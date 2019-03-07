В российский прокат 7 марта выходит новый фильм киновселенной Marvel «Капитан Марвел». Актриса Бри Ларсон исполнила роль, пожалуй, самой могущественной супергероини — Кэрол Дэнверс. В комиксах Дэнверс появилась еще в 1968 году, но Капитаном Марвел стала лишь в 2012-м. За эти годы героиня совершила много подвигов и пережила не меньше трагедий, а за некоторые моменты в её биографии поклонники до сих пор критикуют Marvel. «Мир фантастики» вспоминает, как Кэрол обрела свои силы, кто ещё носил имя Капитана Марвел и какую роль в этой истории сыграли инцест, алкоголизм и гипноз.

Первый Капитан Марвел и появление Кэрол Дэнверс

В комиксах Кэрол Дэнверс — действующий Капитан Марвел. Этот персонаж играет одну из важнейших ролей в современных комиксах Marvel, поэтому неудивительно, что именно эту версию персонажа выбрали для киновселенной. Но в комиксах хватало и других обладателей этого титула.

Изначальный Капитан — инопланетянин-крии по имени Мар-Велл. Эта раса уже была представлена в киновселенной — внимание ей уделили, например, в сериале «Агенты Щ.И.Т.», не без их участия (спойлер) вернули к жизни агента Коулсона. К крии относится и главный злодей «Стражей Галактики» Ронан Обвинитель.

Ходил слух, что в фильме «Капитан Марвел» Мар-Велл появится в исполнении Джуда Лоу (а по сообщениям СМИ, роль изначально предлагали Киану Ривзу). Но в итоге выяснилось, что он играет другого представителя расы крии — Йон-Рогга. Это один из главных врагов Мар-Велла в комиксах. Он был командиром Мар-Велла, но решил его убить из ревности — герой был в романтических отношениях с Уной, ещё одной представительницей крии. Покушения на соперника Йон-Рогг совершал, когда Мар-Велл выполнял миссию по наблюдению за Землей. Впрочем, атаки Йон-Рогга не помешали Мар-Веллу стать супергероем на Земле и завести роман с землянкой Кэрол Дэнверс.

Ближе всего к убийству противника Йон-Рогг подошел, как раз похитив Дэнверс (Кэрол изначально была представлена как сильная женщина, служащая в вооружённых силах, но троп с дамой в беде тогда был слишком силён). Когда Мар-Велл пришел за возлюбленной, Йон-Рогг взорвал психомагнетронную бомбу, но сам в результате погиб. Кэрол же не только выжила, но и получила в результате взрыва силы Мар-Велла.

Мар-Велл не раз помогал героям Земли, в том числе в битвах с Таносом. Впрочем, погиб он не в бою. В графической новелле «Смерть Капитана Марвел» он умирает от рака, несмотря на все попытки супергероев его вылечить. Эту историю многие называют одной из лучших в комиксах Marvel: один из самых могущественных супергероев не смог победить болезнь, ежегодно уносящую жизни миллионов обычных людей.

Мисс Марвел против Мистик и КГБ

Впоследствии Капитаном Марвел становились дети Мар-Велла Генис-Велл и Файла-Велл, а также супергероиня Моника Рамбо. Но наибольшей известности под этим именем добилась именно Кэрол Дэнверс.

Впрочем, Дэнверс стала хорошим бойцом ещё до появления способностей. Она родилась в семье военного и мечтала стать космонавтом, но отец не особо её жаловал и отдавал предпочтение в воспитании старшим братьям Кэрол, так как не считал равными способности мужчин и женщин. Несмотря на протесты отца, который видел её только домохозяйкой, в 18 лет Кэрол вступила в ВВС США.

Она оказалась отличным пилотом и быстро продвигалась по службе, после чего перешла на работу в ЦРУ. За время работы на Управление она успела поучаствовать в операциях с Ником Фьюри, Логаном, который на тот момент еще не был Росомахой, и Беном Гриммом, который на тот момент еще не был Существом. Некоторые миссии проходили в том числе на территории СССР, где она сражалась с Черной Вдовой и даже подвергалась пыткам в КГБ в здании на Лубянке. Вскоре она покинула ЦРУ.

