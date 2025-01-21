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#итоги 2024#итоги#лучшие комиксы

Лучшие комиксы 2024 года: манга, русские супергерои и зверские детективы

Борис Блинохватов,Денис Варков,Дарья Беленкова
21 января 12:00
1091
9 минут на чтение
Мы продолжаем подводить итоги 2024 года, и сегодня на очереди комиксы, вышедшие на русском языке. Опросив главных любителей «рисованных историй» из числа наших авторов, мы составили крайне разнообразный список, в котором нашлось место и долгожданной классике манги, и новой работе автора «Ванпанчмена», и яркой русской супергероике с северным колоритом, и куда более новаторским работам. А теперь обо всём — и по порядку.

Versus. Замес

Мангака под псевдонимом One всемирно известен благодаря «Ванпанчмену». Его более поздняя работа Versus, или «Замес», — тоже сатира, но на исекаи, попаданцев и любые произведения, где фантастику смешивают с фэнтези. В попытке спасти человечество от армии демонов герои призывают защитников из других миров. Оказывается, что в каждой вселенной есть свой «естественный враг», одолеть которого людям не под силу. Но что, если люди стравят своих оппонентов друг с другом? Когда останется мало врагов, человечеству сообща будет проще их одолеть, не так ли?

Манга One действительно представляет собой замес — различные сеттинги здесь свалены в кучу. На страницах соседствуют гиганты, словно сбежавшие из «Атаки титанов», и гигантский кайдзю, напоминающий Годзиллу. И это не считая жуткого вируса, захватывающего тела своих жертв, мира безумных игр, напоминающего Murderworld, и Пустоши, отсылающей к «Безумному Максу». Эта манга — настоящий коктейль из сеттингов. Они перемешиваются, создавая необычные кроссоверы (роботы против демонов) и нестандартные концепции (болезнь, захватывающая жителей других миров), за которыми хочется наблюдать.

Денис Варков

Эти дикие берега

Каких только противостояний вампиров и оборотней за годы эксплуатации этой почти бессмертной темы мы не видели: от полноценных войн до битвы за руку и сердце Беллы. Казалось бы, привнести сюда что-то новое сложно, но индийский сценарист Рам Ви и художник Самит Кумар попробовали и преуспели. 

Действие комикса разворачивается во времена попыток Ост-Индской компании за счёт ограниченного военного контингента и различных политических интриг получить полный контроль над богатыми ресурсами Индии. На фоне исторических событий «Эти дикие берега» сталкивают привычных английских вампиров и мифического индийского перевёртыша в метафорической схватке колонизаторов с аборигенами. Несмотря на прозрачность аллегории, она прекрасно работает благодаря таланту сценариста и привнесению его родной культуры — это освежает тему, столь затёртую для большинства читателей. В итоге вместо бессмысленного кровавого экшена получается философская история не только о диком оскале колониализма, но и о том, как трудно сохранить человеческий облик в непростые времена.

Огры-Боги

«Огры-Боги» — это необычная фэнтезийная трилогия покойного французского сценариста Юбера и художника Бертрана Гатиньоля. Здесь одной страной, живущей в условном средневековье, управляют не обычные люди, а настоящие великаны-огры. Хотя у них с людьми есть общие предки, огры давно перестали считать себя равными своим подданным и, купаясь в божественном почитании, деградируют из-за кровосмесительных браков и полной безнаказанности. В комиксе нам расскажут историю и покажут закат их государства, а может быть, и возможный рассвет нового.

В 2024 году в издательстве Metamorphoses вышли на русском языке первые два тома серии. В каждом из них — истории разных героев, чьи судьбы лишь ненадолго пересекаются, но напрямую влияют друг на друга. Чтение предстоит необычное и весьма некомфортное — в «Ограх-Богах» много неприятных моментов. Рисунок местами сглаживает это, но повествование само по себе пропитано декадансом во всех мыслимых формах. Во главе угла здесь стоит моральное и культурное разложение, и все уже давно ориентируются именно на него без малейшей надежды разорвать порочный круг. Конечно, концепция не очень правдоподобная, но производимый эффект с лихвой искупает.

Борис Блинохватов

В лесной глуши, где нет ни души

Первое правило аккуратиста: никогда не мусори у себя дома. Вот и медведица Саманта Стронг думает так же. Она живёт и работает в пасторальном тихом городке Вудбрук, где все друг друга знают, а двери никогда не запираются на ночь. Чтобы не портить идиллию, Саманта ездит в соседний шумный мегаполис и вот уже 20 лет зверски убивает случайных прохожих. Но однажды Вудбрук содрогается от ужасного убийства — судя по всему, у Саманты завёлся конкурент. Медведица начинает собственное расследование, понимая, что за ней охотится местный шериф.

