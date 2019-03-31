«Шазам!»: самый «марвеловский» фильм DC

Четырнадцатилетний сирота Билли Бэтсон после встречи с древним волшебником обретает суперспособности. Ему достаточно прокричать слово «ШАЗАМ!», чтобы превратиться во взрослого супергероя, обладающего неуязвимостью, сверхсилой и суперскоростью. Правда, новыми способностями Билли пользуется безответственно — ради веселья и развлечений. Но скоро ему предстоит столкнуться со своим первым суперзлодеем в лице доктора Таддеуса Сиваны.

Жанр: супергеройская комедия

Режиссёр: Дэвид Ф. Сандберг

В ролях: Закари Ливай, Эшер Энджел, Марк Стронг

Премьера в России: 4 апреля 2019 Возрастной рейтинг: 12+

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«Шазам!» — самый лёгкий, весёлый и раздолбайский фильм, выходивший в рамках вселенной DC. Но не стоит упрекать студию, что та решили передрать все до единой ключевые особенности фильмов Marvel. Подобная несерьёзность заложена в самой природе персонажа с первого его появления в комиксах в 1939 году. Шазам, по сути, всего лишь подросток в супергеройском теле.

Нельзя сказать, что Билли получает свои силы случайно, — древний волшебник Шазам выбирает его своим преемником, потому что юноша чист душой и помыслами. Однако для парня внезапно обретённая возможность превращаться в пуленепробиваемого взрослого, умеющего пулять молнии из рук, всё равно становится огромным потрясением. И поначалу Билли понятия не имеет, что ему делать дальше.

Фильм во многом следует последней канонической версии происхождения персонажа, изложенной сценаристом Джеффом Джонсом и художником Гэри Фрэнком в 2012 году в рамках перезапуска DC-вселенной The New 52. Кстати, именно Джонс с Фрэнком переименовали героя в Шазама — до недавнего времени он носил имя Капитан Марвел. Поскольку персонаж с таким же именем был у издательства Marvel, DC пришлось называть комиксы про своего капитана «Шазам», из-за чего читатели путались и думали, что так зовут героя. В итоге эту ошибку узаконили.

Трогательный и смешной фильм о детстве

«Шазам!» очень умело обращается с темами семьи, дома и принятия ответственности за свои силы и поступки. Билли не знал отца, а мать не видел с раннего детства. Он скитается по приёмным семьям, но нигде надолго не задерживается, потому что везде считает себя чужим. Билли отчаянно убеждает себя, что семья и привязанности — для слабаков, а лично ему никто не нужен. Но при этом он долгие годы ищет родную мать и даже не задумывается, почему та не пыталась найти его. Лишь когда до Билли дойдёт, что настоящая семья и дом — там, где тебе рады и готовы принять тебя таким, какой ты есть, он обретёт нужную ему целостность.

Взросления от Билли требует и свалившаяся на него сила шести «богов» (на самом деле не только богов, но и титанов и просто героев мифологии). Шазам неуязвим, способен летать, обладает сверхсилой и суперскоростью, но поначалу вместо помощи нуждающимся Билли пользуется этим для покупки пива, походов в стриптиз-клуб и заработка лёгких денег путем взлома банкоматов, продажи автографов и селфи с собой. Не лучшее поведение для того, кто предположительно чист душой, не находите?

— Быстро, дай мне ещё денег, я всё потратил!

— Но ты же пробыл там всего пять минут!

— Они были очень убедительны! Шазам при посещении стриптиз-клуба

Персонажи яркие и хорошо сыграны

Лёгкой и раздолбайской атмосферы «Шазам!» добивается за счёт изобретательного сценария, полагающегося на остроумные диалоги, и актёрской игры. Юмор в фильме по большей части ситуационный, но не ограничивается шутками о разнице в возрасте, а актёры выкладываются на все сто.