Хотя в киновселенной нам сразу представят Кэрол Дэнверс как Капитана Марвел, в комиксах она это имя получила лишь в 2012 году и большую часть своей супергеройской карьеры была известна как Мисс Марвел. После взрыва, устроенного Йон-Роггом, она обрела огромную физическую силу, выносливость и способность летать, а также «седьмое чувство» — подобие «паучьего чутья», которое активировало её суперсилы в моменты опасности.

К слову, сначала Дэнверс даже не знала о своем супергеройском альтер эго: после включения «седьмого чувства» она не помнила о своей человеческой жизни — и, наоборот, забывала о подвигах, когда чувство отключалось. Впоследствии от этого побочного эффекта супергероиня избавилась, а заодно присоединилась к «Мстителям».

Как и любой супергерой, Мисс Марвел нажила массу врагов, главным из которых стала мутантка Мистик. Она настолько ненавидела Дэнверс, что даже убила её возлюбленного, психиатра Майкла Барнетта. Убийство Мистик совершила в образе самой Мисс Марвел. Впоследствии вражда Мистик и Дэнверс приведёт к ещё одной трагедии, но об этом позже.

Кэрол вступает в инцест с собственным сыном

С Кэрол Дэнверс связана одна из самых неприятных страниц в истории Marvel. В 1980 году вышел юбилейный, 200-й, выпуск «Мстителей», который, по мнению СМИ и общественности, входит в число худших (или, по крайней мере, самых скандальных) комиксов издательства. В этой истории Дэнверс оказывается беременной, хотя не помнит ни момент зачатия, ни отца.

Дальше всё становится совсем странно и даже жутко. Беременность проходит всего за несколько дней, а родившийся ребенок быстро вырастает во взрослого мужчину по имени Маркус. Выясняется, что Маркус был заточён в измерении Лимбо и, чтобы выбраться из него, украл Дэнверс с Земли, при помощи контроля разума внушил ей, что они влюбленная пара, и зачал с девушкой самого себя, чтобы переродиться на Земле. Узнав это, Дэнверс заявляет, что… хочет остаться со своим насильником, так как якобы действительно влюблена в него. «Мстители» не встают на пути пары и даже помогают им вернуться в Лимбо, так как оказывается, что вне этого измерения Маркус долго прожить не в состоянии. На этом комикс завершается.

Долго отношения не продержались: Маркус, ускоривший свое взросление, просчитался, быстро состарился и вскоре умер. С его смертью Мисс Марвел понимает, что никаких чувств на самом деле не было и её разум оставался под контролем. С трудом выбравшись из Лимбо, Дэнверс надолго разрывает все связи с «Мстителями», которые не догадались, что Маркус контролирует её сознание, и никак не помешали пугающей смеси насилия и инцеста.

Вдобавок к этой травме и не до конца пережитой смерти возлюбленного от рук Мистик Дэнверс вскоре едва не погибает от рук мутанта Шельмы, которая убийством Мисс Марвел пыталась впечатлить всё ту же Мистик, свою приёмную мать. После битвы Дэнверс теряет силы и память. Восстановить воспоминания ей помогают Люди Икс, но эмоции, связанные с этими воспоминаниями, вернуть не удалось. Лишь спустя несколько лет Дэнверс удастся в полной мере восстановить свою личность.

Кэрол становится Двойной Звездой и уходит в запой

Мисс Марвел остаётся с Людьми Икс и в числе прочего помогает им в космических миссиях. Во время одной из таких миссий Дэнверс попадает в плен к расе выводков, которые пытают героиню (это уже минимум третий раз, когда Дэнверс подвергается жестоким пыткам) и экспериментируют над ней. Эксперименты неожиданно раскрывают весь потенциал способностей Дэнверс: теперь она может управлять космической энергией, находиться в космосе без каких-либо приспособлений, да и в целом становится одним из самых могущественных существ во Вселенной. С этого момента Дэнверс берет псевдоним Двойная звезда (Бинари).

