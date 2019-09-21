Бэтмен — один из самых узнаваемых супергероев. Каноничный образ сурового детектива, борющегося с преступностью в мрачном и коррумпированном мегаполисе, прочно вошёл в массовую культуру и знаком, наверное, каждому, кто интересуется комиксами. Однако у Тёмного рыцаря есть немало альтернативных версий, далёких от привычного канона. В честь «Дня Бэтмена» мы вспомнили несколько ярких и необычных переосмыслений персонажа, появлявшихся на страницах комиксов.

Старик Бэтмен

Где почитать: «Возвращение Тёмного рыцаря» / The Dark Knight Returns (1986, 2016 на русском)

Хотя Бэтмену в этом году исполнилось уже восемьдесят лет, на страницах основных серий комиксов он обычно остаётся молодым и полным сил. Но есть и альтернативные сюжеты, исследующие вопрос, каким мог бы стать Тёмный рыцарь, доживший до преклонных лет. Самым известным комиксом на эту тему стало «Возвращёние Тёмного рыцаря» Фрэнка Миллера.

В этой мини-серии действие разворачивается в мрачном будущем. Супергерои объявлены вне закона. Пятидесятипятилетний Брюс Уэйн давно отошёл от дел. Но когда новая банда преступников начинает терроризировать город, а его старые противники опять берутся за своё, постаревший герой в очередной раз облачается в костюм летучей мыши.

Миллар создал красивую и трагическую историю о герое, который пережил свою эпоху, но вынужден вновь вступить в борьбу с преступностью. Пусть даже общество уже не просто не понимает Бэтмена, а напрямую отвергает его, — он продолжает сражаться. Вдобавок в «Возвращении Тёмного рыцаря» полно запоминающихся моментов — в частности, именно в этом комиксе показан один из самых впечатляющих поединков Бэтмена и Супермена, частично воспроизведённый в фильме 2016 года. Кстати, это не единственная возможность увидеть этот поединок на экране: в 2012–2013 годах на видео вышла одноимённая экранизация комикса.

Смотрите также Как Фрэнк Миллер перевернул мир комиксов Автор «Города грехов», «300 спартанцев» и «Сорвиголовы» — революционер-созидатель, который изменил и рисованные истории, и кино.

Стимпанковый Бэтмен

Где почитать: «Готэм в газовом свете» / Gotham by Gaslight (1989)

В конце 1980-х годов издательство DC Comics запустило импринт Elseworlds, в рамках которого выходили комиксы об альтернативных версиях известных героев. Отправной точкой для импринта стал успех комикса «Готэм в газовом свете», где приключения Бэтмена были перенесены в стимпанковый сеттинг.

Брюс, в юности потерявший родителей, возвращается в Готэм после длительного путешествия по Европе и, узнав от своего друга инспектора Гордона о разгуле преступности, решает с ней бороться. Однако вскоре в городе объявляется серийный убийца — Джек Потрошитель, и главным подозреваемым становится именно Бэтмен. Герою приходится отстаивать не только безопасность жителей, но и собственное доброе имя.

Достаточно традиционная по завязке история про Тёмного рыцаря заиграла новыми красками благодаря стилистике и атмосфере иной эпохи, в которой Брюс предстаёт викторианским джентльменом, детективному сюжету, где герой подозревается в преступлении, которого не совершал, и интересному антагонисту.

Успех серии привёл к бурному развитию линейки Elseworlds. Кем только не становились герои DC! Например, в одной из серий Бэтмен был вампиром. А сам «Готэм в газовом свете» в 2018 году экранизировали в виде мультфильма.

Смотрите также «Бэтмен: Готэм в газовом свете»: интересный мир, скучный детектив Наблюдать за изменившимися героями и злодеями интересно, а вот за детективным сюжетом, драками и погонями — не очень.

Диссидент в ушанке

Где почитать: «Супермен: Красный сын» / Superman: Red Son (2003, 2014 на русском)

Марк Миллар любит удивлять и даже эпатировать читателей необычными сюжетными ходами. Примером тому служит серия «Супермен: Красный сын», в которой сценарист решил показать, что бы произошло, приземлись корабль с младенцем Кал Элом (будущим Суперменом, главным американским супергероем) не в Канзасе, а в Советском Союзе. В результате пришельца усыновил Сталин, и герой стал символом и опорой советской утопии. Однако не всем она пришлась по вкусу. И одним из его самых опасных и непримиримых противников стал Бэтмен. Его настоящее имя в этой вселенной неизвестно, мы лишь знаем, что в детстве он потерял родителей в результате Большого террора и посвятил всю свою жизнь борьбе с ненавистным режимом.

Хотя в «Красном сыне» Бэтмен — эпизодический персонаж, его образ успел запомниться — отчасти благодаря забавному дизайну костюма с шапкой-ушанкой. Да и накал его противостояния с Суперменом не оставляет равнодушными, ведь, в отличие от большинства других Бэтменов, он никогда не питал к своему противнику никаких тёплых чувств, а потому сражался с ним не на жизнь, а на смерть.

Отец за сына

Что почитать: «Флэшпоинт» / Flashpoint (2011, 2017 на русском)

«Флэшпоинт» — глобальное событие, которое изменило облик вселенной DC. Всё началось с того, что Флэш попал в альтернативную реальность, совсем не похожую на ту, к которой он привык. В попытке понять, что же произошло и почему мир изменился до неузнаваемости, он пришёл к лучшему детективу планеты — Бэтмену. Но это вообще не тот человек, которого знал Барри.

В реальности «Флэшпоинта» Брюс Уэйн погиб во время ограбления в Преступной аллее, а Тёмным рыцарем стал его отец, Томас. Он оказался более озлобленным и жёстким супергероем, чем «настоящий Бэтмен», и даже не чурался использовать огнестрельное оружие. Томас помог Флэшу восстановить исчезнувшую старую реальность, на прощание передав эмоциональное послание своему сыну…

Спустя некоторое время читатели смогли встретиться с Бэтменом-Томасом вновь — в том числе в рамках проекта DC Rebirth, где он заглянул в магистральную вселенную и увиделся с повзрослевшим Брюсом.

Темнейшие рыцари

Что почитать: «Тёмные ночи. Металл» / Dark Nights: Metal (2017–2018, готовится к изданию на русском)

Вряд ли кто-то станет спорить, что у Бэтмена есть тёмная сторона. Обычно ему удаётся держать её под контролем. Однако в ходе глобального события 2017 года «Тёмные ночи. Металл» выяснилось, что у вселенной DC существует тёмная изнанка, где притаились искажённые отражения реальности. И злобная сущность, обладающая почти божественным могуществом, вторгается на Землю вместе со своими приспешниками — семёркой злобных версий Бэтмена. Среди них есть, например, Тёмный рыцарь, вобравший в себя силу Дарксайда и мучимый угрызениями совести, или Бэтмен, ставший после смерти Альфреда киборгом. Но, пожалуй, самым колоритным из отряда оказался Бэтмен, который смеётся: он убил Джокера, но подвергся действию веселящего газа, в результате чего заразился безумием и перебил большинство супергероев своего мира. Противостояние с семёркой злобных Тёмных рыцарей даже для Лиги справедливости стало непростым испытанием.

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Конечно, это далеко не все любопытные вариации Бэтмена, появлявшиеся на страницах комиксов. Но мы постарались отобрать не просто необычные прочтения персонажа, а те, с которыми связаны занятные сюжеты. Так что, если вам хочется не только увидеть оригинальные интерпретации героя, но и прочесть интересные истории, рекомендуем в первую очередь обратить внимание именно на эти версии Бэтмена.