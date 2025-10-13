Обзор Hades 2: Сказка о проигранном времени

Hades 2 должна была быть самой лёгкой историей успеха: первая часть стала едва ли не лучшим релизом студии, и для очередного триумфа оставалось просто усовершенствовать уже готовую формулу. Опыт есть, приёмы отработаны, аудитория готова оплатить праздник заранее: игра оказалась прибыльной ещё на этапе раннего доступа в 2024 году, когда сиквел сделали едва ли наполовину. А этот текст должен был быть самым скучным рядовым обзором очередного прекрасного релиза студии Supergiant Games: похвалы, обожание и чистая геймерская любовь. Но, видимо, студия не зря никогда не занималась сиквелами своих проектов, так как именно на Hades 2 что-то сломалось. И ведь непонятно что: команда разработчиков та же, а идея сиквела, опять же, защищена от проблем и провалов. Фундамент для очередного rogue-lite про греческие мифы был заложен ещё при релизе первой части в 2020 году. В итоге Supergiant по неведомой причине прошлась по всем граблям и создала одно из самых необязательных продолжений в истории игровой индустрии. Рассказываем, почему Hades 2 метит в главные разочарования 2025 года — несмотря на то, что это хорошая игра, которая с лёгкостью захватит вас на 50 с лишним часов геймплея.

Моя большая дисфункциональная греческая семья, акт второй

Hades 2 рассказывает, как титан времени Хронос спустя много лет после поражения в бою возвращается со своими детьми, богами Олимпа. Почти все владыки Подземного мира вместе с самим Аидом оказываются в плену у злодея, а Олимп осаждён его войсками. Единственная надежда — Мелиноя, дочь Аида и Персефоны, которую тайно унесла в волшебный лес Эреб титанида Геката. Мелиноя всю жизнь тренировалась ради одной цели — убить Хроноса и спасти семью, которую она даже не знает. Ведь всё это произошло, когда героиня была ещё младенцем.

Сейчас модно делать сиквелы игр «мягкими перезапусками», чтобы новая аудитория могла вливаться в свежий релиз без необходимости играть в предыдущие части. Hades 2 не тот случай: без знания контекста первой части играть в продолжение почти нет смысла. Тот факт, что семья Аида томится в плену, не сыграет никакой роли для геймеров, которые не провели с этими персонажами десятки часов в первой части. Они не испытают удовольствия от новой встречи с богами Олимпа, пять лет назад одаривавшими дарами Загрея. Так что, увы, но это по большей части «вечеринка для своих».

С контекстом разобрались, переходим к обсуждению самого сиквела. Спойлеров не будет, но и без них неприятных тем, увы, достаточно.

Дизайн на все времена

Начнём с хорошего. Hades 2 — игра студии Supergiant Games. Поэтому дизайн и музыка не вызывают вопросов. Это очередной шедевр, пример настоящего искусства в видеоиграх. Смотря на картинку в Hades 2, слушая новые композиции гениального Даррена Корба, хочется благодарить всех богов Олимпа за то, что разработчики всё ещё с нами и одаривают нас, простых смертных, великолепными играми.

Нет таких слов, которыми можно передать красоту работы художников. Темнейшие низины Подземного царства, величественный Олимп и многочисленные твари Хроноса нарисованы со всем уважением к оригинальной греческой мифологии. Которая, к слову, перемешана с современными идеями, что придаёт Греции от Supergiant совершенно уникальный стиль.

Ну где ещё можно сразить легендарную Харибду или орду сатиров с помощью доспеха Железного Человека со встроенной ракетной установкой? В каком ещё произведении легендарный циклоп Полифем общается как гангстер, а сражения с ним происходят под бодрый электронный саундтрек со столь невероятным соло на саксофоне, что во время битвы голова идёт кругом?

Или же финальный босс подземного мира, сам титан Хронос. Его дизайн напоминает японские вазы-кинцуги: он склеен заново после того, как его «разбили» собственные же дети. В саундтреке босса в качестве фонового звука используется стук часов. А все способности и тайминги не только подчёркивают тематику времени (стрелки часов, песочные часы-саммоны, поля временной заморозки), но и прекрасно считываются во время схватки.

Но главная звезда игры во всех смыслах — это Сцилла, бич морей, своим голосом манящий путников на дно океана. Сделать её лидером рок-группы, дающей концерты для утопленников, — чуть ли не самая гениальная идея, которая вообще приходила Supergiant в голову. Она (как и Циклоп с Хроносом) — эталонный пример босса в видеоигре. О том, насколько детально продуман этот персонаж, хочется строчить отдельные эссе.