Обретя новые силы, Дэнверс временно покидает Людей Икс и исследует космос. За это время Шельма сходит со злодейского пути и присоединятся к Людям Икс. Вернувшаяся на Землю Дэнверс, узнав об этом, разрывает отношения с командой, так как не может простить Шельме былое.

Дальнейшие приключения Дэнверс проходили уже за пределами Земли, однако в ходе одной из битв она получает серьёзные повреждения и теряет силы Двойной Звезды. В восстановлении ей помогают «Мстители», которые приносят извинения за совершённую ошибку. Дэнверс эти извинения принимает, восстанавливает силы Мисс Марвел и возвращается в команду.

Воссоединение, однако, продлилась недолго: из-за множества пережитых психологических травм Дэнверс пристрастилась к выпивке. Действия Мисс Марвел во время миссий становятся необдуманными и опасными, и «Мстители» исключают героиню из своих рядов. Впоследствии Дэнверс удалось справиться с зависимостью, после чего она стала агентом Щ.И.Т. под псевдонимом Птица Войны, а затем решила вернуться и к роли Мисс Марвел. Она сыграла решающую роль в борьбе со скруллами во время «Секретного вторжения»: в одиночку отбила нападение инопланетной расы на Манхэттен.

Дэнверс продолжала бороться со злом как Мисс Марвел вплоть до события «Мстители против Людей Икс», во время которого крии оживляют Мар-Велла. Мар-Велл жертвует собой, чтобы спасти планету Хала от Феникс, и, чтобы почтить его память, Дэнверс берет имя Капитана Марвел. В этом образе она сотрудничает со Стражами галактики и командой «Алтимейтс».

«Гражданская война 2»: Капитан Марвел против Тони Старка

В 2016 году Капитан Марвел стала главным действующим лицом глобального события «Гражданская война 2». Герои Земли узнают о существовании нелюдя по имени Улисс, способного предсказывать трагедии будущего, и Дэнверс решает его использовать для предотвращения преступлений и поимки будущих злодеев. Иного мнения Железный человек. В первой «Гражданской войне» Дэнверс боролась на стороне Старка и сторонников «Акта о регистрации супергероев», но на этот раз выступает против него.

За Дэнверс сражаются «Алтимейтс», Стражи галактики, Щ.И.Т., а также Шторм, Существо, Джин Грей и Агент Веном. За Старка — Капитаны Америка (Стив Роджерс и Сэм Уилсон), Человек-паук (Майлз Моралес), Тор (Джейн Фостер), Вижен, Доктор Стрэндж, Люк Кейдж и Циклоп. Противостояние героев вскоре приводит к гибели Джеймса Роудса (Воителя) и Брюса Бэннера (Халка), в коме оказывается Женщина-Халк, подруга Дэнверс.

В заключительной части события Улиссу приходит видение с гибелью Стива Роджерса от рук Майлза Моралеса на ступенях Капитолия. Роджерс и Моралес сами прибывают к Капитолию, чтобы опровергнуть видение. Капитан Марвел пытается задержать Моралеса, но ей мешает Железный человек. Битва заканчивается победой Дэнверс, Старк впадает в кому.

Однако после этого противостояние теряет всякий смысл: силы Улисса разрастаются до масштабов, которые позволяют ему выйти за пределы человеческого понимания и покинуть Землю. Дэнверс же остается наедине с последствиями своих действий.

* * *

После «Гражданской войны» Дэнверс на некоторое время покидает Землю, чтобы поучаствовать в нескольких космических миссиях и разобраться в себе. Судя по одному из последних комиксов о героине, ей предстоит наладить отношения как с Тони Старком, так и с Джеймсом Роудсом (да, он ожил), к которому Дэнверс испытывает романтические чувства, и с юной Мисс Марвел (Камалой Кхан), для которой Дэнверс стала своего рода наставницей.

Да, эти проблемы более приземлённые, чем спасение Земли и Вселенной. Но, учитывая нынешнее значение Капитана Марвел для Marvel, в будущем она ещё не раз сыграет решающую роль в важнейших событиях.