Какие комиксы выйдут в 2025 году на русском: 6 самых ожидаемых

В нашем динамичном мире издатели не спешат раскрывать все карты, поэтому чаще мы узнаем о планах на ту или иную книгу, когда её уже отправляют в печать. И комиксы здесь не исключение. Тем не менее мы постарались собрать все самые интересные произведения, которые планируют выпустить в 2025 году. Спойлер: вас ждёт издание лучших работ Мёбиуса, а это уже многого стоит!

Moebius: L’oeuvre Hermetique и Глаза кошки

Что : классика европейского комикса от общепризнанного мастера.



Когда : в 2025-м.



Издательство «Азбука» анонсировало, что издаст две работы легендарного французского комиксиста Жана Жиро — Мёбиуса.



«Глаза кошки» — первое совместное произведение Мёбиуса и Алехандро Ходоровски. Позже этот дуэт создаст культовый «Инкал». Сам по себе комикс не менее уникальный. В нём Мёбиус отказался от привычной раскадровки и использовал для повествования целые развороты, что до сих пор приводит в недоумение многих читателей, но дало возможность художнику полностью проявить свой талант.



«Мёбиус. Избранное» — сборник самых важных комиксов из тех, что Мёбиус создал преимущественно в 1970-е годы. Всего в него войдут пятьдесят пестрящих мельчайшими деталями и завораживающими своей сюрреалистичной эстетикой историй, среди которых издававшийся в России ранее «Герметический гараж», а также «Арзак» и The Long Tomorrow — комикс, определивший визуальный стиль киберпанка на долгие годы и послужившая источником вдохновения для авторов «Бегущего по лезвию», «Нейроманта» и «Акиры». Сборник будет поделён на два тома.

Читайте также Ходоверсум: жестокая и бесстыдная вселенная Ходоровски Алексей Мальский 16.02.2018 116443 Рассказываем про мир «Инкала» и «Метабаронов» — безумных, философских и очень оригинальных комиксов от режиссёра несостоявшейся «Дюны».

Стим

Что : приключенческий комикс для детей и подростков о параллельном мире стимпанка.



Когда : январь.



Убегая от своих жестоких опекунов, Арло попадает через портал на планету Портер, где всё работает на паровых машинах. Здесь мальчик узнаёт, что когда-то давно его родной отец, которого он не видел уже много лет, нечаянно помог могущественной корпорации с Земли наложить руку на местные ресурсы. Чтобы как-то исправить ситуацию, Арло присоединяется к сопротивлению Портера — оно стремится изгнать земных корпоратов и защитить коренных жителей. Пройдя через череду опасных приключений, Арло предстоит понять, на что он способен, и, возможно, даже найти новый смысл жизни.

Приключения Нильсона Топтуна и Херми

Что : первый комикс Стэна Сакаи — знаменитого создателя «Усаги Ёдзимбо».



Когда : январь.



До того как увековечить своё имя авторскими комиксами об ушастом ронине, Сакаи пробовал себя в лёгком юмористическом жанре. Знакомый стиль уже был при нём, как и антропоморфные персонажи — даже главный герой здесь тоже кролик. Только вместо привычной Японии нас ждут приключения в срсредневековой Европе.



Нильсон Топтун хоть и не блещет умом, но наделён недюжинной отвагой и вместе с кротом Херми готов отправиться в любое приключение. Приключений на их извилистом пути будет предостаточно, ведь парочка может легко потеряться в трёх соснах. Но несмотря на лёгкий топографический кретинизм, герои всегда найдут выход из самых безнадёжных схваток с волшебниками, чудовищами и даже обычными ворюгами.

Профессор из космоса

Что : «Служебный роман» в комиксах, только с говорящими котами, чужими планетами и для более молодой аудитории.



Когда : весной.



Любовь может настигнуть каждого внезапно. Котообразный инопланетянин Ян Смит преподаёт в земном институте и пытается вместе с другими пришельцами доказать, что Земля достойна того, чтобы присоединиться к межгалактическому сообществу. При этом кот-профессор — знатный мизантроп и недолюбливает окружающих, кроме властной и строгой директрисы учебного заведения, к которой он испытывает непонятную симпатию. И хотя у женщины из-за него много проблем, её почему-то тоже к нему тянет будто магнитом.



«Профессор из космоса» — это отечественная романтическая комедия Наталии Кузнецовой, публикуемая в открытом доступе с января 2020 года и тепло принятая на комиксных ресурсах.

Иллюзорность Эфир

Что : отечественный комикс для всех возрастов о странных событиях в Российской империи.



Когда : начало 2024 года.



Издательство «Махаон», специализирующееся на детской литературе, запускает новый комикс-проект. Первой его ласточкой будет «Иллюзорность Эфир».



1914 год. По Российской империи идёт слух о появляющихся то тут, то там необычных пёстрых балаганах. Никто не может рассказать о них ничего конкретного, потому что все отважившиеся посетить загадочные места не вернулись. Студент из Петербурга Алексей решает разобраться, что происходит. Для него это дело личное — его родители пропали в таком балагане. Помочь Алексею разгадать загадку вызывается только девочка Эфир со странными глазами, которая ничего не помнит о своём прошлом.

Пиноккио

Что : переосмысление известной сказки Карло Коллоди на новый и абсолютно отбитый лад, выигравшее в 2009 году гран-при фестиваля комиксов в Ангулеме.



Когда : январь.



Знакомая история ещё никогда не была так далека от оригинала. В этом комиксе-переосмыслении известный европейский автор переворачивает с ног на голову сюжет об ожившей кукле. Теперь Пиноккио — это созданная жадным Джеппетто беспощадная машина смерти, к которой в голову забрался сверчок-маргинал Джимини. Ведомый этим асоциальным голосом, Пиноккио вырывается из лаборатории создателя и отправляется путешествовать по миру, отринувшему всё сказочное.



Жонглируя всевозможными стилями, от чёрно-белых андеграундных комиксов до ранних работ студии Disney и классики европейских графических романов, Виншлюсс создаёт безумное и притом злободневное полотно, в котором старая сказка играет на новый лад.

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