а

4 апреля в кинотеатрах выходит новый фильм по вселенной DC: «Шазам!». В честь этого события «Мир фантастики» разбирается в биографии персонажа и рассказывает вам всё, что нужно знать о Шазаме до похода в кино.

Читайте также наш обзор на фильм!

Шазам на самом деле подросток

Настоящее имя Шазама — Билли Бэтсон, ему 14 лет, и он сирота. В отличие от других героев, принимая супергеройский облик, Билли в прямом смысле слова становится другим человеком — он перевоплощается во взрослого мужика по имени Шазам.

Становясь Шазамом, Билли обретает неуязвимость, сверхсилу, суперскорость и способность летать, но сохраняет эмоции и интеллект подростка. Поэтому сам персонаж по умолчанию получается более легкомысленным и оптимистичным, чем другие герои DC. Если вам кажется, что Шазам ведёт себя как школьник, — вам не кажется, так изначально и задумано.

Суперспособностями Билли наградил древний волшебник, которого все тоже называют Шазам (хотя его настоящее имя — Мамараган). Долгие годы волшебник искал себе преемника, чтобы передать свои силы, но не мог найти человека с чистой душой и сердцем, пока не повстречал Билли. Билли тоже не отличался чистотой помыслов, но сумел убедить волшебника, что безупречных, чистых душой людей в принципе не осталось в природе, и нужно довольствоваться теми, кто хотя бы пытается творить добро.

Биография Билли оставалась по большей части неизменной с первого его появления в комиксах. Менялись лишь детали. Новый фильм основан на последней канонической версии происхождения героя, предложенной сценаристом Джеффом Джонсом и художником Гэри Фрэнком в 2012 году на страницах журнала «Лига справедливости». Это часть недавнего масштабного перезапуска вселенной DC The New 52.

В New 52 Билли живёт в приёмной семье Виктора и Розы Васкес. У него пятеро приёмных братьев и сестёр: Фредди Томпсон, Мэри Бромфилд, Педро Пенья, Юджин Чоу и Дарла Дадли. Все члены приёмной семьи Билли появятся на экране, а вот история его родной семьи будет изменена. По фильму Билли не совсем сирота. Оба его родителя живы, и если отца он никогда не видел (папаша загремел в тюрягу на десять лет), то маму Билли потерял ещё в раннем детстве во время прогулки по ярмарке: мальчик отстал от неё в толпе и так и не смог найти. С тех пор поиски мамы — главный мотив, который движет поступками Бэтсона.

Шазам — это аббревиатура

SHAZAM — это аббревиатура из первых букв имён шести древних богов (а точнее, богов, полубогов, титанов и героев античной и библейской мифологии), даровавших Билли свои силы: мудрость Соломона (S), силу Геракла (H), выносливость Атланта (A), мощь Зевса (Z), отвагу Ахилла (A) и скорость Меркурия (M).

Чтобы перевоплотиться в супергероя, Билли достаточно произнести это слово. Точно так же Шазам может превратиться обратно в подростка.

Изначально Шазама звали Капитан Марвел

Да, «Шазам» — это изначально только само заклинание. Долгое время альтер эго Билли носило прозвище Капитан Марвел (т.е. просто «Капитан Чудо», без всякой мысли об издательстве Marvel, которое тогда едва появилось). Сперва авторы хотели назвать персонажа «Капитан Гром», но это имя было уже занято.

Капитан Марвел впервые появился во втором номере журнала Whiz Comics, вышедшего в конце 1939 года. Первого номера не существует в природе — он был выпущен в чёрно-белом цвете тиражом всего в два экземпляра в качестве рекламных образцов и был разослан по крупным закупщикам.

Когда сценаристы придумывали нового супергероя, глава издательства Fawcett дал им установку: новый персонаж должен быть копией Супермена, только с ребёнком в качестве альтер эго. Эта схожесть вышла издательству боком — в начале пятидесятых годов юристы National Comics (как тогда называлось DC) подали на Fawcett в суд за плагиат. Поскольку комиксы о Капитане Марвеле уже перестали пользоваться спросом, в Fawcett предпочли не бодаться в суде, а попросту прекратили издавать комиксы.

Двадцать лет спустя DC перекупили права на персонажа и решили заново выпускать комиксы о Капитане Марвеле. Но к тому моменту это имя было уже закреплено за другим издателем — как нетрудно догадаться, это были Marvel.

