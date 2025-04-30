Фильм «Грешники» Райана Куглера: эта музыка тебя прикончит

1932 год. Братья-близнецы Смоук и Стэк (оба — Майкл Б. Джордан), успевшие посидеть в окопах Первой мировой и поработать на Аль Капоне, возвращаются в родной городок Кларксдейл, затерянный где-то среди бескрайних хлопковых полей в дельте Миссисипи. Они хотят как следует встряхнуть это забытое богом местечко и открыть свой джук-джойнт — блюзовый бар для чернокожих. Поначалу кажется, что удача на стороне братьев, вот только музыка, которую играет в их заведении юный Сэмми, сын местного пастора, просто дьявольски хороша. И с наступлением ночи её приходит послушать кое-кто пострашнее дьявола.

Sinners Жанр: ужасы, боевик Режиссер: Райан Куглер В ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Джек О’Коннелл, Лола Кёрк и другие Премьера: 16 апреля 2025 года (мир), 26 апреля 2025 года (Россия) Похоже на: «От заката до рассвета» Райан Куглер, известный по двум «Чёрным Пантерам» и «Криду», снимает оригинальную историю по собственному сценарию и срывает джекпот. «Грешники» выходят в топ американского проката, радуют кассовыми сборами, собирают ворох восторженных отзывов от критиков и аудитории и впечатляющие 98% «свежести» на Rotten Tomatoes. Творение Куглера называют претендентом на звание лучшего фильма 2025 года, самой смелой работой режиссёра и шедевром, который бросает вызов жанру. А ещё то и дело сравнивают с картиной «От заката до рассвета» Квентина Тарантино и Роберта Родригеса.

И действительно, очевидные параллели игнорировать невозможно: два брата, бар и вампиры. Последние, между прочим, тоже появляются не сразу — настолько, что зритель, которому каким-то чудом удалось избежать информации о «Грешниках» в Сети, включив кино, рискует удивиться. Где же тут ужасы, которые обещает строчка «жанр» в описании? Ведь половину фильма единый в двух лицах Майкл Б. Джордан (он для Куглера почти как Джонни Депп для Тима Бёртона) буднично разъезжает по окрестностям Кларксдейла, собирает команду для будущего бара и то дело сталкивается с прошлым.



Кстати, отличить, когда Джордан играет Смоука, а когда Стэка, трудно лишь поначалу: актёру хватает мастерства воплотить двух похожих, но всё же абсолютно разных людей. Даже подсказка — красный и синий цвета в одежде братьев — быстро перестаёт быть нужной. И без неё очевидно, что угрюмый и жесткий Смоук и развязный, но менее решительный Стэк — уникальные личности, каждый со своим набором демонов.

Впрочем, о тяжёлой судьбе братьев мы узнаём постепенно. Она то принимает вид решительной октаронки Мэри (Хейли Стайнфелд), которая неуютно чувствует себя среди белых, несмотря на «правильный» цвет кожи, то вырастает из земли детской могилкой около жилища томной жрицы худу (Вунми Мосаку). Но призракам былого не под силу остановить близнецов: они энергично идут к цели, словно в насмешку над несправедливостью жизни покупая под бар заброшенную лесопилку, где ку-клукс-клановцы не так давно мучили афроамериканцев. Без темы расизма «Грешники», разумеется, не могли обойтись — однако в выбранном сеттинге социальный комментарий не бьёт в лоб и смотрится уместно.

Смоук и Стэк в своих стильных пиджаках и с сумкой, полной гангстерских денег, всего за день организуют вечеринку мечты и попутно погружают зрителя в густую атмосферу южной готики с её бесконечными плантациями, покрытыми потом и пылью чернокожими работниками и чарующими звуками блюза. Временами кажется, что в первой, «дневной» части «Грешников» Куглеру то и дело отказывает чувство меры: некоторые сцены длятся ощутимо дольше, чем могли бы, а сюжет будто специально оттягивает кульминацию, концентрируясь на личных историях персонажей. Но этот грех фильм с лихвой искупает главным героем — и это не один из братьев, а музыка.