Особо прекрасен Закари Ливай — без его харизмы «Шазам!» много бы потерял. Ливай с искренним и незамутнённым восторгом отыгрывает тинейджера, внезапно оказавшегося во взрослом теле. Не отстают от него и актёры-подростки. Эшер Энджел создал убедительный образ подростка, который прикидывается циничным, но тоскует по маме. А Джек Дилан Грейзер добавил глубины образу сводного брата Билли — Фредди Фримана.

Фредди — настоящая находка. Его дуэт с Закари Ливаем породил большую часть смешных моментов в фильме. Но персонаж интересен и сам по себе. С одной стороны, это вечный шутник и авантюрист, который так и норовит кого-то обмануть или наколоть. С другой, это ещё один несчастный подросток; он тяготится своей инвалидностью и жаждет внимания окружающих, которые воспринимают его как пустое место. Не менее прекрасны и другие члены приёмной семьи Билли. Но зрительской любимицей, скорее всего, станет маленькая сестричка — болтушка Дарла Дадли в исполнении Фэйти Херман.

Новая семья Билли — образец правильно применённой «диверсити». Виктор и Роза Васкез, сами приёмные дети, приютили шестерых крайне непохожих ребят разного цвета кожи и происхождения, которых объединяет одно: все они сироты, нуждающиеся в родительской любви и понимании. И все они в равной степени получают эту заботу и любовь, пусть даже Билли поначалу этого не хочет, не ждёт и не просит.

Мотивированный, но не впечатляющий злодей

Каждому супергерою полагается суперзлодей, и очень скоро Шазам сталкивается с доктором Таддеушем Сиваной, который в комиксах давно остаётся заклятым врагом Билли. В киноверсии Сивана получился своего рода антиподом Бэтсона. Он завидует его силе, которую имел шансы обрести сам (то ли Волшебник был очень неразборчив, то ли в край отчаялся), но получил отказ и всю жизнь мечтал отомстить за обиду. С одной стороны, это вполне внятная мотивация. С другой, неужели этого достаточно, чтобы всю жизнь искать то, что сотни других людей сочли сном или галлюцинацией?

В образе злодея кроется и единственное серьёзное расхождение фильма с комиксом. В первоисточнике новоиспечённый Шазам был вынужден бороться с Сиваной, Чёрным Адамом и воплощением семи смертных грехов. В фильме же всех троих злодеев слепили в одного. По сравнению с оригиналом получилось слабовато. У Чёрного Адама куда больше мотивов вытрясти душу из Шазама, чем у Сиваны, который в роли силача смотрится не так колоритно, как в роли умника.

Да и семь смертных грехов, освобождённые злодеем, оказались совсем не такими страшными. Будучи в заточении, они стремились вырваться на свободу, чтобы заставить весь род человеческий утонуть в грехе. Но, едва избавившись от оков, превратились в верных «шестёрок» доктора. И стоило ради этого бежать из клетки?

Если бы всю линию с Сиваной и семью грехами выкинули из повествования, фильм потерял бы самую малость — лишь пару трогательных сцен в конце да эпическую финальную драку.

Драки подкачали

Есть и ещё одно «но». «Шазам!» привлекает стилем и атмосферой, заряжает энергией и идеально подобранным саундтреком, а порой бесцеременно издевается над другими персонажами DC — чего стоят хотя бы откровенно хулиганские титры! Но в целом самые впечатляющие сцены связаны с тем, как Шазам учится управлять своими новыми силами.

А вот запоминающихся битв в фильме маловато. Внимания заслуживает разве что финальная драка между Шазамом и Сиваной, да и то самый яркий кадр из этой сцены — малыш, зачарованно наблюдающий за битвой и роняющий на пол фигурки Бэтмена и Супермена.

Впрочем, «Шазам!» — ещё только история становления героя. Билли пока простительно не до конца осознавать потенциал Шазама — одного из сильнейших персонажей DC, способного навалять даже Супермену. Пока простительно бегать кругами от доктора Сиваны. Но в дальнейшем, особенно когда Шазам повстречает Чёрного Адама, хотелось бы увидеть от Билли более решительных действий.