Прежде чем встретиться со Сциллой, вы спускаетесь по её уровню, слушая постепенно нарастающий красивый женский вокал — вас буквально манят в свою ловушку сирены! Сцилла и её помощницы поют свою музыкальную тему во время сражения — и каждый из трёх участников босс-битвы отвечает за отдельную звуковую дорожку. Убьёте барабанщицу — из музыки пропадут ударные. Нанесёте много урона самой Сцилле — и та спрячется в раковину, отчего вокал будет приглушённым, «как из ведра».

А если вы решитесь сразиться с усиленной версией этого босса… Скажем так. Если вы знакомы с греческой мифологией хотя бы поверхностно, по школьному курсу, то легко догадаетесь, какое усложнение добавится Сцилле и в каких условиях будет происходить обновлённая битва. Достаточно вспомнить поговорку, связанную с этим мифическим персонажем.

Ну а о саундтреке и говорить ничего не надо. У группы сирен аж три полноценных трека с вокалом, и все три, как это говорится, «бэнгеры». Стоит услышать их один раз, и, подобно зачарованному пению сирен, они не выйдут из вашей памяти никогда. Hades 2 — это отличный музыкальный альбом с бесплатной видеоигрой в комплекте.

Часы гринда вместо геймплея

В отзывах о Hades 2 можно часто заметить мнение, что сиквел улучшил формулу кор-геймплея: делать забеги стало интереснее, потому что выросло количество разных активностей. Случайные события, комбинации даров богов и сбор всевозможных ресурсов разнообразят каждое ваше прохождение. И если первые два пункта — правда, то третий — очень хитрый психологический трюк. Мол, если в игре чего-то много, это хорошо. Вон сколько контента в моей игре за Х денег, оправдан каждый доллар! Потратить 60 баксов на 100 часов геймплея лучше, чем на восемь, не так ли?

Только проблема в том, что почти все побочные активности в Hades 2 существуют лишь для того, чтобы искусственно растянуть время прохождения. Ресурсов по сравнению с тем, что было в первой части, стало до неприличия много. Собери кости, прах и души для открытия и прокачки карт Таро, дающих пассивные бонусы. Купи за кости реагенты для других улучшений и побрякушки для развития отношений с персонажами. Собери траву, руду и зёрна для прокачки инструментов, возможностей в хабе и оружия. Нет, пшеницу ты не можешь достать где угодно — изволь сходить на третий уровень подземного царства. Не нашёл? Неудивительно, у неё есть шанс появления, сбегаешь за ней ещё раз.

В игре безумное количество «штук на прокачку», и некоторые из них не вызывают ничего, кроме истерического смеха. Простите, но тратить время на добрых два-три рейда, копить редчайшие ресурсы от боссов для крафта ради открытия возможности… проверять свой журнал? Или собирать все травы с огорода за один клик, а не за шесть? Это базовые QoL-функции, которые ради создания иллюзии прогресса и богатства опций запихнули в список прокачиваемых фишек вашего хаба. Ещё недавно мы всем геймерским сообществом смеялись над прокачиваемым сидением на лавочке в Assassin’s Creed — а теперь готовы прощать разработчикам подобное, потому что они «наши из инди-лагеря», а не бездушная ААА-корпорация.

Впустую потраченное время

Но всё это можно было и стерпеть. В конце концов, жанр rogue-lite про гринд. Про бесконечные забеги и битьё головой об стену, пока та не треснет (стена или голова, как повезёт). Но надо же знать меру.

Особенно обидно за побочные сюжетные линии персонажей, одну из ключевых фишек оригинальной Hades. Помимо всяких навыков, талисманов и прочей прокачки бегать в подземелье стоило ради весёлых историй богов и полубогов. Целью Supergiant в оригинальной игре 2020 года было помирить чисто геймплейный жанр рогаликов с качественным нарративом.

И это вышло на все сто: ты был готов бегать на десятый круг к одним и тем же боссам, чтобы узнать, как у них дела, к чему привела их недавняя ссора с другом, как поменялось их отношение к главному герою в связи с сюжетными событиями. Вот придумал Загрей смешную кличку для Лернейской гидры — и у той на всю игру имя над полоской здоровья сменилось на «Лёрни». А вот два босса третьего этажа, Минотавр и Тесей, поссорились — и Тесей перестал сыпать фразами до и во время боя. Hades — это единственный rogue-lite, в который играешь ради сюжета и персонажей, а не из-за рекордов и растущей циферки.

