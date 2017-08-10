Суперагент Валериан путешествует во времени и пространстве, обеспечивая безопасность Земли XXVIII века. На одном из заданий он подбирает средневековую девушку Лорелин — и она становится его напарницей, подчас более толковой, чем сам Валериан.

Валериан. Полное собрание. Книга 1 Valerian Vol. 1: The Complete Collection Жанр: хроноопера, космоопера

Сценарист: Пьер Кристен

Художник: Жан-Клод Мезьер

Издательство: «Азбука», 2017

Выход оригинала: 1967–1971

Сейчас французские комиксы сильнее всего ассоциируются с сексом и психоделией, журналом Metal hurlant, Мёбиусом и Ходоровски. Но ещё до них художник Мезьер и сценарист Кристен подарили миру одну из самых долгоиграющих и известных серий BD. У нас она долго оставалась неизвестной, но теперь благодаря экранизации от Люка Бессона увидело свет и русское издание.

«Валериан и Лорелин» — типичное детище 1960-х, добрая, наивная и лёгкая фантастика. Это родственник «Звёздного пути» и «Алисы Селезнёвой», только в виде комикса и по-французски раскрепощённый. Мир будущего по «Валериану» забавен и позитивен — впрочем, к единому миру его трудно свести. Собственно Земле XXVIII века уделяется минимум внимания. В каждом выпуске агенты мотаются по разным эрам и планетам, не похожим друг на друга. Уже в первой новелле Валериан отправляется на машине времени в аналог булычёвской «эпохи сказок», чтобы сразиться с профессором-колдуном. А во второй героев заносит в постапокалиптическую эпоху, но и там их ждут лёгкие и весёлые приключения.

«Валериан» в наши дни выглядит приятно старомодным. Даже у тех, кто не рос на этих комиксах, он вызывает нечто вроде ностальгии по детскому и непосредственному отношению к фантастике. Что уж говорить о французах: для многих из них, включая Бессона, это было одним из главных впечатлений детства.

В нынешнем сборнике, приуроченном к выходу экранизации, издатели постарались подчеркнуть эту культовость и внушить читателю почтение к классике. Комиксам предшествуют обширное предисловие и интервью с Мезьером, Кристеном и Бессоном. Целый разворот посвящён сходству «Валериана» со «Звёздными войнами» — создатели комикса не устают подозревать Лукаса в плагиате. Нам не дают забыть: если «Валериан» местами и похож на другую известную фантастику, то он был раньше.

Кстати, при всём уважении к Мезьеру и Кристену, их претензии к «Звёздным войнам» притянуты за уши. Все перечисленные «заимствования» — бронелифчики, заморозка, уродливые лица под железными масками — не то чтобы оригинальны, они встречались в pulp-фантастике годов с 1920-х. Едва ли Лукас вдохновлялся французским комиксом, который тогда ещё даже не перевели (первое английское издание «Валериана» датируется 1981 годом). Скорее уж родными американскими «Флэшем Гордоном» и «Баком Роджерсом». И «Звёздные войны», и «Валериан» шли по стопам предшественников, поэтому даже в те годы отдавали духом ретро.

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После столь громкого вступления есть риск, что, увидев первые страницы самого комикса, читатели разочарованно воскликнут: «Как, это и есть ваша классика?» Поэтому сразу предупредим: в первый сборник вошли самые ранние истории о Валериане — те, с которых комикс начал выходить в журнале Pilote. В первых новеллах вас ждёт куда более бесхитростная манера рисунка, чем в современных BD, и наивные сюжеты о забавных приключениях, а не серьёзная фантастика. Да и манера изложения уже сильно устарела — в комиксах непривычно много текста, а Валериан вслух комментирует каждое своё действие, как Капитан Очевидность.

Только к «Империи тысячи планет», последней новелле из вошедших в сборник, начнёт вырисовываться фирменный стиль Мезьера и Кристена. Валериан превратится в того статного красавца, который изображён на обложке. Сюжет от борьбы с безумными профессорами свернёт к более сложным конфликтам, которые нельзя решить, просто победив злодея. Мир станет оригинальным, детальным и удивительным — и действительно похожим на вселенную «Звёздных войн» или «Пятого элемента». «Империя тысячи планет» — один из лучших выпусков «Валериана», и он неплохо даёт понять, почему эта серия пережила столько десятилетий и томов.

Наконец-то одну из самых прославленных серий BD можно прочитать на русском. Вот только первые выпуски «Валериана» — это проба пера, в которой едва начинают угадываться черты будущего хита. Поэтому мы с нетерпением ждём от «Азбуки» второй том — в него, по идее должны войти более поздние и сильные части «Валериана и Лорелин». В том числе и «Посол теней», на котором основан фильм.

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