Работа Патрика Хорвата получила премию Айснера — 2024 в номинации «Лучшая новая серия» и наделала шуму. Вполне заслуженно, хотя составляющие успеха «Лесной глуши» лежат на поверхности. Истории про маньяков-детективов и повествование глазами монстра были невероятно популярны ещё во времена «Декстера», а сейчас, в эпоху повального увлечения жанром тру-крайм, и подавно. Акварельные иллюстрации в псевдодетском стиле эффектно контрастируют с откровенной расчленёнкой и мрачностью происходящего. Тематически комикс будто бы напрашивается на продолжение, но, к счастью, это целостная и законченная графическая новелла — тот же «Декстер» доказал, что сюжеты с серийными убийцами в главной роли лучше не затягивать.

Лабиринт

В «Лабиринте» Джеффа Лемира нет эпической супергероики, как в «Чёрном молоте» или в постапокалиптической хтони «Сладкоежки». Это камерный комикс-переживание, исследующий сложную тему утраты. Уилл Уоррен потерял себя десять лет назад, когда от болезни умерла его маленькая дочь. Его жена нашла силы, чтобы жить дальше, хоть и с новой семьёй, Уилл же завяз в своём горе. Кажется, что выхода нет, но однажды ночью герой получает звонок от дочки, просящей найти её в Лабиринте.

Фантастическая составляющая «Лабиринта» очень условна. В лучших традициях магического реализма Лемир проводит нас вместе с Уиллом по запутанным коридорам отчаяния, в конце которых ждёт… нет, не чудом воскресший ребёнок, а надежда на что-то новое. «Лабиринт» — эмоционально тяжёлая, но терапевтичная работа. Через сюрреалистичные образы она даёт понять: чтобы идти дальше, нужно прежде всего простить себя и стоически принять вселенскую несправедливость смерти.

Фантоник

Художница Дарья Кайдалова начала работу над «Фантоником» в 2018-м, публиковала его в своих соцсетях и на платформе «А-Комикс». В прошлом году первый том добрался до печати в серии «Наши комиксы» импринта «Mainstream. Фантастика и фэнтези». Довольно сложно судить о явно масштабной истории по первой части, но «Фантоник» очень многообещающ. Он похож на каскад снов с ложным пробуждением: каждые несколько десятков страниц фокус повествования смещается, заставляя читателя гадать, в чём же суть. Дело нуарного детектива в городе начала XX столетия? Аллегорическая мистика об охоте на ведьм? Разборки мафиозных кланов? Фантастический иллюзион в духе «Начала» про технологии, позволяющие проникать в сновидения и менять их? К концу тома множество разных сюжетных линий скручиваются в узел. Но, кажется, автор знает, что делает, и в конце концов приведёт нас к интригующей развязке.

Огромный плюс «Фантоника», не дающий повествованию развалиться, — это его стилистическая форма. Неонуарный город Сент-Ритц, ретро, точёная графика, навевающая воспоминания о рекламных иллюстрациях начала прошлого века, создают атмосферу, благодаря которой завораживают и вполне приземлённые злоключения молодого детектива, и налёт террористов на коллективный сон. Художница прекрасно работает с композицией: некоторые развороты и кадры комикса передают момент лучше любых диалогов.

Дарья Беленкова

Северный Паук

Диджитал-художник Евгений Зубков давно вынашивал идею Северного Паука — альтернативной версии супергероя, который в его интерпретации появился в вымышленном городке Нефтесибирске. Из серии артов задумка превратилась в полноценный комикс, где Зубков выступил уже в роли сценариста в компании художников Егора Герасимова и Даши Одуванчик. Автор уходит от предыстории героя в пользу представления уже действующего Никиты Наумова — студента, совмещающего учёбу с карьерой супергероя.

Любопытен и подход к образам злодеев. Помимо адаптации уже известных врагов Человека-паука (первой на страницах комикса появляется версия Электро), Зубков показывает и своих персонажей, чьё происхождение окутано тайнами и связано с ранними годами самого Наумова. Подростки, над которыми экспериментировали в детстве, с годами приобрели способности — осталось лишь их подтолкнуть. Всё это подано в привычной для Зубкова стилистике, совмещающей российский быт с научной фантастикой и ретрофутуристичными технологиями (в комиксе альтернативная Россия 2003 года).