В Hades 2 этого нет. Ни один из персонажей не развивается. Как вы нашли их в начале игры — такими они будут и в финале, и после него. Меняется лишь главный злодей, Хронос, но лучше бы он этого не делал.

Почти каждая побочная ветка заканчивается буквально ничем. Весёлый командир-скелет Скелемей открыл вам загадочное заклинание укрепления костей за кучу дорогих ресурсов? Круто, гриндим их 5–10 часов, чтобы… ничего не произошло, а игра посмеялась над тем, что вы занимались какой-то работой по просьбе «незнакомца», которого мы знаем и любим две игры.

Или бог сна Гипнос из первой части, который дрыхнет в углу лагеря, так что никто его не может разбудить. Что заставило его погрузиться в столь глубокие грёзы? Как его оттуда достать? Какую роль сыграет он в битве богов? Чтобы это узнать, надо не только собрать гору ресурсов, но и пройти игру на стандартную концовку. Финальный ингредиент открывается только после победы над всеми главными злодеями, на которую у вас может уйти более 50 часов. И за все ваши усилия вы получите… шутку на три минуты о том, что вы тратили время на комического персонажа, который исчезнет из игры сразу же, как вы решите задачу со сном.

Supergiant в каждом сюжете будто бы смеётся над своими же фанатами. Почему вам было это важно? С чего вдруг вы решили переживать за что-то в видеоигре? На что вы потратили своё время? Нормальные люди спидранят сюжет и идут на улицу траву трогать, ну вы и дураки. Да, действительно странно погружаться в историю в игре от студии Supergiant, что-то мы не подумали (сарказм).

Безвременная кончина

У сюжета в Hades 2 в целом чудовищные проблемы, особенно учитывая контекст. Была превосходная первая часть, великолепно перекладывающая греческие мифы на тему дисфункциональной семьи и конфликта на почве развода. Дети разведённых родителей найдут в Hades невероятно жизненную историю о том, как приходится жить на две семьи и любить две воюющие стороны — отца и матери. И всё это параллельно с буквальным апокалипсисом в мире смертных, о котором игрок может лишь догадываться по внешним признакам и диалогам персонажей. Ведь пока боги пререкаются и ругаются по семейным мелочам, мир у подножия Олимпа пытается выжить в голоде, холоде и катаклизмах.

За долгие часы гринда каждый персонаж этой трагикомедии становится родным. Даже самые злые и пассивно-агрессивные герои постепенно раскрываются, меняют свои взгляды и убеждения под напором непобедимой доброты Загрея и становятся роднее ваших реальных членов семьи. Первая Hades — эталон истории в видеоигре, особенно если учесть, насколько хорошо она вписана в игровой процесс и как часто подчёркивает его сильнейшие стороны. Ни один рогалик на рынке не вписывал процесс регулярного перепрохождения одних и тех же локаций и боссов в сюжет так же ловко, как игра Supergiant.

Вот почему то, что происходит в Hades 2, вводит в ступор. Особенно если вспомнить, что сюжет писали одни и те же люди, а никакой смены руководства и других катаклизмов со студией не происходило. Локальная семейная драма сменилась эпосом о войне богов, и из игры исчез почти весь юмор. Какие тут шутки, на кону жизнь всего олимпийского пантеона и самого времени и пространства! И ладно бы, пускай, это новая игра, и старые сюжеты по второму кругу гонять было бы не так интересно. Но новые-то никуда не годятся! Ни один персонаж не развивается и не меняется. Старые персонажи не развлекают и повторяют одни и те же фразы разными словами. Дарите богам подношения — и слушаете сотни вариаций «спасибо», пока не начинаете на автомате пропускать эти пустопорожние диалоги. Ведёте диалог со своей наставницей Гекатой — это сотня вариаций «ты молодец, но похвалы не жди, я не могу к тебе привязываться». Общаетесь с легендарным Одиссеем — сотня вариаций «ты молодец, а я уже староват и довольно мёртв для всего этого».

Замена Загрея, Мелиноя, больше напоминает Мэри Сью с биполярным расстройством вместо самооценки. То она одной левой сражает титанов и чудищ, которых боятся даже боги, то через пять минут жалуется всем окружающим, как она ни с чем не справляется и ничего не может — даже после пятикратных побед над титаном времени Хроносом, которого не смогли забороть все боги Олимпа.

