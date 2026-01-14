«Очень странные дела» и правда могли закончиться иначе! Фанаты нашли изначальную концовку

Поначалу этот черновик совпадает с финалом, который мы увидели на экране: Оди и Кали входят в разум Генри на поиски детей, а потом сталкиваются с Векной. Но после победы над ним сюжет развивается иначе. В этой версии Хоппер знает, что Одиннадцатая собирается симулировать смерть — здесь это не теория, а заявлено прямо. Когда все покидают Бездну, он садится в машину и уезжает без Оди.