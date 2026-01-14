КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новости

«Очень странные дела» и правда могли закончиться иначе! Фанаты нашли изначальную концовку

Кот-император
14 января 11:00
2267
1 минута на чтение
Некоторые фанаты остались недовольны тем, как завершился сериал «Очень странные дела». Возникла даже безумная теория, что эта концовка — только сон героев, а скоро Netflix выпустит настоящую. Это, конечно, не так. Но всё же в документальном эпизоде «One Last Adventure» о создании «Очень странных дел» фанаты углядели доску, на которой кратко набросан план концовки. И он отличается от того, что нам показали на экране — особенно в том, что касается судьбы Одиннадцатой.

Нажмите, чтобы прочитать спойлеры!

Поначалу этот черновик совпадает с финалом, который мы увидели на экране: Оди и Кали входят в разум Генри на поиски детей, а потом сталкиваются с Векной. Но после победы над ним сюжет развивается иначе. В этой версии Хоппер знает, что Одиннадцатая собирается симулировать смерть — здесь это не теория, а заявлено прямо. Когда все покидают Бездну, он садится в машину и уезжает без Оди.
Перед этим Оди и Хоппер прощаются — это описано как «момент из “Трудностей перевода“» (отсылка к драме 2003 года, где герой и героиня в финале прощаются навсегда). Они не произносят ни слова, но мы понимаем, что они больше не встретятся. Оди говорит всем последнее «прощай», и после разрушения Изнанки больше не появляется.
Вместо этого братья Дафферы выбрали более неопределённую концовку, в которой мы точно не знаем, была ли смерть Одиннадцатой настоящей — и больше похоже на то, что она погибла.
Как известно, финальный сезон начали снимать, не имея готового сценария. Так что этот набросок на доске был лишь одним из вариантов, от которого в итоге отказались. И всё же некоторые фанаты заявляют, что он им нравится больше чем итоговый.

Читайте также

Финал «Очень странных дел» — Векна украл нормальную концовку

Артём Дубровский

07.01.2026

17092

Прощаемся с демогоргонами, Хоукинсом и одним из главных сериалов последних десяти лет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

