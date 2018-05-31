После удара по голове Люцифер очнулся в пустыне, голый и с крыльями. Причем, как их ни режь, отрастают заново. А еще и дьявольское лицо, как назло, запропастилось куда-то. Герой решает, что это происки его благословенного папаши, и всячески старается доказать, что он сам себе хозяин. Выражается это, как всегда, в отрицании своих чувств к детективу Деккер, помощи ей в расследовании преступлений и регулярных походах к психологу.

.

Lucifer

Жанр: мистический детектив
Продюсеры: Сэм Кэтлин, Сет Роген, Эван Голдберг
В ролях: Том Эллис, Лорен Герман, Кевин Алехандро, Лесли-Энн Брандт, Триша Хелфер, Том Уэллинг
Премьерный показ: октябрь 2017 — май 2018, FOX
Продолжительность: 24 серии по 43 минут
Похоже на: «Я, зомби», «Касл»

Господь Всемогущий, заступи, спаси, помилуй и сохрани Твоею благодатию душу сына Твоего, Люцифера Морнингстара, безвременно и скоропостижно ушедшего в чертоги Твои. Грехи и неведение его не помяни, ибо немногочисленны они.

Детективные дела расследовал он примитивные, бесхитростные, лишенные интриги да предсказуемые. От первоисточника удалился зело, и тем огорчал дюже почитателей комиксов раба Твоего Геймана. Но то уж третий сезон, а грехи все едины. Пообвыкся род людской со стилем процедуральным, не возжелал уже глубины первоисточника и возлюбил Сына Твоего за благодетели иные.

Погребальный плач по Люциферу, рабу Божьему 2

Превыше всего — за юмор превесёлый

Упрежь всего — замечательный вышел коллектив рабов Твоих лицедеев. За отношениями их наблюдать отрада сущая. Особенно радостно, что нашли рабы Твои сценаристы способ оставить в сюжете рабу Твою Тришу Хелфер. Ее героиня, раба Твоя Шарлотта Ричардс, после того как бренное тело ее покинула Супруга Твоя бывшая, очнулась без памяти о событиях второго сезона. Но суета земная постоянно сталкивает ее с Люцифером и другими рабами Твоими из основного состава, что порождает великое множество ситуаций забавных и интересных сюжетных поворотов. Всяко лучше и логичнее, чем кануть в небытие межсезонное.

Непостижимо хорош раб Твой Том Уэллинг, всем знакомый по роли иноверца Супермена из града Смолвилля. И хоть раздался он вширь, статью славен и на взор люб

Добродетель у Люцифера главная всегда была одна. Дарил он земным человекам радость и веселье беззаботное. И в третьем сезоне пуще прежнего балагурят герои. Даже времена бывают, когда излишне переигрывают они и идиотами неразумными кажутся. Хоть и нечасты такие моменты, хвала Тебе.

Другая же черта Люцифера редка средь процедуралов. Случаются в нем сцены батальные. Да не зазорные, но достойные и приятные глазу. Бесовщина, конечно. Но на то Мазекин и демон, чтобы тумаков живописных грешникам даровать.

Словеса напрасные разводить об усопшем негоже. Жил он достойно, хоть и недолго. Да приимут его Ангелы Твои, средь которых брат его афроамериканский Аменадил (обаятельный, зараза, не отнять), и на Страшном Суде Твоем милостив ему буди. Аминь.

Погребальный плач по Люциферу, рабу Божьему 4

Аменадил, светлый и пресветлый

Итог: «Люцифер» был хоть и неканоничен, зато бодр и весел. Жаль, что продюсеры канала Fox вместо нормального завершения «Люцифера» потратят деньги на финальный сезон «Готэма». Ну да Бог им судья.

Смотрите также

«Люцифер»: а Сатана-то ненастоящий! 5

«Люцифер»: а Сатана-то ненастоящий!

 10.05.2016

Мистический детектив канала Fox неплох, но совершенно не справляется с темой дьявола среди людей.

«Люцифер». 2 сезон: дьявол дурачится 1

«Люцифер». 2 сезон: дьявол стал веселее

 06.06.2017

По сравнению с первым сезоном история о дьяволе-детективе стала более забавной и… семейной.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Погребальный плач по Люциферу, рабу Божьему
УДАЧНО
  • юмор
  • взаимоотношения героев
  • Том Уэллинг
НЕУДАЧНО
  • неинтересный детектив
  • перегибы с балаганом
  • фанатам Геймана не сюда
8ХОРОШО
comments powered by HyperComments
Юлий Ким младший
Юлий Ким младший
Гик, киноман, эскапист в хорошем смысле слова. Старается не делить кино на попсу и артхаус, а лишь на хорошее и не очень. Обожает то, чем занимается.


Показать комментарии

А ещё у нас есть