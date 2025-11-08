Во что поиграть в ноябре 2025-го?

Как известно, ноябрь в России начинается с Дня народного единства. Мы решили продолжить традицию и предлагаем вам ещё один способ почувствовать с кем-нибудь единение: играйте в релизные версии видеоигр. И тогда вы разделите все приятные и не очень ощущения с тысячами людей, проходящих те же самые моменты в то же время, что и вы.

Europa Universalis V

Когда и где: 4 ноября на PC

Что: глобальная стратегия про создание альтернативных историй с 1337 по 1836 год

Перевод: текст (полный)

О чём: возглавьте любую страну и проведите её через потрясения пяти веков, стараясь достичь величия (как вы его понимаете). На этом пути придётся столкнуться с чумой, феодальными дрязгами, колониальными войнами, религиозными конфликтами, зачатками индустриализации и революциями. И всё для того, чтобы увидеть, например, как казаки Австралию покоряли.

Почему ждали: сейчас в индустрии никто не может на равных тягаться с Paradox Development Studio по части глобальных стратегий. Поэтому каждый новый релиз в её основных линейках игр — огромное событие для любителей жанра. Интерес подогревает и зашкаливающее количество интересных изменений, от комплексной системы взаимодействия с разными сословиями до наконец-то детализированной системы торговли. Для тех, кто в теме: игра теперь выглядит как мод MEIOU and Taxes, но с вменяемым интерфейсом.

Чего опасаемся: проблем с русской локализацией и багов на релизе. Может быть, слабый лейтгейм, что обычная ситуация для ранних версий игр студии — но до него ещё, вероятно, придётся томительно долго добираться из-за более растянутого таймлайна и деления игрового дня на несколько частей. А ещё непонятно, что будет с поддержкой игры, ведь издатель в последнее время любит делать кучу дорогих DLC, в которых мало контента, но много сломанных механик.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Когда и где: 6 ноября на Switch 2

Что: слэшер про истребление толп врагов в мире The Legend of Zelda

Перевод: нет

О чём: во время встречи с Ганодорфом в Tears of the Kingdom принцесса Зельда проваливается во временную дыру. Так она оказывается в Хайруле времён основания королевства. Теперь ей предстоит помогать королевской чете воевать с ордами монстров и искать способ вернуться в свою эпоху.

Почему ждали: на второй Switch пока не так много громких эксклюзивов, так что каждый проект, связанный с Nintendo, привлекает повышенное внимание. К тому же Age of Imprisonment, скорее всего, будет ненапряжной нарезкой чудовищ в любимом многими игроками сеттинге.

Чего опасаемся: мусоу, мусоу никогда не меняются. Те, кто ими не особо интересуется, могут неприятно удивиться, когда увидят, что проект слабо отличается от любой игры, похожей на Dynasty Warriors 2 с Playstation 2. Ещё хуже может оказаться ситуация, когда разработчики всё-таки что-то изменят, но это заметят только фанаты жанра — и заругают игру за отход от канонов.

Syberia — Remastered

Когда и где: 6 ноября на PC, XSXS, PS5

Что: адвенчура в мире, где под натиском нашей серой обыденности увядает клокпанк

Перевод: полный

О чём: в 2002 году молодая американская юристка Кейт Уолкер приезжает в небольшой альпийский городок Валадилену, чтобы подписать бумаги по покупке старой фабрики заводных игрушек. Правда, единственная владелица фабрики, Анна Форальберг, умерла незадолго до её прибытия. Но выясняется, что ещё жив её брат Ганс, последний законный наследник Форальбергов. Поэтому Кейт отправляется его искать, параллельно восхищаясь изобретениями мастера.

Почему ждали: Syberia — одна из самых красивых адвенчур в истории, и есть неплохие шансы, что все эти изящные, но разваливающиеся от старости заводные механизмы будут хорошо смотреться с современной графикой.

Чего опасаемся: что ремастер будет совсем не нужен, ведь оригинал до сих пор неплохо смотрится. Возможно, новая версия будет смотреться даже хуже — к сожалению, подобное случается часто.

Possessor(s)

Когда и где: 11 ноября на PC, PS5

Что: 2D-экшен посреди межпространственной катастрофы

Перевод: текст (полный)

О чём: девушка по имени Лука заключила сделку с демоном Ремом, которому нужно тело в качестве вместилища. Ей нужны его сверхъественные силы, чтобы найти родных посреди руин мегаполиса, по которому бродят чудовища.

Почему ждали: это новый проект авторов Hyper Light Drifter — крайне стильного экшена. Хотя в этот раз будет меньше минимализма в повествовании, нас всё равно, видимо, ожидает очень яркое зрелище.

