«Стрела», 5 сезон: неожиданное возрождение

Команда Оливера Куинна разбрелась кто куда. Теперь он в одиночку пытается поддерживать порядок в городе, но понимает, что это непосильная задача. К тому же ночным приключениям мешает его новая должность — Оливер теперь мэр Стар Сити. Куинн решает собрать новую команду. И тут у Стрелы появляется новый таинственный противник, Прометей, у которого с героем явно личные счёты.

Arrow Жанр: супергероика

Продюсеры: Грег Берланти, Марк Гуггенхайм, Эндрю Крейсберг

В ролях: Стивен Амелл, Кэти Кэссиди, Эмили Бетт Рикардс, Дольф Лундгрен, Джош Сегарра

Премьерный показ: октябрь 2016 — май 2017, The CW

Продолжительность: 23 серии по 42 минуты

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Как ни странно признавать, в этом сезоне «Стрела» вернул себе звание лучшего сериала The CW по DC. В основном, правда, это говорит о качестве остальных шоу — но не только. Нововведения пошли сериалу на пользу. Первую половину сезона вытягивают новые члены команды: их появление вносит свежую струю и в отношения между героями, и в экшен. Правда, большую часть их потенциала слили к середине сезона, но к тому моменту зритель успевает зацепиться за основной сюжет.

Новичок Прометей — лучший злодей сериала. До самой финальной серии, до последних кадров он держит ситуацию под контролем и вертит Куинном как марионеткой. За их противостоянием любопытно следить по многим причинам. Поединки вышли зрелищными, с хорошей хореографией. Ловушки, расставленные Прометеем, приводят к интересным и драматичным сюжетным поворотам. Словесные перепалки между Стрелой и Прометеем не уступают рукопашным.

Преподносит приятные сюрпризы и дневная работа Оливера. Проблемы, с которыми сталкивается мэр, обставлены интересно. Одна серия посвящена пределам прав на ношение оружия и самооборону — проблема, актуальная не только в Америке, но и в России. И пусть даже политика подана крайне упрощённо, само обсуждение этой темы радует. Такого не ждёшь не то что от «Стрелы», а вообще от супергеройского сериала.

Линия флэшбеков хоть и полна клюквы, но всё равно лучше, чем в двух предыдущих сезонах. Приключения Оливера с Братвой в России истерически смешны — пусть это изначально и не задумывалось. Хорошо раскрыта дружба Оливера с Анатолием Князевым. А главного злодея флэшбеков Константина Ковара сыграл не кто-нибудь, а Дольф Лундгрен — и сыграл отлично.

Увы, «Стрела» не избавился от основных болячек. Оливер все еще идиот, о чем ему остроумно напоминает Малкольм Мерлин. Принимать неверные решения у него в крови. Линии многих интересных персонажей слиты (Старьёвщик, Сьюзан Уильямс, у которой был роман с Куинном) или до конца не раскрыты (Дина Дрейк — потенциальная замена Чёрной Канарейки). Из сюжета странным образом выбыл единственный интересный сквозной злодей — мститель в маске, убивающий преступников, этакий Каратель. Надеемся, ему найдётся место в шестом сезоне.

Вернулись вечные споры, стоит ли Стреле убивать, стоит ли вновь сходиться с Фелисити и сколько можно подводить город. Справедливости ради, смещение акцента на личную драму повысило качество этой драмы. Морализаторских диалогов по-прежнему много, но большая часть из них работает как надо, особенно когда речь идёт о Куинне. А вот на разборки Диггла с женой, например, смотреть по-прежнему тошно. Ну а Фелисити можно признать самым провальным персонажем сезона. Где остальные персонажи пошли на поправку, мисс Смоук всё ещё шокирует дурацкими поступками, ужасными речами и безвкусными платьями.

Жаль, что сценаристы наверняка не пойдут по пути, на который указывает клиффхэнгер сезона. Иначе в шестом сезоне «Стрелу» могла бы ждать тотальная перезагрузка. Но если они сумеют сохранить качество сериала хотя бы на таком уровне, то его ещё можно, а местами даже стоит смотреть.

«Стрела» оказался единственным сериалом в линейке с интересным и напряжённым основным сюжетом. Он всё ещё полон косяков и дешевизны, но продолжает подниматься со дна.

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