Денис Варков

Некромантка

В интервью сценаристка и художница Евгения Чащина шутит, что обычно её комиксы о тлене и смерти, а герои постоянно играют в Достоевского. Но при создании вебтуна для сервиса «Строки» Евгению попросили придумать что-то повеселее. Так на свет появилась история об очаровательной некромантке Шуре, живущей в Российской империи начала XX века. В отличие от её классических фэнтезийных коллег, Шура может не только призвать скелетов-лучников, но и заставить снова бегать шубу или оживить обед, что она и делает с завидной регулярностью. Это специфическое чувство юмора служит сомнительную службу в родной усадьбе Шуры, но привлекает к ней видного петербургского мага. Разглядев недюжинный потенциал, маг хочет представить Шуру в чародейскую ложу при двору императора. К сожалению, не все готовы терпеть такое соседство, и влиться в высший свет будет крайне трудно.

При кажущейся простоте сюжета Евгения прекрасно работает с ожиданиями читателей и легко обманывает их на каждом шагу. Дополняет историю необычный авторский стиль и умение работать с историческими реалиями. Художница играет не только с известными топонимами и узнаваемой архитектурой, но и с не самыми очевидными сторонами формата. Например, все звуки в комиксе написаны на дореволюционном.

Кстати, оценить бурную авторскую фантазию можно не только в электронке: в декабре прошлого года переработанная версия вышла на бумаге в издательстве «Комильфо».

4итеры

Новая серия отечественного издательства Bubble от сценариста Кирилла Кутузова и художницы Ксении Михайловой с выдумкой смешивает привычную супергероику и богатый мир компьютерных игр. После неожиданного блэкаута у многих людей появляются необычные способности. Но это не банальные суперсилы, все они связаны с видеоиграми: кто-то может включать «годмод», кто-то, как в режиме «ноклип», ходить сквозь стены, а кто-то играть другими персонажами, как юнитами в стратегии. Это здорово освежает концепцию и позволяет легко добавлять различные фишки из игр в комикс.

Персонажи «4итеров» легко запоминаются своими историями, которые постепенно объединяются в один магистральный сюжет со множеством удивительных поворотов и кучей отсылочек. Это делает комикс похожим на отличный горизонтальный сериал и мотивирует возвращаться к нему, когда выходит каждый следующий выпуск.

Бонусом идёт забавный маскот серии: ретро-ИИ, которая слишком долго пролежала на одном диске с кучей эротики и понабралась всякого настолько, что стала напоминать пошловатую версию джинна из сериала «Чудеса науки».

Борис Блинохватов

🏆 Комикс года: Акира

На русском языке официально изданы все шесть томов легендарной «Акиры» Кацухиро Отомо — серии, которую заслуженно называют magnum opus автора. История, многим наверняка знакомая по аниме, рассказывает о Нео-Токио — городе, построенном на руинах оригинального Токио после ядерного взрыва в 1980-х. В центре сюжета — подросток Тэцуо, случайно обретающий суперсилы после контакта с загадочным подопытным, на котором правительство ставило эксперименты. Не осознавая, что происходит, герой оказывается в конфликте между террористами и военными, исследующими психокинетический феномен.

Сюжет «Акиры» очень многослойный. Он показывает, как легко разрушить то, что бережно создавалось десятилетиями, и как простые люди превращаются в оружие (надо ли говорить, что Отомо проводит наглядную параллель с произошедшим в Хиросиме и Нагасаки?). Заслуживает ли человек абсолютной силы? Что будет, если, завладев ей, он выйдет из-под контроля? А что, если эта сила попадёт в плохие руки? И главное — что, если человек, обладающий подобной силой, не ощущает ответственности за свои поступки? «Акира» — это не просто киберпанк, а ещё и постапокалиптика с элементами политического триллера и философской притчи.

Одна из фишек «Акиры» — невероятная детализация и повествование через окружение. Нео-Токио хочется внимательно рассматривать, причём речь идёт не только об улицах и зданиях, но и о жителях города, их одежде и лицах (они намеренно изображены похожими друг на друга, что путает). При чтении манги можно увидеть элементы, отсылки к которым появились затем в бесчисленном множестве произведений поп-культуры.

Денис Варков

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Борис Блинохватов,Денис Варков,Дарья Беленкова

Любитель комиксов и коллекционер со стажем.

#итоги 2024#итоги#лучшие комиксы
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