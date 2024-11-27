Фантомас возвращается в графическом романе «Гнев Фантомаса»

идёт кампания по изданию графического романа «Гнев Фантомаса» от издательства Topcreator. А у нас на сайте издатель Александр Гудков рассказывает о старом и новом Фантомасе — о том, каким жутким и популярным был этот первый суперзлодей 100 лет назад и как новый комикс возвращает ему былое зловещее величие. На CrowdRepublicот издательства Topcreator. А у нас на сайте издатель Александр Гудков рассказывает о старом и новом Фантомасе — о том, каким жутким и популярным был этот первый суперзлодей 100 лет назад и как новый комикс возвращает ему былое зловещее величие.

Какими словами описать Фантомаса? Можно ли вообще выразить уникальность этого персонажа — то, как он будоражит наше воображение; то, как его экстравагантное поведение становится главной движущей силой повествования с самой первой сцены?

Интерес к этому криминальному гению не гаснет и в наши дни, даже несмотря на то, что один из самых известных антагонистов в мире впервые предстал перед читателями более века назад. Матрас, отравленный мышьяком… Клад, спрятанный в трупе… Лайнер, заражённый чумой! Кто-нибудь осмелится продолжить список злодейств, которые готов совершить этот монстр?



Его взгляд, тёмный силуэт, маска и вечное стремление к разрушению… Фантомас не только воплощает истинный ужас, но и служит нам напоминанием о той прекрасной эпохе, когда людям были ещё не знакомы кошмары массовых войн. Пьер Сувестр и Марсель Аллен в своих работах опирались на давние традиции европейской массовой литературы, в которой принято акцентировать внимание на отрицательных чертах персонажей.

Их первый роман о Фантомасе, вышедший в 1911 году, произвёл невероятный фурор. Редактор не стал скромничать: тираж издания превысил сто тысяч экземпляров, а улицы Парижа заполонила загадочная реклама… Вскоре последовали экранизации, театральные постановки; роман перевели на множество языков, и о Фантомасе узнали далеко за пределами Франции. Разнообразные адаптации, отсылки, цитирование, копирование, пародии, жалкие и талантливые подражания исчисляются сотнями, даже тысячами.

Пьер Сувестр и Марсель Аллен

Серия романов про Фантомаса изначально предназначалась для массового читателя, но в итоге покорила сердца всех слоёв общества. Им были одержимы сюрреалисты; мыслители, художники, писатели, журналисты и психоаналитики вели беседы об образах, темах, деталях, подтексте, стилистике и поворотах сюжета… Особенно Фантомас пришёлся по душе авангардистам. Его образ неразрывно связан с броским визуальным оформлением: пёстрые, кроваво-красные обложки первых романов, рекламные плакаты, первые экранизации (сначала в 1913 – 1914-м годах, а затем в 1920 – 1921-м), а также красочные работы Магритта и Хуана Гриса.

Марсель Аллен утверждал, что экземпляров «Фантомаса» продано больше, чем Библий. Это, конечно же, преувеличение. Но на протяжении нескольких десятилетий для читателей в самых разных уголках мира книги о Фантомасе были популярнее, чем Библия. Миллионы следили за приключениями злодея на страницах тридцати двух романов о нём.

Хотя имя Фантомаса живо и по сей день, память о нём постепенно стирается. Для своего времени он был Повелитель преступности и Король террора: предал мечу всю Европу, держал в заложниках королей и низвергал целые народы, убивал, мучил, калечил, сжигал и грабил, провоцировал эпидемии и собирал армию преступников. Теперь же большинству он известен лишь как персонаж пародийной кинотрилогии Андре Юнебеля, злодей в синей маске за рулём летающего «Ситроена».

Но посвящённые терпеливо ждут своего часа. Они знают, что Фантомас не позволит забыть о себе. Что Фантомас всегда возвращается. А ещё знают, что Фантомас на самом деле никуда и не исчезал. Ведь мужчины и женщины в масках, которые заполонили страницы американских комиксов и экраны кинотеатров, — это его непризнанные дети. Кровь Фантомаса течёт по венам каждого из них.

Двадцать пять лет спустя после рождения Фантомаса первый супергерой в маске появился на страницах комикса. Слова «супергерой» тогда ещё не существовало. То был 1936 год: за два года до появления Супермена, за три до Бэтмена. Персонаж был облачён в чёрный обтягивающий костюм с плащом, на его лице была чёрная маска, а звали его… Фантом.

Да, одним из предков супергероев стал суперзлодей. А позже настало время ему самому занять место на страницах графического романа.

У оригинального романа было бесчисленное множество продолжений, в том числе в виде комиксов. Но до недавнего времени подобные работы заметно проигрывали оригиналу: у авторов не получалось создать такую же впечатляющую картинку, сохранив связь с изначальным сюжетом.

С графическим романом «Гнев Фантомаса» ситуация обстоит по-другому. Если Сувестр и Аллен брали за основу самые шокирующие новости того времени и обыгрывали их в ещё более ужасающих историях, то в новом комиксе Париж показан как некий предвестник нашей современности с её сумасшедшим темпом и безграничным насилием.

Оливье Боке и Джули Рошелье создали новый портрет Мастера ужаса, переосмыслив историю о Фантомасе и подчеркнув радикальность его характера. В комиксе стало больше сцен с из ряда вон выходящим насилием: можно сказать, авторы вернули Фантомасу образ «палача» и напомнили читателям, что он не просто интриган, а зловещий и эксцентричный гений. Фантомас у Боке и Рошелье получился более импульсивным; авторы изменили и внешний облик персонажа: его тело превратилось в большую абстракцию, а от белых глаз и вправду становится не по себе.

«Гнев Фантомаса» — это взрыв пороха, сажи и крови. Только под ногтями у Чудовища золото.

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