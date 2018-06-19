«Из ада»: великий роман Алана Мура о Джеке-Потрошителе

1888 год, Лондон. Наследник Британской империи принц Альберт позволил себе не только нагулять бастарда, но и жениться на простолюдинке Энни Крук, не подозревающей о его происхождении. Когда весть доходит до королевы Виктории, та поручает доктору Уильяму Галлу избавиться от девушки. Энни отправляют в сумасшедший дом. Но подруги Энни, проститутки, пытаются шантажировать художника, приятеля принца. Доктору Галлу придётся заставить женщин замолчать… навсегда.

From Hell Жанр: детектив, готика

Сценарист: Алан Мур

Художник: Эдди Кэмпбелл

Выход оригинала: 1989–1996

Издательство: XL Media, 2018

Когда я впервые взялся читать «Из ада», Алан Мур для меня был автором «Хранителей» и «Убийственной шутки» — важных комиксов о супергероях, созданных в 1980-х, но не утративших свежести и сегодня. Я также знал, что Мур написал «V — значит вендетта» и «Из ада», экранизации которых я видел. Фильм «Из ада» оказался, мягко говоря, средненьким и не давал понять, чем комикс заслужил восторженные отзывы. С первой попытки графический роман я не одолел — в такую тоску меня вогнал чёрно-белый рисунок Кэмпбелла, сопровождающий почти 600 страниц бытописания викторианской Англии.

Вернулся к роману я уже подготовленным, ознакомившись с «Лигой выдающихся джентльменов», «Мираклмэном», «V — значит вендетта» и «Потерянными девочками» — произведениями, не похожими друг на друга, дающими представление о Муре как об универсальном творце, которому подвластны любые миры. Излюбленный его приём — деконструкция жанра, постройка из знакомых элементов совершенно неожиданных сюжетов. На сей раз Мур деконструировал детектив. Он провёл читателя в «самую сердцевину человеческого разума, в тёмный мир подсознания. В зияющую пропасть, где человек встречается лицом к лицу с самим собой». В ад.

Детектив наоборот

Здесь нарушены все законы детектива, незыблемые как раз со времени действия романа. Вы, наверное, подумали, что в описании сюжета мы допустили спойлер. Но нет, личность Потрошителя известна с самого начала (и даже до начала — взгляните на обложку), как и мотив, и обстоятельства, при которых совершались преступления. Не будет ни погонь, ни перестрелок, ни хитроумных ловушек. В «аду» мы больше времени проведём с убийцей, чем со следователями.

Впрочем, Мур не ограничился его точкой зрения. Мы видим ситуацию со всех возможных ракурсов: глазами полисменов и проституток, особ королевской крови и работяг. В этом плане «Из ада» отдаёт должное концепции «Детективного агентства Дирка Джентли» Дугласа Адамса: чтобы раскрыть преступление, ты должен понять среду, в которой оно совершалось. Убийства были во все времена. Почему же именно Джек-потрошитель стал хрестоматийным серийным убийцей? И почему вообще наступила эпоха маньяков? Как зло путешествует сквозь время и что вообще есть зло?

В том и состоит интрига. Читателю предстоит узнать ответ самому. Мур открывает ему больше, чем незадачливому инспектору Эбберлайну, но для понимания всех аспектов без эрудиции и воображения не обойтись.

Мур нарисовал портрет эпохи

На страницах книги мы встретим знаменитых современников Джека-потрошителя: поэта Уильяма Йейтса и писателя Оскара Уайлда, будущего оккультиста Алистера Кроули (в те годы он был ещё мальчиком) и участников американского шоу Баффало Билла. Масоны и уличные банды, чопорные денди и охочие до сенсаций журналисты — кто использует убийства себе на пользу, кто сокроет их так, что и спустя сто лет ситуация не прояснится?

Потрошитель видит себя на рубеже веков. Кровавые ритуалы открывают ему тайны будущего, течения, которые он желал бы остановить. Например, женскую эмансипацию. «Я приблизил XX век», — говорит убийца своему подельнику. И как тут поспорить? Зверства в Уайтчепеле вызвали истерию в обществе, дали пищу газетчикам и авторам бульварной литературы, заставили криминалистов применять в расследованиях новые методы. Показателен эпизод, когда Эбберлайну советуют снять отпечатки пальцев с места преступления, а тот отмахивается от этого как от очередного бреда.

Мур провёл масштабное исследование, изучил множество источников, сопоставил разрозненные факты, восстановил в том числе архитектурную картину Лондона того времени, прежде чем выработать свою версию событий и дополнить её фантазией. Временами комикс можно принять то за перенос мемуаров в более доступную форму, то за научно-популярную литературу. И только мистические галлюцинации сэра Уильяма Галла напоминают, что немалая часть истории построена на домыслах.

«Из ада» не заканчивается после эпилога. Читателя ждёт 60-страничное приложение, где Мур подробно рассказывает, какими источниками пользовался, какие фрагменты можно считать чистым переложением фактов, а какие — выдумкой. Часть приложения, «Охотники на Потрошителя», оформлена Энди Кэмпбеллом в виде комикса и рассказывает, как разные авторы преподносили личность убийцы.

Русское издание — просто отличное

Казалось, достойная локализация и издание «Из ада» — почти непосильная задача. Даже читать столь многослойное произведение в оригинале непросто из-за его объёма, обилия диалектизмов, жаргонизмов и устаревших слов. Однако издательство XL Media приложило максимум усилий, чтобы русскоязычный читатель мог ориентироваться в лабиринте имён и смыслов, который построил автор.

Переводить такую глыбу — это само по себе тяжёлая работа, а качественный перевод говора лондонского Ист-Энда, вплоть до ругательств, — труд, заслуживающий отдельной похвалы. Переведены и приложения, без которых роман не понять. Кроме того, есть раздел примечаний к российскому изданию.

Специально для книги создали отдельный шрифт, подобный использованному в оригинале. Но и впечатляющая локализация, конечно, не сделала «Из ада» лёгким чтивом. В нём практически нет юмора (кроме чёрного английского, с бергамотом), он выполнен в двух цветах от начала до конца. Даже кровь на страницах чёрная. Чтобы получить от чтения настоящее удовольствие, этому комиксу придётся уделить немало времени, как живому собеседнику.

«Из ада» слишком грандиозен, чтобы проглотить его наскоро или брать его с собой в дорогу, — этому противится сама память о жертвах. Но для быстрого потребления он и не создан. «Из ада» — графический роман, который самим своим существованием оправдывает этот, в общем-то, искусственный термин (сам Мур такой категории не признаёт). Место «Из ада» не на полке с другими комиксами. Его законные соседи — тяжеловесные романы и альбомы с репродукциями живописи, он сочетает черты и одних, и других.

Эпохальный графический роман в прекрасном издании — вещь штучная. Если вас привлекает всё колоссальное и необычное, не пропустите!

Читайте также Алан Мур: комиксист, джентльмен и маг Трудно поверить, что этот неотёсанный бородач — легенда комиксов. А ещё он затворник, который занимается магией и поклоняется римскому богу-змею Гликону.