Тур по безумным мирам «Рика и Морти»

Туристическая компания Рика Санчеза предлагает широкий выбор путешествий по самым интересным уголкам мультивселенной «Рика и Морти». Надоела ваша обычная Земля? Каждое утро одно и то же Солнце, каждый вечер та же самая Луна? Тогда туристическая компания Рика Санчеза для вас!

В стартовый пакет начинающего путешественника входит посещение нескольких удивительных и необычайных миров.

Газорпазорп

Каждый без труда назовёт величайшее произведение земной культуры – разумеется, это «Гарфилд». Именно благодаря этим комиксам и мультфильмам мы наконец-то отказались от понедельников. Туркомпания Рика Санчеза предлагает отличный способ по-новому оценить этот шедевр – отправиться на планету Газорпазорп.

Да, тут общество разделилось по половому признаку, мужчину ведут себя как дикари, а женщины летают в голове из фильма «Зардоз», но это неважно. Главное, что здесь есть своя версия Гарфилда по имени «Газорпазорпфилд». Правда, местные жители до сих пор не осознали его величия. Они слишком заняты половыми вопросами и до сих пор страдают из-за маманманадельников. Но Гарфилд, даже с руками на голове, спасет народ Газорпазорпа, мы уверены.

Мир поп

Измерение d*6q9 придется по вкусу поклонникам утонченной географии и изысканного ландшафта. Вся поверхность Земли д*6q9 покрыта задницами. До самого горизонта простираются высокие розовые ягодицы! Вокруг витает знакомый аромат кишечных газов, а под ногами мило чавкают испражнения! Кроме этого здесь можно найти редкие гигантские вантузы и деревья, украшенные туалетной бумагой. Земля д*6q9, обозначенная в наших каталогах как «Мир задниц», готова принять в своих мягких местах всех желающих.

Гравити Фолз

(да, он есть в этой мультивселенной!)

Любой турист, оказавшийся в измерении 46’\, просто обязан посетить городок Гравити Фолз в штате Орегон. Здесь, среди огромных сосен, можно встретить похотливых гномов и поклонника диско — мульти-медведя. В массивных горах обитают могучие мужикотавры, а где-то на грани разумного поджидает треугольный мастер безумия и ужаса Билл Сайфер, способный расплавить рассудок, словно пластилин на горячей сковороде. И да, если сумеете сохранить разум, не забудьте прикупить сувениров в Хижине Чудес Стэнфорда Пайнса.

Дупиду

Удивительная вселенная Дупиду порадует всех любителей тихого, спокойного отдыха. Здесь вас не побеспокоит надоедливая цивилизация. Все, что есть на Земле Дупиду, – странные, нелепые птицы, которые мирно пасутся среди розовых деревьев, постоянно повторяя «Дупиду». Собственно, это все, что происходит в измерении Дупиду. Зато тут удобно скрываться от преследований межпространственной полиции. Мы ни на что не намекаем, Тодд.

Параллельные Земли

Воспользуйтесь нашим удивительным предложением и посетите три параллельные Земли по цене одной! Каждая по-своему уникальна. На одной живут разумные телефоны, которые сидят на пицце, людей используют в качестве телефонов, а питаются мебелью. На другой Земле пицца ест людей, а на третьей мебель сидит на людях, звонит по пицце и питается телефонами. Эти миры позволят вам в полной мере ощутить разнообразие мультивселенной и понять, что вы в ней всего лишь песчинка.

Хомяки в задницах

Земля ХвЗ не оставит равнодушной даже самых искушенных путешественников. Пока другие миры предлагают удивительные приключения, ХвЗ дает ответ на один из самых важнейших вопросов мироздания: что если бы разумные хомяки жили прямо в людях? В прямой кишке людей, если быть точным. Благодаря ХвЗ мы знаем: получилась бы вполне успешная цивилизация, почти не отличимая от человеческой. Ну, за исключением разумных хомяков, живущих в задницах.

Альфабетриум

Задумывались ли вы когда-либо, откуда на самом деле родом Ice-T? Кто скажет, что из Нью-Джерси, тот в корне неправ. На самом деле известный рэппер — выходец с далекой планеты Альфабетриум, где живут существа, похожие на гигантские буквы латинского алфавита. Не так давно Ice-T смог вернуться на родную планету и принять свою истинную форму: Water-T. Теперь он стоит на защите родной планеты, обитатели которой ведут бой с гнусными Нумбериконами — эти существа, похожие на гигантские цифры, желают поработить Альфабетриум. У туристов будет возможность лицезреть многовековое противостояние своими глазами.

Мир шестерёнок

Наш мир хаотичен и полон случайностей. То вместо снега пойдёт дождь, то конец света наступит, потому что кто-то забыл полить цветы. Если вы устали от иррациональности, туркомпания Рика Санчеза приготовила для вас превосходное место отдыха: Мир Шестерёнок. Вся планета похожа на идеально сбалансированные часы. Миллионы шестеренок вращаются в танце четкости, где нет места случайности. В таком мире вас ждет покой и неотвратимое безумие, пока вы питаетесь шестеренками, спите на шестеренках и общаетесь исключительно с людьми, сделанными из шестеренок. И все это под мерный стук миллиардов шестеренок.

Терасса-9

Признайтесь, вы всегда хотели иметь собственную планету: небольшой уголок во вселенной, где может спокойно посидеть, наблюдая за закатом. Карликовая Земля Терасса-9 – идеальный вариант для вас. Здесь закаты и восходы происходят каждые пару часов, а кругосветное путешествие можно осуществить за несколько минут. И главное: на всей планете не будет никого, кроме вас! Просто потому, что на ней не хватает места. Вы будете совершенно один, на шарике размером не больше дома, лететь сквозь космос, пока безумие не поглотит вас окончательно. По воскресеньям скидка.

Мир «Яйцещупов»

В мультивселенной хватает мест, заслуживающих называться раем. От миров, дающих бесконечный поток сексуальных наслаждений, до планет, где нет похмелья, а кино показывают только в оригинале с субтитрами. Но все они меркнут по сравнению с Землей Р-0/579.

Здесь существует величайшая кинофраншиза во вселенной – «Яйцещупы». Да, здесь обитают гигантские пауки-телепаты и случилось одиннадцать терактов одиннадцатого сентября, зато здесь самое вкусное мороженое во всей мультивселенной. Одного этого достаточно, чтобы назвать Землю Р-0/579 – настоящим раем. И это не считая «Яйцещупов»!

Бесплатный бонус: Неприметное измерение. Тут нет ровным счетом ничего интересного. Абсолютно. Тут живет Уныльдальф Скучный. И всё. Да.

Обращайтесь в туристическую компанию Рика Санчеза и познайте все прелести мультивселенной!

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