Именно блюз становится стержнем всего повествования и причиной происходящих событий. Саундтрек Людвига Йоранссона («Оппенгеймер», «Мандалорец»), песни, которые исполняют персонажи, не просто пронизывают историю — они и есть сама её суть. Эта мысль кажется не важной под ярким солнцем Миссисипи — однако с приходом тьмы всем, кто собрался в баре у близнецов (и, конечно, зрителям), становится очевидно, что дело гораздо серьёзнее пары чувственных мелодий.

Отец молодого гитариста-виртуоза Сэмми (Майлз Кэйтон) называет блюз музыкой дьявола, но он ошибается — зло, улыбаясь во весь свой клыкастый рот, распевает кантри и танцует зажигательные ирландские танцы. Вампиры во главе с харизматичным лидером Реммиком (Джек О’Коннелл), как и трудяги с плантаций, не прочь повеселиться — что и продемонстрируют в паре неожиданных музыкальных эпизодов. У упырей в «Грешниках» есть все типичные черты их вида: они боятся солнечного света и чеснока, умирают от осинового кола в сердце и не могут войти в дом без приглашения (на этом построено несколько напряжённых сцен второй половины фильма). Но есть в них и кое-что особое: коллективный разум и способность присваивать воспоминания своих жертв.

Уникальный случай: вампиры становятся не только символом абсолютного зла, тёмной стороны человеческой натуры, неоднозначности бессмертия и скрытой сексуальности (хотя секса в фильме хватает и без всякой нечисти) — но и, внезапно, метафорой культурной апроприации. «Я хочу себе твою историю», — говорит Реммик, подбираясь к Сэмми, а затем обещает горстке забаррикадировавшихся в баре живых рай, где идентичность каждого отдельного человека становится идентичностью всего сообщества. Ирландский кровосос — по сути, такой же чужак на чужой земле, как и чернокожие потомки рабов, — предлагает социальным изгоям настолько соблазнительный выход, что не задуматься невозможно. Потеряй самого себя, растворись в других, сделай своё общим — и обретёшь вечное счастье. Хотя кровь, увы, тоже придётся пить — а что, белые угнетатели на протяжении веков разве тем же самым не занимались?

Но предать душу своего народа и продать его музыку — а эти понятия, как показывает самая впечатляющая сцена фильма, суть одно — для героев немыслимо. Каждый из них, подобно идеалисту Сэмми или старому ироничному блюзмену Дельта Слиму (Делрой Линдо), выбирает сохранить себя — даже если этот путь грозит гибелью, потерей любимых или одиночеством. А за свободу, как известно, нужно сражаться — поэтому во второй, «ночной» половине «Грешники» резко меняют тон и настроение, становясь полноценным ужастиком с жестокими убийствами, литрами крови и сверкающими во мраке глазами голодных упырей.

Не сказать, что «дневная» и «ночная» части повествования стыкуются друг с другом идеально, тем более что и здесь Куглер теряет выстроенный, казалось бы, ритм. Фильм разгоняется слишком быстро, из-за чего адреналиновая кульминация выходит очень уж стремительной и скомканной. А после зрелищного финала история… продолжает тянуться, пусть уже и сказала все, что хотела сказать. Затем режиссёр добавляет ещё и две сцены после титров (в первой, которую можно считать настоящей развязкой, появляется знаменитый блюзовый музыкант и пятикратный обладатель «Грэмми» Бадди Гай). В результате концовка кажется смазанной, хоть и почти не портит общее впечатление.

«Грешники» не безупречное, но красивое кино, которое успешно говорит на сложные темы, не скатываясь при этом в декламирование лозунгов с трибуны. Микс социальной драмы и вампирских ужасов получился своеобразный — из-за проблем с темпом фильм выглядит несбалансированным. Однако небольшие недочёты повествования можно простить ради колоритного визуала, уверенной актёрской игры и, конечно, потрясающего блюза. Ведь именно в музыке, а не на кончиках вампирских клыков и скрыто истинное бессмертие души.

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