Чего опасаемся: прошлую работу разработчиков, Solar Ash, никто толком не заметил, так что, возможно, и Possessor(s) окажется никому не нужной. К тому же незадолго до релиза прошли сокращения в студии, что тоже не особенно хороший сигнал.

Winter Burrow

Когда и где: 12 ноября на PC, X1, XSXS, Switch 1/2

Что: выживач про антропоморфную мышку

Перевод: текст (полный)

О чём: зимой мышь возвращается из большого города на родину и видит, что её старый дом разрушен, а тётя, которая приглядывала за хаткой, куда-то пропала. Надо восстановить постройку и вернуть родственницу обратно.

Почему ждали: Winter Burrow выглядит бесконечно мило, как иллюстрации из детских книжек, где животные обустраивают свои норы в виде самых уютных человеческих домов. Самое то, чтобы насладиться зимней атмосферой, не выходя на улицу, где всё далеко не так сказочно.

Чего опасаемся: что Winter Burrow может вызвать новый виток мемов с мышами в своих норках, которым, перефразирую помягче, «на всё пофиг».

Call of Duty: Black Ops 7

Когда и где: 14 ноября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: шутер про недалёкое будущее

Перевод: текст

О чём: в 2035 году Дэвид Мэйсон (главный герой Black Ops 2) со своей командой американского спецназа отправляется бороться с как-то вернувшимся террористом Раулем Менендесом. Тот обещает «сжечь мир за три дня» — и у него для этого есть некое супероружие. А в зомби-режиме творится дичь с альтернативной историей, нацистскими учёными и ронинами из Японии XVI века.

Почему ждали: это на самом деле четыре игры — сюжетный шутер, сессионный шутер, королевская битва и кооперативный шутер про оборону от огромных орд зомби и нахождение хитро запрятанных секретов на уровнях. Скорее всего, в Black Ops 7 не будет положительного скачка в качестве, но фанатов серии хоть какой-нибудь режим да зацепит.

Чего опасаемся: очередного примера жадной монетизации, унылой сюжетной кампании, а также новой порции пропаганды американской военщины. А ещё Black Ops 7 может оказаться очередной каплей для того, чтобы Microsoft после своей бесславной сделки закрыла все внутренние студии, кроме разработчиков Call of Duty.

Escape from Tarkov

Когда и где: 15 ноября на PC

Что: экстракшен-шутер в районе локального постапокалипсиса

Перевод: полный

О чём: в альтернативной версии истории на северо-западе России есть Норвинская область с городом Тарков, где была совместная экономическая зона с Евросоюзом. Но к 2028 году на этой территории начался конфликт двух ЧВК, одна из которых спонсируется российскими властями, а другая — британскими корпорациями. Область в итоге оказалась отрезана от мира, в ней творится полный хаос. Теперь всем оттуда хочется сбежать.

Почему ждали: мы наконец-то увидим полноценный релиз этого легендарного долгостроя, одного из родоначальников экстракшен-шутеров и просто невероятно глубокого симулятора обвесов на стволы. И в версии 1.0 будет сюжетная кампания — может, кто-нибудь всё-таки сбежит из Таркова, как написано в названии.

Чего опасаемся: проблем с серверами, плохой оптимизации, странных решений по монетизации и того, что новички с ходу разобьются об толпу ветеранов Таркова с опытом в тысячи часов.

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

Когда и где: 18 ноября на PC, XSXS, PS5, Switch 2

Что: 3D-платформер про Губку Боба и его друга Патрика

Перевод: текст

О чём: Летучий Голландец поссорился с Нептуном, из-за чего Бикини Боттом превратился в город-призрак. Только Губке Бобу и Патрику под силу спасти всех от проклятья.

Почему ждали: про Губку Боба уже сделали несколько незатейливых, но приятных платформеров в фирменном стиле мультсериала (с поправкой на трёхмерную графику). А тут ещё сразу два играбельных персонажа со своими умениями: Боб далеко прыгает, а Патрик может копать.

Чего опасаемся: что геймплей будет уж слишком примитивным.

Во что ещё поиграть:

Tavern Keeper (ранний доступ 3 ноября на PC): симулятор таверны в фэнтезийном мире, где приходится постоянно учитывать вкусы посетителей разных рас. Долгострой длиной в 11 лет от разработчиков Game Dev Tycoon.

The Last Caretaker (ранний доступ 6 ноября на PC): выживач про единственного функционирующего робота на покрытой океаном Земле, вокруг которой в космосе летают последние люди, потерявшие способность размножаться естественным путём. Задача железяки — прорастить «семена человечества».

