Лучшие комиксы 2024 года: манга, русские супергерои и зверские детективы

Мангака под псевдонимом One всемирно известен благодаря «Ванпанчмену». Его более поздняя работа Versus, или «Замес», — тоже сатира, но на исекаи, попаданцев и любые произведения, где фантастику смешивают с фэнтези. В попытке спасти человечество от армии демонов герои призывают защитников из других миров. Оказывается, что в каждой вселенной есть свой «естественный враг», одолеть которого людям не под силу. Но что, если люди стравят своих оппонентов друг с другом? Когда останется мало врагов, человечеству сообща будет проще их одолеть, не так ли?

Манга One действительно представляет собой замес — различные сеттинги здесь свалены в кучу. На страницах соседствуют гиганты, словно сбежавшие из «Атаки титанов», и гигантский кайдзю, напоминающий Годзиллу. И это не считая жуткого вируса, захватывающего тела своих жертв, мира безумных игр, напоминающего Murderworld, и Пустоши, отсылающей к «Безумному Максу». Эта манга — настоящий коктейль из сеттингов. Они перемешиваются, создавая необычные кроссоверы (роботы против демонов) и нестандартные концепции (болезнь, захватывающая жителей других миров), за которыми хочется наблюдать.

Денис Варков