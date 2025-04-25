Вспоминая Oblivion. Что «Мир фантастики» писал в 2006 году

Этот обзор «МирФ» выпустил в 2006 году. Сегодня — отличный повод поностальгировать и перечитать его.

Мы просыпаемся на рассвете, и смотрим на солнце, встающее над горизонтом, — в «реале» на улице давно за полночь, но глаза отказываются верить в реальность. На берегу реки, в полной боевой выкладке, с колчаном за спиной, мы просто стоим и смотрим на этот мир, такой живой, такой могучий — и такой беззащитный. Каждый день открываются порталы в адский Обливион, оттуда прут орды нечисти, обычные парни становятся на защиту и умирают, прикрывая своих, — им страшно, им больно, они ничего не понимают, но стоят до последнего. Они все верят. И самое страшное — они верят в тебя, а ты и сам до конца не понимаешь, что же ты делаешь в этом мире. Живешь? Играешь? Отдыхаешь? Ищешь приключений?

Вероятно, другие обзоры TES4: Oblivion вами уже давно зачитаны до дыр. Что ж, тем лучше. Не надо будет повторяться, что эта игра умудряется повиснуть в самый неожиданный момент, с трудом переваривает комбинацию Alt-Tab, обладает не самым приятным интерфейсом и вообще не совсем соответствует тому, что говорил о ней ее собственный PR-отдел. И что? Мы с вами посмотрим на нее совсем с другой стороны. Гораздо больше, чем «искусственный интеллект нового поколения», нас интересует один-единственный вопрос: можно ли жить в этом мире. И каково оно, там жить...

Небольшие спойлеры! Есть описание сюжета и упоминания смертей!

День первый

Технология создания лиц FaceGen позволяет сконструировать действительно красивого персонажа (на картинке — темная эльфийка, результат двух часов кропотливого подбора из десятков параметров)

Непонятно за какие грехи, но обнаруживаем мы себя в тюрьме. Пять минут на попытки осознать, что к чему, и немного сориентироваться — и в камере вдруг объявляются нежданные гости, да не простые, а сам Его Императорское Величество Уриэль Сэптим в сопровождении нескольких насмерть перепуганных стражников. Впрочем, ведут они себя весьма задиристо — делать нечего, встаем к стенке, ноги на ширине плеч, руки за голову. Здесь, похоже, никто не собирается с нами церемониться. Слова Императора воспринимаются скорее как насмешка: хорошо, я избранный, — да кто угодно, просто дайте возможность выбраться отсюда! Только не попадаясь вам на глаза? Нет проблем!

Потихоньку, чуть ли не на цыпочках пробираемся вслед за императором и его свитой. Снимаем с трупа первого убитого врага какую-то ерундовую броню, берем в руки простенький меч, закидываем за спину лук, собираем десяток стрел. Тренировка в стрельбе: перед нами колодец, над которым висит ведро. Бзынь — первая стрела уходит в полет, еще раз бзынь — вслед за ней пускаем вторую, еще, и еще — ведро качается все сильнее, и через некоторое время застывает, накренившись под тяжестью вонзившихся стрел. Оценили физику? Забираем стрелы и идем дальше.

Шорох за спиной — разворот, удар, еще удар — мерзкий гоблин давно валяется в луже крови, но мы в остервенении продолжаем лупить мечом, слишком напуганные темнотой и неожиданным нападением. Тело дергается и сползает при каждом ударе — стоп, достаточно, лучше посмотреть, что с него можно снять интересного. Пара монет, несколько стрел, из руки выпал меч, точно выпал, слышно было, как он звякнул об пол, — надо бы зажечь факел и глянуть, куда он мог улететь. Зажигаем, ищем — так, меч улетел в неизвестном направлении, зато нашелся сундук — хорошо, что у нас есть пара отмычек. Зелье исцеления — берем в обязательном порядке, и пара непонятных травок — пусть будут, благо, весят немного.

Мой Император, в этой крепости ты будешь в безопа...

Полчаса блуждания по неприглядным катакомбам, начинает наваливаться усталость от бесконечной темноты и серости — и вдруг звуки боя, бежим вперед и чуть не напарываемся на мечи охранников Императора. Помочь с охраной? Помогу. Тупик. Засада. Император умирает на наших глазах, но слова уже сказаны, и дороги назад нет.

Возьми амулет. Найди моего сына. Помоги запечатать врата Обливиона. Спаси этот мир.

День второй

Наконец, последняя дверь нашей слишком обширной темницы, выбираемся наружу — и вздыхаем с облегчением: вот он, тот самый TES4: Oblivion, который все эти долгие месяцы смотрел на нас со скриншотов. Небо покрыто легкой бахромой облаков, синяя гладь озера чуть подернута рябью, неподалеку — деревянная пристань, в дымке тумана виден небольшой островок с живописным нагромождением руин, притягивающих взгляд не хуже какого-нибудь Стоунхенджа. Любопытство берет верх над чувством долга — подбираемся к руинам, и тут же получаем стрелу в ногу. Догонять лучника — занятие не самое приятное, попробуем огненные шары. Однако, ловко же он уворачивается! Хорошо, пусть будет ближний бой, — на ходу достаем меч; за время беготни по катакомбам мы научились атаковать с прыжка — пара ударов, бой окончен.

