вспомнили, что надо за оставшиеся три минуты закончить историю. В итоге в новом сезоне более-менее раскрывается только Кристофер Пайк — потому что он самый простой из всех.

Линия Спока и Майкл

Эта линия сочетает сразу несколько проблем сериала. Сюжет второго сезона посвящён тому, что Майкл и «Дискавери» ищут Спока. Тот получил странные сигналы, добровольно лёг в психбольницу, потом сбежал оттуда и исчез. У Майкл в этом деле есть личный интерес — она сводная сестра Спока, но по причине, которую сообщают лишь в середине сезона, не общалась с ним много лет.

У этой части сезона есть отдельная проблема — громадное, почти «порнографическое» количество фансервиса и отсылок к оригинальному сериалу. Только вдумайтесь в саму завязку: судьба галактики оказывается в руках Спока, а ищет его ранее неизвестная гениальная, но непонятая сестра вместе с легендарным капитаном Пайком! Согласитесь, это звучит как фанфик. Неудивительно, что многие фанаты заподозрили: дело пахнет неразделённой любовью. Это, по крайней мере, позволило бы создать между персонажами интересную химию.

Однако сценаристы не решились на столь радикальный шаг. Когда Спока нашли, они дали нам объяснение, отсылающее к их любимым темам — чувству вины и старой травме. И начались проблемы иного рода. Сценаристы старались создать между Споком и Майкл подобие конфликта, отразить их взаимное непонимание. Но оба персонажа показаны идеальными, и следить за их борьбой скучно.

Весь первый сезон посвящён тому, что Майкл слишком хороша для Звёздного флота и легко справляется с любой проблемой. А уж показать Спока всерьёз неправым — значит навлечь на себя гнев фанатов. Так что герои бесконечно пережёвывают , кто из них больше пожертвовал своим счастьем ради другого и оказался более непонятым и одиноким.

Дырявый сценарий

Во всём этом проявляется главный бич второго сезона: отсутствие цельной концепции. Кажется, будто шоураннеры не контролировали работу над сезоном, а сценаристы и режиссёры отдельных серий совещались только за обедом. Логические дыры, сюжетные нестыковки, откровенно ленивая работа, когда сценаристы на коленке заканчивают сюжет, придуманный другой командой пять серий назад, — со второй половины сезона всё это становится нормой.

Лень — ключевое слово. Сценаристы постоянно действовали по принципу «и так сойдёт», полагая, что их зрители хорошо разбираются в фантастике и сами поймут причины или последствия тех или иных ситуаций. Типичный пример — главный злодей сезона, ИИ по имени Контроль. По сюжету, он был создан для оценки угроз Федерации, но в итоге решил уничтожить всю органическую жизнь в галактике. Почему — нам так и не сообщают, ограничиваясь расплывчатыми намёками.

Конечно, мы всё можем додумать сами. Мы видели десятки фильмов, сериалов, игр и книг с подобным сюжетом. Но ведь задача сценаристов — придумать оригинальную историю, а не сэкономить полчаса работы. Подобная небрежность типична для сюжетов второго сезона: то ли у сценаристов не было времени, то ли они решили, что так воплощают «авторское видение», которого на самом деле тут нет.

Нет авторского видения

Проблема «Звёздного пути: Дискавери» в том, что его создатели так и не определились, что хотят снять. С одной стороны, они отчаянно пытаются угодить фанатам, переполняя сериал цитатами и фансервисом. С другой, они по-прежнему видят себя авторами «взрослого» «Звёздного пути». У них ни на что не хватает сил, средств и экранного времени. Ближе к концу сезона кажется, будто специалисты по спецэффектам — единственные, кто работал на полную ставку.

При этом сама идея, будто «Звёздный путь» слишком оптимистичен и наивен, надуманная. Ужасы войны, компромиссы с собственной совестью, посттравматический синдром, несчастливые любовные линии и многое другое уже показывали в «Глубоком космосе 9», «Вояджере» и «Энтерпрайзе». Только гораздо менее топорно. Да и «Следующее поколение» и оригинальный сериал не чурались сложных тем.