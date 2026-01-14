«Очень странные дела» и правда могли закончиться иначе! Фанаты нашли изначальную концовку

Поначалу этот черновик совпадает с финалом, который мы увидели на экране: Оди и Кали входят в разум Генри на поиски детей, а потом сталкиваются с Векной. Но после победы над ним сюжет развивается иначе. В этой версии Хоппер знает, что Одиннадцатая собирается симулировать смерть — здесь это не теория, а заявлено прямо. Когда все покидают Бездну, он садится в машину и уезжает без Оди.
Перед этим Оди и Хоппер прощаются — это описано как «момент из “Трудностей перевода“» (отсылка к драме 2003 года, где герой и героиня в финале прощаются навсегда). Они не произносят ни слова, но мы понимаем, что они больше не встретятся. Оди говорит всем последнее «прощай», и после разрушения Изнанки больше не появляется.
Вместо этого братья Дафферы выбрали более неопределённую концовку, в которой мы точно не знаем, была ли смерть Одиннадцатой настоящей — и больше похоже на то, что она погибла.