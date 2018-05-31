После удара по голове Люцифер очнулся в пустыне, голый и с крыльями. Причем, как их ни режь, отрастают заново. А еще и дьявольское лицо, как назло, запропастилось куда-то. Герой решает, что это происки его благословенного папаши, и всячески старается доказать, что он сам себе хозяин. Выражается это, как всегда, в отрицании своих чувств к детективу Деккер, помощи ей в расследовании преступлений и регулярных походах к психологу.
После удара по голове Люцифер очнулся в пустыне, голый и с крыльями. Причем, как их ни режь, отрастают заново. А еще и дьявольское лицо, как назло, запропастилось куда-то. Герой решает, что это происки его благословенного папаши, и всячески старается доказать, что он сам себе хозяин. Выражается это, как всегда, в отрицании своих чувств к детективу Деккер, помощи ей в расследовании преступлений и регулярных походах к психологу.
Lucifer
Жанр: мистический детектив
Продюсеры: Сэм Кэтлин, Сет Роген, Эван Голдберг
В ролях: Том Эллис, Лорен Герман, Кевин Алехандро, Лесли-Энн Брандт, Триша Хелфер, Том Уэллинг
Премьерный показ: октябрь 2017 — май 2018, FOX
Продолжительность: 24 серии по 43 минут
Похоже на: «Я, зомби», «Касл»
Господь Всемогущий, заступи, спаси, помилуй и сохрани Твоею благодатию душу сына Твоего, Люцифера Морнингстара, безвременно и скоропостижно ушедшего в чертоги Твои. Грехи и неведение его не помяни, ибо немногочисленны они.
Детективные дела расследовал он примитивные, бесхитростные, лишенные интриги да предсказуемые. От первоисточника удалился зело, и тем огорчал дюже почитателей комиксов раба Твоего Геймана. Но то уж третий сезон, а грехи все едины. Пообвыкся род людской со стилем процедуральным, не возжелал уже глубины первоисточника и возлюбил Сына Твоего за благодетели иные.
Упрежь всего — замечательный вышел коллектив рабов Твоих лицедеев. За отношениями их наблюдать отрада сущая. Особенно радостно, что нашли рабы Твои сценаристы способ оставить в сюжете рабу Твою Тришу Хелфер. Ее героиня, раба Твоя Шарлотта Ричардс, после того как бренное тело ее покинула Супруга Твоя бывшая, очнулась без памяти о событиях второго сезона. Но суета земная постоянно сталкивает ее с Люцифером и другими рабами Твоими из основного состава, что порождает великое множество ситуаций забавных и интересных сюжетных поворотов. Всяко лучше и логичнее, чем кануть в небытие межсезонное.
Добродетель у Люцифера главная всегда была одна. Дарил он земным человекам радость и веселье беззаботное. И в третьем сезоне пуще прежнего балагурят герои. Даже времена бывают, когда излишне переигрывают они и идиотами неразумными кажутся. Хоть и нечасты такие моменты, хвала Тебе.
Другая же черта Люцифера редка средь процедуралов. Случаются в нем сцены батальные. Да не зазорные, но достойные и приятные глазу. Бесовщина, конечно. Но на то Мазекин и демон, чтобы тумаков живописных грешникам даровать.
Словеса напрасные разводить об усопшем негоже. Жил он достойно, хоть и недолго. Да приимут его Ангелы Твои, средь которых брат его афроамериканский Аменадил (обаятельный, зараза, не отнять), и на Страшном Суде Твоем милостив ему буди. Аминь.
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- юмор
- взаимоотношения героев
- Том Уэллинг
- неинтересный детектив
- перегибы с балаганом
- фанатам Геймана не сюда
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