Теперь — внутрь. Брр, опять темная пещера, может быть, обратно? Что это, кто-то бряцает оружием, ну посмотрим одним глазком. Прячемся и крадемся. « Ты слышал? Тут кто-то есть! » — « Тебе показалось, это просто ветер, все спокойно ». Стражи (вернее, разбойники) безмятежно прогуливаются, навык скрытности растет со скоростью пять пунктов в минуту. Еще шажок. Не стоило, все-таки заметили. Ну что ж, отобьемся. Еще бы видеть, куда бить — противник действует по всем правилам дуэльного искусства, появляется то с одной стороны, то с другой. Стрейф, шаг назад, блок, удар, подлечиться, повторить в произвольном порядке. Хорошо быть боевым магом — силен и мечом махать, и кастует за милую душу. А впрочем, остальные два десятка классов тоже хороши по-своему.

Бандит готов. Собираем трофеи, и на волю. Все пещеры — потом, сейчас — гулять, смотреть, жадно, до боли в глазах вглядываясь в каждую деталь. И никаких авто-перемещений по карте — спасибо, конечно, за такую возможность, но сейчас — нас ждет дорога. Сквозь дождь и снег, отбиваясь от бандитов и диких зверей, собирая по пути цветы и истории случайных прохожих, час за часом — мы идем вперед. Любопытство подстрекает заглянуть в каждый постоялый двор, посудачить с жителями всех окрестных ферм. Но сейчас нас зовет долг, дорога и судьба...

День третий

В поисках наследника мы добираемся до небольшого городишки на юге империи, и тут история начинает закручиваться со скоростью торнадо. Город атакован тварями из Обливиона, кучка спасшихся жителей греется у костра и рассказывает байки одна страшнее другой, а у ворот несколько стражей пытаются сдержать вторжение. Императорский сын то ли жив, то ли уже нет, но искать его надо внутри осажденного города. Сжав покрепче рукоять верного двуручника, идем внутрь — закрывать первые в нашей жизни ворота в мир даэдр.

Простенькая мини-игра по повышению нашей репутации в глазах одного из обитателей империи. После того, как персонаж начнет нам доверять, он может рассказать что-то интересное

Желаете сначала чуток подрасти, освоить новую магию, потренироваться в обращении с оружием? К сожалению, в этом нет особого смысла. Враги всегда будут примерно равного уровня, как бы вы ни старались. Впрочем, ради упрощения жизни можно заглянуть в гильдию магов и купить пару новых заклинаний помощнее, или посетить мастерскую и запастись новой броней. Где все это найти — абсолютно не вопрос, ибо жители любого города, едва завидев в отдалении нашего героя, в обязательном порядке заводят разговор об отличном местном кузнеце или чародее; все, что нужно — не затыкать уши.

Впрочем, мы отвлеклись, кажется, на самом интересном месте. Красный, змеящийся языками пламени портал Обливиона принимает нас, и мы попадаем в очень неприятный мир — выжженная земля, кругом озера кипящей лавы, катятся валуны со скал, прислужники даэдр наседают со всех сторон. Несколько часов непрерывного подвига — меч почти тупой и не наносит даже половины повреждений; молотки для починки кончились; броня сношена в ноль и уже не защищает; все зелья выпиты. Наконец, вот оно — ключ, последняя комната, закрываем портал; пора спасать жителей. Последний рывок, отчаянная контратака плечом к плечу со стражниками, и — не верю своим глазам, неужели все? Вот он, сын императора — а точнее, новый Император, теперь только проводить его к наставнику, скорее отсюда, скорее... И снова — засада, отбиваемся, все живы, и наследник жив, но...

Амулет украден.

День четвертый и последующие

В поисках амулета мы попадаем в столицу — и на этом описание сюжета игры, пожалуй, стоит закончить. Если к этому моменту вы умудрились не ввязаться ни в одну стороннюю историю, не вступить ни в одну гильдию, не перейти дорогу ни одному бандиту с большой дороги, не сварить ни одного зелья, не купить дом, не обзавестись лошадью, не занести в дневник десяток слухов, не прочитать пару сотен книг — значит, очередную страницу летописи Тамриэля вы читали по диагонали, ради галочки и для того только, чтобы сказать: «Да видел я этот Обливион, ничего особенного».

Хорошо, что новый Император неплохо владеет магией — с засадой расправились в два счета

Да, игру есть за что попинать. Помимо всего уже упомянутого, в строке пассива значатся не оправдавший ожиданий Radiant AI (хотя по сравнению с суматошными болванчиками Morrowind персонажи в игре смотрятся куда как более убедительно) и не слишком удобно реализованный интерфейс (особенно расстраивает карта, которую невозможно развернуть на весь экран). Раздражают также скучноватые однотипные пещеры и рентгеновский взгляд стражников, видящих в рюкзаке игрока любую когда-либо уворованную вещь.

Но все это можно простить игре, в которой можно жить. Где любая, на первый взгляд, глупейшая история оборачивается настоящей интригой. Где одна случайно услышанная фраза может стать началом нового приключения. Где никто не связывает нас по рукам и ногам указаниями, куда сейчас идти и что делать.

Да, жить здесь не так легко. Но зато вечером можно просто сидеть и любоваться, как заходит солнце. Солнце твоего нового мира, в котором от тебя зависит... все.

ОЦЕНКА «МирФ» 10 оценка Сюжет — 10 Играбельность — 9 Графика — 10 Звук — 10 Присутствуют захватывающий сюжет

отличная музыка Джереми Соула

атмосфера загадок и тайн

боевой скакун Отсутствуют скромные системные требования

удобная карта

анонсированные «живые персонажи»

глупые и скучные квесты

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.