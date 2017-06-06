«Люцифер». 2 сезон: дьявол стал веселее

Отдыхающий на Земле владыка ада Люцифер Морнингстар продолжает сотрудничество с детективом полиции Хлои Декер в расследовании убийств. Но у него появляется и другая забота – сбежавшая из ада мама.

Lucifer Жанр: мистический детектив, городское фэнтези

Продюсеры: Илди Модрович, Джерри Брукхаймер, Лен Уайзман

В ролях: Том Эллис, Лорен Герман, Д.Б. Вудбайн, Лесли-Энн Брандт, Триша Хелфер

Продолжительность: 18 серий по 42 минуты

Премьерный показ: октябрь 2016 — май 2017, FOX

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Второй сезон «Люцифера» получился куда лучше первого. Он все дальше уходит от оригинального комикса, снимая с себя всю ответственность за гнев фанатов первоисточника. Да, «Люцифер» — процедурал. Но процедурал отличный.

Ко второму сезону актёры окончательно притерлись друг к другу и теперь отжигают по полной программе. К тому же появились замечательные новички. Мама Люцифера в исполнении блистательной Триши Хелфер излучает сексуальность и угрозу. Но ещё лучше вписалась в сериал судмедэксперт Элла (Эйми Гарсия). Она, как последний кусочек пазла, окончательно дополнила основной состав героев. Гиперактивная, веселая, общительная – количество комичных ситуаций с ее участием просто зашкаливает, и зачастую ей удается затмить даже главную звезду сериала – Тома Эллиса.

К слову, «люцифероцентризм» – главный минус сериала. В отличие от того же «Касла», где Нейтан Филлион действительно тянул сериал в одиночку, особенно в финальных сезонах, «Люцифер» хорош именно всей командой. И постоянные попытки сценаристов выпятить Морнингстара на первый план скорее раздражают.

Сериал начал сильнее продвигать тему семейных ценностей. На экране появляются не только мама, но и другие братья Люци и Аменадиила и даже проблеск самого Бога в одной из серий. Всё это может злить или радовать в зависимости от того, нравятся ли вам семейные драмы. Отношения между антропоморфическими сущностями здесь складываются так же, как в среднестатистической человеческой семье. С точки зрения фантастики это ересь. С точки зрения символизма – кладезь сатирических моментов и повод для шуточек про big bang.

Детективные дела в сериале средние, практически без интересных сюжетных поворотов. Но этого совершенно не замечаешь, так как всякое преступление так или иначе перекликается с эмоциональными переживаниями Люцифера. В итоге на каждую серию, помимо убийства, выпадает очередной этап развития отношений с детективом и родней, сеанс у психотерапевта и какие-то личные выводы. И это только на бумаге выглядит уныло: на деле саморазвитие Люцифера – процесс любопытный и местами уморительно смешной. Но не он один проходит метаморфозы. Меняются все — и Аменадил, и Мейз (особенно Мейз).

Приятно, что авторы не запрещают актерам откровенно дурачиться — благодаря этому атмосфера просто искрится позитивом, и видно, что создатели получали массу удовольствия от съёмок. Чего стоят одновременно милые, смешные и немного идиотские сцены, где ангелы гоняются друг за другом, как мальчишки, с криками: «Отдай волшебный артефакт!», или Люци и Элла восстанавливают картину массового убийства, совершенного на уроке йоги. От этого и редкие драматичные моменты смотрятся натурально и свежо.

«Люцифер» — сериал обаятельный, как сам дьявол. Он очаровывает актерами, музыкой и динамикой. Он веселый и непринужденный, в чем-то, можно сказать, хулиганский. Совершенно не напрягая, он расслабляет и приносит массу удовольствия.

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