Whiskerwood (ранний доступ 6 ноября на PC): градостроительный симулятор о том, как кошки отправляют мышей-слуг строить колонии на необитаемых островах. При этом грызуны на новых землях всё чаще думают о том, как бы избавиться от власти своих господ.

Rue Valley (11 ноября на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): RPG в духе Disco Elysium, главный герой которой застрял во временной петле в небольшом городке. Естественно, будет много самокопания и психологических заморочек протагониста.

Rue Valley

Sacred 2 Remaster (11 ноября на PC, XSXS, PS5): ремастер диаблоида в открытом мире, где ваш герой при помощи клинков, магии или огнестрела бьёт типичных фэнтезийных созданий и слушает концерт Blind Guardian. В новой версии игры обещают подтянутые текстуры, исправленные баги и более удобный интерфейс.

Wall World 2 (11 ноября на PC): симулятор шахтёра в жанре экшен-рогалика, в котором при помощи робопаука нужно бурить бесконечную Мировую Стену, искать полезные ископаемые и отбиваться от фантастических тварей.

Where Winds Meet (14 ноября на PC, PS5): китайская экшен-RPG про Поднебесную X века — да не простую, а с элементами уся (вспомните хотя бы фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон») и ожившим дальневосточным фольклором.

Morsels (18 ноября на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): волшебный разумный жирберг (затвердевшая масса канализационных отходов — теперь ваш словарный запас немного богаче) заколдовал голодную крысу и превратил её в могучего Кусочка, которому теперь предстоит бороться с деспотичными котами и собирать других Кусочков. По жанру это экшен-рогалик, но со сбором существ в стиле Pokemon. Визуально всё очень кислотно.

Morsels

Marvel's Deadpool VR (18 ноября на Quest 3): пока Росомаха получает обсуждаемую видеоигровую адаптацию от Insomniac Games, новый экшен про Дедпула выходит эксклюзивно для VR-шлемов — причём только определённой марки. Надеемся, что эту игру не так быстро изымут из продажи из-за тупых проблем с авторскими правами.

Demonschool (19 ноября на PC, XSXS, PS4, PS5, Switch 1/2): тактическая JRPG про то, как наследнице древнего рода охотников на демонов нужно совмещать посещение университета и борьбу с потусторонними силами. А ещё не забывать строить дружеские и романтические отношения, что сильно скажется и на геймплее.

Moonlighter 2: The Endless Vault (ранний доступ 19 ноября на PC): смесь экшен-RPG и симулятора торговца. То есть днём нужно управлять своим магазинчиком в бедной деревушке, а ночью придётся отправляться в опасные фэнтезийные данжи, чтобы финансировать эту лавочку.

Kingdoms of the Dump (18 ноября на PC): JRPG, визуально и геймплейно напоминающая Live A Live со SNES. Главный герой — Рыцарь Мусорного Бака, который живёт в мире-помойке, созданном двумя уборщиками.

Kingdoms of the Dump

Kirby Air Riders (20 ноября на Switch 2): больше гонок на картах для новых владельцев новой консоли от Nintendo. В этот раз с персонажами игр про Кирби.

Constance (24 ноября на PC): нарисованная вручную метроидвания про художницу, которая посреди творческого кризиса попала в своё бессознательное. Этот мирок наполнен монстрами, а главное оружие против них — огромная кисточка.

Of Ash and Steel (24 ноября на PC): готикооброзная RPG с протагонистом-картографом, приплывшим на фэнтезийный остров в поисках приключений. Евроджанк во всей его красе.

Captain Wayne — Vacation Desperation (25 ноября на PC): олдскульный мультяшный шутер о моряке, у которого дробовик вместо руки.

Terrifier: The ARTcade Game (26 ноября на PC, XSXS, PS5, Switch 1/2): битемап, в главной роли которого — чудовищный клоун-маньяк из серии фильмов «Ужасающий».

Terrifier: The ARTcade Game

Hail to the Rainbow (27 ноября на PC): неторопливый сюжетный шутер про постапокалиптическую Россию, где перед катастрофой успели наделать побольше киберпанковских устройств. Как Half-Life: Alyx, только более бюджетно и без VR.

Главные нефантастическая игра ноября:

Anno 117: Pax Romana (13 ноября на PC, XSXS, PS5): главная современная серия исторических градостроительных симуляторов добралась и до эпохи Римской империи. Что самое важное, в игре теперь можно строить пересекающиеся дороги не только строго перпендикулярно друг другу. Долой квадратную застройку!

