Бром «Похититель детей»

Нью-йоркский подросток Ник, спасаясь от наркомафии, встречает золотоглазого и остроухого мальчишку Питера, который уводит его на волшебный остров Авалон. Здесь под началом Питера живут невзрослеющие дети. Они именуют себя Дьяволами и ведут войну с ужасными Пожирателями плоти во главе с Капитаном, которые уничтожают остров и его обитателей.

Brom

The Child Thief

Роман

Жанр: мифологическое тёмное фэнтези

Выход оригинала: 2009

Художник: Джеральд Бром

Переводчик: Д. Старков

Издательство: АСТ, 2018

624 стр., 3500 экз.

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Первоисточник «Похитителя детей» не узнают только те читатели, которые выросли на другой планете или на необитаемом острове. «Питер Пэн» Джеймса Барри входит в канон обязательного детского чтения, и вы наверняка смотрели снятый по нему диснеевский мультфильм или хотя бы одну из игровых экранизаций. Художник Джеральд Бром с его неуёмной фантазией и склонностью видеть

мир через чёрные линзы прочитал эту книгу так, как никто ранее не осмеливался, превратив её в мрачный и жестокий фэнтези-хоррор в стилистике готик-панка. Образы Брома визуально яркие и выпуклые, а сюжетные повороты не считаются с чувствами читателя — поэтому предсказать их невозможно.

Взяв из книги Барри только сюжетную канву (вечный мальчишка Питер и его друзья на волшебном острове, воюющие с загадочным Капитаном), Бром наполнил её мотивами кельтской мифологии и плеснул приличную дозу обыденной современности, причём в самом неприглядном её изводе. Дети, которых приводит на свой остров Питер, вовсе не беспечные озорники, желающие просто поиграть.

Жизнь жестоко с ними обошлась: их избивали и насиловали, принуждали заниматься проституцией и совершать преступления, причём чаще всего так поступали их собственные родители. В прошлом у Питера (о его не совсем человеческом происхождении нетрудно догадаться по внешности) тоже хватало

травли, насилия и угроз жизни. Однако Бром ни в коем случае не сводит мораль истории к плоскому противопоставлению детской невинности и взрослой жестокости.

Всё намного сложнее: «Похититель детей» — это во многом история об утрате этой самой невинности.

Не случайно будни детей-Дьяволов (кстати, в отличие от книги Барри, среди них есть и девочки) описаны с точки зрения трезвомыслящего Ника: в его глазах они мало чем отличаются от подростковых банд, которыми полнятся неблагополучные районы мегаполисов. Слепая преданность Питеру, которого сам автор в послесловии называет «обаятельным социопатом», заставляет Дьяволов подвергать себя смертельным опасностям, лишённым всякой романтики. Сражения, в которых участвуют дети, изобилуют кровавыми подробностями: автор не жалеет красной краски, чтобы подчеркнуть, что война — это не увлекательное приключение.

Сам Питер служит не своей банде — его сердцем владеет прекрасная Владычица Модрон, правительница Авалона и источник всей магии острова. Питер искренне поддерживает её в войне с Пожирателями плоти, уничтожающими природу и волшебных обитателей острова. Но опять-таки, эта

сюжетная линия не сводится к простому конфликту природы и цивилизации — с надоевшей моралью, что всё зло от людей (в частности — от христиан: самые гнусные злодейства в книге творят верующие). Боги, эльфы и тролли далеки от людей и преследуют собственные цели, а у страшных Пожирателей плоти внезапно обнаруживаются понятные читателю мотивы. А Капитан, лидер Пожирателей, и вовсе меняется буквально у нас на глазах. Чего, увы, не скажешь об антигероях: ни Ульфгера, мстительного

сына Рогатого бога, ни мальчишку-предателя из числа Дьяволов, сложными не назовёшь.

Зато эволюция главных героев — одна из самых ценных черт «Похитителя детей». Ник проходит сложный путь: сначала он разрывается между желанием быть принятым новыми друзьями и отвращением к Питеру и его методам, а потом понимает, что самое ценное в жизни он оставил дома, в Нью-Йорке, — потому что, оказывается, всегда есть что терять. Да и Питер — во многом под влиянием Ника — начинает сомневаться в ценностях, которым служит, казалось бы, по велению сердца. Жаль, что обилие жестокости явно ставит эту книгу на полку «18+»: проблемы выбора, поиска себя и смысла

собственной жизни, которыми задаются герои, — то, что больше всего волнует именно подростков.

Итог: Безжалостная к читателю интерпретация детской сказки, которая под пером Брома превратилась в мрачную историю о служении, выборе и подлинных ценностях.

Слово творца Вот цитата из оригинального «Питера Пэна»: «Мальчишек на острове бывает то больше, то меньше, смотря по тому, сколько их убивают и всякое такое; когда они подрастают, что противоречит правилам, Питер их немного прореживает; сейчас их было шестеро, и двое из них близнецы, если считать близнецов за двоих». «Прореживает?» Это как? Что бы это значило? Убивает, подобно тому, как отбраковывают животных

в стаде? Или отправляет куда-то в другое место? Если да, то куда? Или просто постоянно подвергает ребят таким опасностям, что их ряды всегда нуждаются в пополнении?

Дьяволы следили за Питером, готовые броситься вперёд по его сигналу. Любой из них был готов отдать жизнь — правда, вовсе не за Владычицу, а за Питера, их необузданного мессию. «Сколько ещё, Питер? — подумал Ник. —Сколько ещё ребят погибнет из-за неё?»

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