В DC, скрипя зубами, переименовали комикс в «Шазам!», но имя самого персонажа осталось неизменным. При этом фанаты-новички нередко путались, думая, что так зовут персонажа.

В 2012 году сценарист Джефф Джонс узаконил ошибку и официально переименовал Капитана Марвела в Шазама. В результате возникла забавная неувязка — теперь получалось, что Билли превращался в Шазама и обратно, просто называя своё имя. Он может случайно превратиться, просто представившись кому-нибудь. Пришлось авторам объяснять, что теперь для трансформации недостаточно одного лишь слова — Билли должен искренне хотеть превратиться в супергероя и довольствоваться при этом благими помыслами. Иначе магия трансформации не работала.

Кто отобрал имя у Капитана? Капитан Марвел в комиксах: инцест, пытки, КГБ и алкоголизм Первым Капитаном Марвел была не Кэрол Дэнверс — она унаследовала титул от другого персонажа. А до того она была героиней под псевдонимами Мисс Марвел и Двойная Звезда. Рассказываем историю Капитана Марвел в комиксах — и советуем комиксы, которые о ней стоит почитать.

Семейка Шазамов

Хотя Билли Бэтсон — сирота, он быстро обзавёлся собственной семьёй последователей, обладающих теми же силами, что и он. Уже в 1941 году объявились Лейтенанты Марвел — ещё трое парней-тёзок, по имени Билли Бэтсон, родом из разных частей США. Каждый из них тоже превращался в супергероя, стоило ему прокричать: «Шазам!». Затем объявилась Мэри Марвел — давно потерянная сестра-близнец Билли, Мэри Бромфилд, тоже получившая способности от волшебника Шазама. А сам Билли передал частицу своих сил Фредди Фриману, который превратился в супергероя по имени Капитан Марвел-младший.

В New 52 семья Билли расширилась. В неё вошли и другие приёмные дети Васкесов — Юджин Чоу, Педро Пенья и Дарла Дадли. Как и в старых комиксах, все приёмные братья и сёстры Билли получили способность превращаться в супергероев и образовали семейство Шазамов.

Семейство Шазамов обладало разными способностями. Так, Юджин обрёл способность общаться с любой техникой, Педро — суперсилу, а Дарла — сверхскорость. Если альтер эго самого Билли было взрослым, то Мэри и Фредди оставались подростками, даже преобразившись в супергероев. Все приёмыши Васкесов появятся и на экране.

Галерея злодеев

У Шазама обширная галерея противников, но солируют в ней двое — доктор Таддеуш Сивана и Чёрный Адам. Сивана появится на экране в «Шазаме!», именно его играет Марк Стронг. А вот Чёрного Адама придётся подождать — он дебютирует только в сольном фильме, посвящённом его происхождению. Роль Адама исполнит Дуэйн Джонсон — кстати, ему предлагали роль самого Шазама, но он отказался, потому что ему, оказывается, очень интересен именно Чёрный Адам. Съёмки картины начнутся в конце этого года или в начале следующего.

Доктор Таддеуш Сивана — старейший враг Шазама, он дебютировал в комиксах в том же выпуске, что и сам Капитан Марвел. Поначалу Сивана был классическим сумасшедшим учёным, чей интеллект существенно превосходил физические возможности. Однако в New 52 Сивана накачал мускулы, а на экране и вовсе унаследовал функции Чёрного Адама из первоисточника и превратился в физически сложного противника.

Чёрный Адам служит своего рода антиподом Шазама. Бывший египетский раб был выбран первым преемником волшебника Шазама, однако оказался не готов к такой чести. Адам воспользовался полученными силами во зло, и волшебник вместе с другими членами ордена магов был вынужден остановить его. С тех пор Адам погрузился в спячку и был пробужден доктором Сиваной, когда Шазам передал Билли свои силы.

Начинал Адам как классический злодей, но со временем эволюционировал в не менее классического антигероя. Как правило, Чёрный Адам хочет только блага для своих людей, но его методы слишком радикальны по меркам обычных супергероев.

Шазамнутый зоопарк

В комиксах союзники Шазама не ограничивались людьми — среди его соратников затесались даже оживший игрушечный тигр Токи-Тони (Рыжик в недавнем издании «Азбуки») и розовый кролик Хоппи.

