Сериал Counterpart: отличная история о параллельных мирах

Берлин, наши дни. Говард Силк — мелкий клерк, каких тысячи. Каждый будний день он ходит на работу в большое мрачное здание, где передаёт чемоданы с неизвестным содержимым незнакомым людям. Всё начинает меняться, когда его любимая жена впадает в кому. На связь с Говардом выходит двойник и рассказывает о другой реальности, воротами в которую стало их общее место работы.

Counterpart Жанр: шпионская драма, фантастика о параллельных мирах

Шоураннер: Джастин Маркс

В ролях: Дж. К. Симмонс, Гарри Ллойд, Оливия Уильямс, Назанин Бониади

Премьерный показ: декабрь 2017, Starz

Продолжительность: 10 серий по 60 минут

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Параллельные миры — скользкая, опасная тема. Появление других реальностей сгубило не одну популярную серию: Lost, супергеройские сериалы The CW, современный World of Warcraft. Другое дело, когда множество реальностей существуют с самого начала — если, конечно, авторов не увлекут приключения тела, как это было в «Скользящих». Counterpart подходит к этому фантастическому допущению с непривычной стороны: это шпионская драма. Обмен шифровками, конспиративные квартиры, спящие агенты, ждущие своего часа несколько лет… Погони и перестрелки тоже есть, бюджет позволил, но персонажи стремятся решать проблемы словом, а не делом.

30 лет назад по неизвестной причине наш мир разделился на два. Поначалу они были похожи как близнецы, но теперь сильно различаются. В нашем мире произошла электронная революция, появились смартфоны и виртуальная реальность. Другой мир пережил эпидемию гриппа, уничтожившую 15% населения Земли, и вместо доступных гаджетов вложил все ресурсы в медицину. Нет, это не тёмная реальность, не отражение нашего мира в кривом зеркале — в обоих мирах живут одни и те же люди, просто дороги жизни привели их в разные точки. А подвал большого здания в Берлине таинственным образом соединяет два таких непохожих мира. Общими усилиями властям удалось ограничить путешествия по проходу, и оба конца коридора охраняют вооружённые пограничники.

Берлин оказался удачной находкой. Какой ещё город олицетворяет два разных мира, две жизни одной страны? Counterpart — это переосмысление конца холодной войны, рефлексия на тему объединения двух Германий. Небоскрёбы, аккуратные мостовые, уличные кафе — и старые тесные квартирки с советской мебелью. Два мира, без всякой фантастики. Англоязычные актёры не рушат атмосферу: большая часть современных немцев знает несколько языков. К тому же ради таких актёров можно поступиться и этой условностью.

Все издания хвалят Джей Кей Симмонса — и мы не станем исключением. Он превосходно сыграл двух очень разных персонажей. Говард из нашей реальности, на первый взгляд, просто пешка, слабый, неконфликтный человек, не способный на сильные поступки. «Другой» Говард, напротив, дерзкий, наглый, предпочитает делать грязную работу своими руками. Актёр потрясающе убедителен, для каждого из двух воплощений у него нашлись свои жесты, у каждого своя мимика и взгляд. Даже когда по сюжету двум Говардам приходится меняться местами и изображать друг друга, их невозможно перепутать.

Поменять местами близнецов — избитый приём, но в сериале он работает. «Наш» Говард крепнет духом, но остаётся всё таким же мягкосердечным — мирится с «копией» бывшей жены, находит общий язык с незнакомой дочкой, которая в «нашей» реальности погибла младенцем. «Их» Говарду приходится искать «крота» в незнакомом мире… и стать чуть более сентиментальным.

Но не Симмонсом единым. Все актёры основного состава хороши. Двум выделили по личному эпизоду. Хладнокровную убийцу Болдуин объявляют вне закона власти двух миров, и ей приходится скрываться, подставив под удар двойника — известную скрипачку. Эпизод героини Назанин Бониади ещё сильнее — будет нечестно спойлерить его сюжет, отметим только, что роль актрисы куда важнее, чем в «Родине».

Оливия Уильямс, сыгравшая жену Говарда (в одной из реальностей — бывшую), тоже прекрасна, особенно в паре с Симмонсом. Героине всё время приходится разрываться между работой и совестью, верностью и неожиданной симпатией, даже влюблённостью в «лучшую» версию бывшего мужа. Разве что Ульриху Томпсону — Каю Проктору из «Банши» — не дали толком раскрыть персонажа. А жаль, актёр способен на большее.

Сериал явно понравится не всем. Он запутанный — в политических интригах чёрт ногу сломит, кроме властей двух миров, есть ещё мятежные фракции в обоих. Он неторопливый — большую часть времени персонажи просто разговаривают, погони и перестрелки покажут только в начале и конце. Есть и логические дыры — допустим, человек проходит в другой мир и заменяет двойника, но как тогда его не хватились на таможне? Однако эти недостатки не мешают получать от сериала огромное удовольствие, а актёрская игра (пожалуй, лучшая на ТВ за последний год) компенсирует все огрехи сценария.

Сильно, стильно. Сериал открывает тему параллельных миров с неожиданной стороны, умело пользуясь постсоветской эстетикой, но не опускаясь до пропаганды и морализаторства.