Опять же, нет никакой динамики общения с боссами игры. Никто из злыдней не поменяет к вам отношения даже после сотого забега и победы над Хроносом. Вы будете из раза в раз слушать местами смешные, но всё же вариации одних и тех же тем. Сцилла, грезя о мировой славе, будет постоянно унижать вас и не слушать критику своего творчества. Циклоп Полифем будет постоянно говорить о еде, ненависти к Одиссею и о том, что в этот раз точно начистит вам морду. Выручает лишь то, что благодаря совершенно невозможной игре актёров озвучки все эти препирательства весело слушать. Сцилла, Полифем и сам Хронос спасают текст Hades 2 тем, насколько они хороши. И как собеседники, и как боссы.

Конечно, со многим можно не согласиться: среди фанатов есть немало тех, кто в восторге от диалогов, сюжета и текста игры в целом. Но есть одна позиция, по которой сообщество солидарно почти единогласно. Концовка. Если говорить без спойлеров, то фанаты Supergiant получили свой восьмой сезон «Игры престолов». Весь сюжет сиквела завершается быстро, рвано и нелепо, и многие даже не поверили, что финал истории не обманка, после которой должна была быть настоящая кульминация. Весь конфликт игры, занимающий десятки часов, разрешается не главной героиней, а магией дружбы за считаные минуты.

Даже самые лояльные к студии Supergiant в своих самых лестных похвалах Hades 2 замечают: игра правда хорошая, но игнорируйте финал — настолько с ним всё печально.

Учи тайминги

Но предположим, что вы тот тип геймеров, которому «пофиг на историю» — даже в играх Supergiant. Вы здесь ради геймплея. Ради забегов по теперь уже двум царствам (надземному и подземному), ради боёв с мифическими чудищами, ради сборов сумасшедших билдов из божественных даров и старого доброго гринда под музыку Даррена Корба. Ну хоть это сделали лучше?

Как уже сказано, многие элементы прогрессии сделаны больше для растягивания игрового процесса. Но есть проблемы и с остальным.

Оружие стало скучнее: аспекты и типы различаются лишь вариантом нанесения урона и незначительными деталями, тогда как в первой Hades у одного только меча могли быть диаметрально противоположные стили игры. Стандартный клинок Загрея мог быть как орудием нанесения быстрых слабых атак, так и здоровенным клеймором с вампирической атакой по области. В Hades 2 же условные парные клинки едва ли отличаются от своих вариаций, а дающие новые свойства молотки Дедала почти не меняют их применение. Больше радиус атаки, больше скорость атаки, больше урон атаки. Смешать, но не взбалтывать.

Половина боссов в игре совершенно гениальны. Опять же, циклоп, Сцилла и Хронос заслуживают места в пантеоне лучших главарей в видеоиграх по всем пунктам: дизайну, геймплею, идее, да хоть фоновому саундтреку. А вот другая половина вызывает лишь грусть. Причина — переизбыток атак по области, которые до пошлого «пережарены» по части урона и ширины. Усиленная версия Цербера так и вообще будто пришла из Elden Ring: драка с псом размером с пол-экрана на арене метр на метр, причём его атаки бьют по всей этой площади. Куда и как от них уклоняться — решительно не ясно, разве что ловить гада на кадры неуязвимости через рывки и отмену анимаций. Но подобным занимаются скорее на последних уровнях сложности в Devil May Cry — первая Hades даже в самые трудные моменты никогда не требовала от вас столько геймерского пота.

В итоге Hades 1 и Hades 2 чем-то напоминают ситуацию с DOOM 2016 года и DOOM: Eternal. Первая часть уникальна, разрешает разнообразие игровых стилей и легко понравится геймеру любых вкусовых предпочтений. Вторая же рассчитана на определённый пласт фанатов и требует от вас одного конкретного стиля игры на пределе возможностей. А баланс фишек смещён в сторону геймплея. Гонять по кругу забеги чисто игромеханически правда чуть интереснее в сиквеле — но зато у оригинала одинаково хороши все элементы, а не один центральный.

Hades 2 — это доказательство того, почему Supergiant стоило и дальше придерживаться традиции не делать сиквелы своих игр. По всем объективным метрикам это хорошая игра, которая гарантированно принесёт вам десятки часов удовольствия. Даже со всеми своими проблемами, в поломанном виде и с плохой историей формула Hades несломима и великолепна. Но как сиквел «той самой» игры Hades 2 максимально несостоятельна и даже необязательна. Сотри эту историю из нашей временной ветки — и франшиза греческих мифов от Supergiant не потеряет ничего. Семейству Аида отлично жилось и без дочки, и без мстительного деда. И всё же — спасибо за Сциллу. Превзойти такой дизайн босса в ближайшие несколько лет мало кто сможет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.