Рыжик обрёл жизнь благодаря волшебству, но поначалу был виден только Марвелу и другим членам его семьи. Вопреки происхождению, тигр зачастую проявлял себя самым благоразумным и здравомыслящим членом команды. Рыжик очень хотел вписаться в общество, поэтому пристрастился к твидовым костюмам и мартини.

С годами предыстория тигра менялась, и из говорящей игрушки он превратился сначала в волшебного оборотня, а затем в обычного тигра из зоопарка, к которому часто приходил Билли, воспринимавший Токи как единственную родственную душу. Токи благополучно пережил все изменения в истории Шазама и добрался до эпохи The New 52.

Хоппи повезло меньше: истории о его приключениях выходили только во времена Fawcett. Поначалу Хоппи был обычным розовым кроликом, мечтающим обладать силами Капитана Марвела. Однажды Хоппи, повинуясь инстинкту, кричит: «Шазам!» — и выясняет, что ему и впрямь передались способности кумира. По большей части Хоппи общался с другими разумными животными комиксов Fawcett, но время от времени пересекался и с другими членами семьи Марвела.

После закрытия отдела комиксов в Fawcett права на Хоппи продали в издательство Charlton, которые переиздали старые истории, вычистив из них все упоминания о Капитане Марвеле и слове «Шазам!».

Шазам был популярнее Супермена

Во время Второй мировой войны Капитан Марвел был самым известным персонажем комиксов. По популярности он превосходил самого Супермена. Тираж одного номера превышал миллион экземпляров, а в год продавалось свыше 14 миллионов копий.

Однако всему хорошему рано или поздно приходит конец. После войны популярность персонажа пошла на убыль. А в 1953 году случился злополучный иск от National Comics, Fawcett пришлось заплатить штраф и разогнать отдел, занимавшийся производством комиксов.

О нём сняли первый супергеройский фильм

В 1941 году компания Republic Pictures выпустила двенадцатисерийный чёрно-белый киносериал «Приключения Капитана Марвела». По сюжету юный Билли участвует в археологической экспедиции в Сиам. Члены экспедиции натыкаются на гробницу, в которой содержится артефакт под названием Золотой Скорпион. При вскрытии гробницы активируется проклятие, которое затрагивает всех членов экспедиции, кроме Билли — единственного, кто внял предупреждениям на стенах гробницы. Поэтому волшебник Шазам награждает Билли силой капитана Марвела, чтобы защитить тех, на кого пало проклятие.

Вскоре Скорпион, таинственный преступник в маске, начинает воровать найденные в экспедиции артефакты и убивать членов экспедиции. Билли приходится вступиться за тех, кто ещё жив. Когда Скорпион был повержен, Билли потерял способность превращаться в Марвела. По меркам сороковых сериал считался безоговорочным успехом.

Это было не единственное появление Шазама на экранах — с 1974 по 1977 годы на телеканале CBS выходило одноименное телевизионное шоу, а в 1981 году Шазам стал героем The Kid Super Power Hour with Shazam, в котором он делил эфирное время с сериалом Hero High. Мультсериал продержался в эфире всего 12 серий, но успел стать культовым для фанатов.

После 1981 года Шазам ни разу не становился героем собственного сериала, но регулярно появлялся в мультфильмах и мультсериалах по вселенной DC.

Смотрите также Мультфильмы — самые точные экранизации DC Если вам не нравится, что творят с Бэтменом и Суперменом в кино, обратите внимание на анимационную вселенную DC. Её мультфильмы снимают точно по комиксам.

У Шазама был «двойник» в Британии

В пятидесятых годах, когда комиксы о Капитане Марвеле ещё были в ходу в в США, английское издательство L. Miller and Son перепечатывало эти истории в Великобритании. Когда Fawcett прекратило выпуск комиксов, британцы недолго думая создали персонажа, подозрительно похожего на Капитана Марвела, назвали его Марвелмен и продолжили сочинять истории о его приключениях ещё десять лет.

В 1963 году истории о Марвелмене тоже иссякли, но спустя двадцать лет легендарный сценарист Алан Мур переосмыслил персонажа на страницах журнала Warrior Magazine. Где-то посреди работы Мура над Марвелменом издательство Marvel заставило переименовать героя в Мираклмена — под этим именем он известен и сегодня.

В двухтысячных Marvel выкупило все права на персонажа, и сегодня истории о Мираклмене выходят под брендом Marvel. Сборник со всеми рассказами Мура о Мираклмене тоже доступен на русском языке.