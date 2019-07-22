Вокалист и автор песен группы Lumen Рустем Булатов на фестивале «Нашествие» рассказал, что музыканты записывают композицию к грядущему русскоязычному изданию комикса Dark Nights: Metal. В саундтрек к комиксу войдут также и старые песни Lumen.

С подачи издательства «Азбука-Аттикус» мы решили поучаствовать в очень интересном проекте — мы сейчас записываем новую песню и делаем компиляцию старых композиций, это будет саундтрек к комиксу. Это первое официальное издание серии комиксов про Бэтмена, которая называется «Метал». В сентябре уже начнет издаваться серия, и в подарочном издании будет компакт-диск с этим сборником. Рустем Булатов, музыкант

Вокалист добавил, что уже прочёл комикс, по мотивам которого музыканты пишут трек.

Там происходят невероятные события, участвуют практически все супергерои, которые были придуманы компанией DC. Мы по мотивам всей этой истории сочинили песню, для тех, кто прочитал [комикс], она будет о совершенно понятных вещах, для тех, кто не прочитает, она будет совершенно о другом. У нас получилось, рассказывая о Бэтмэне, не говорить об этом в лоб. Рустем Булатов, музыкант

Dark Nights Metal — серия-кроссовер из шести выпусков, которая начала выходить с июня 2017-го по март 2018-го. Она рассказывает о демоне Барбатосе из Тёмной мультивселенной, который пытается проникнуть в основную вселенную. Для этого он использует тайные страхи Бэтмена, которые воплощаются в виде семи злых версий Тёмного рыцаря.

На Западе вместе с комиксом вышел саундтрек, в записи которого поучаствовали настоящие звёзды: барабанщик Mastodon Брэнн Дэйлор, вокалист и гитарист Deftones Чино Морено, вокалистка Sleigh Bells Алексис Краусс и музыкант Джейсон Аалон Батлер (Ex-letlive. , Fever 333).