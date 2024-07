Сила в склянке: зельеварение как видеоигровая механика

Зельеварение — полумифическое ремесло создания лекарств из трав и волшебных ингредиентов. Знахарские снадобья, дурманящие отвары, ведьмины настойки — чем только не баловались наши предки, прежде чем дойти до нормальной, привычной современному человеку фармацевтики. Зельеварение не очень долго существовало в человеческой истории, а вот в культуре осело основательно: в книгах, кино и, конечно же, видеоиграх оно стало неотъемлемым атрибутом волшебников, колдунов, друидов и ведьм.

Тут без труда можно вспомнить и чудотворный эликсир галлов из «Астерикса и Обеликса», и уроки зельеварения в «Гарри Поттере» и разнообразные настойки в ролевых играх. В видеоиграх зельеварение прижилось как отдельная механика ремесла — дополнительный способ потратить очки прокачки, который взамен позволяет превращать найденные травы, коренья и остатки монстров в лекарства и усиления.

Целебные настойки, отвары силы или даже мощные яды — умелый приключенец найдёт применение всему. Особенно если нужный декокт можно сварить самому, а не покупать втридорога у хитрых торговцев. Практически ни одна RPG не обходится без классической бутылки лечебного красного варева, а звук выпадения склянки здоровья из Diablo II останется у заядлых геймеров в памяти на всю жизнь.

Отметим, что игр непосредственно о производстве зелий кот наплакал, но в качестве побочной механики зельеварение (его частенько называют алхимией) встречается не так уж и редко. Причём к производству зелий создатели игр подходят с большой фантазией — это редкий пример игровой механики, которая не кочует из одной игры в другую с минимальными изменениями, а каждый раз придумывается практически с нуля. Предлагаем вспомнить самые занимательные примеры с помощью нашей подборки.

Начинаем с простого

Изобретательность и глубина механики зельеварения зависит исключительно от фантазии разработчиков и преследуемых целей. Самый типовой вид алхимии, условный золотой стандарт для всех её вариаций, — это обычное составление зелий по рецепту из ингредиентов. А именно — из трав, которые тут и там растут на локациях, и частей монстров, которых вы убиваете ради опыта и денег. Например, два лечебных корня — целебный отвар. Отравленные жвалы паука и колба воды — яд.

От привычного крафта вроде кузнечного или портняжного дела такое зельеварение отличается лишь условно и в подобном виде реализовано почти в каждой MMORPG, включая World of Warcraft. Из-за технологических особенностей мультиплеерных игр разработчики стараются просто разнообразить арсенал зелий, мазей и отваров, а не экспериментировать с самим процессом их приготовления. Тут их можно понять — если производство зелий превращать в навороченную мини-игру, есть риск, что любимая гильдия так и не дождется запаса лечебных зелий и антидотов для сложного рейда…

Если говорить про одиночные ролевые игры, то в качестве примера стандартной алхимии сразу вспоминается серия Gothic: потратили очки опыта у ближайшего учителя, вызубрили рецепт, сварили зелье с фиксированным эффектом при наличии ингредиентов. Единственная идея, которая отличает алхимию легендарной немецкой RPG от других, — зелья перманентных прибавок к характеристикам, что создаются из самых редких реагентов. Трудно найти, дорого варить — но результат оправдывает все вложенные средства.

Похожая система есть в другой ролевой игре — Two Worlds. Собираем травы, кидаем в чан, который удобно расположен в вашем инвентаре, — получаем зелье. Однако тут есть ряд своих интересных идей. Рецептов как таковых изначально в игре нет — вы сами изобретаете зелья экспериментальным путём и можете даже давать им названия.

У ингредиентов по отдельности есть эффекты, они указаны в их описании. Например, трава золототысячник навсегда повышает вашу ловкость на единицу. Но только если вы смешаете её с другим ингредиентом — просто съесть пучок ради прибавки нельзя. В создании отвара тоже есть тонкости: два золототысячника уменьшают эффект друг друга, и полученное из них зелье повысит вашу ловкость на всё ту же единицу — так что лучше делать настойки из разных реагентов. А эффект конечного зелья зависит от навыка алхимии, который ещё надо прокачать. Также в котле можно варить волшебные камни — они потом вставляются в оружие для добавления магических эффектов: льда, огня, яда и прочих.

Можно смешивать до пяти ингредиентов с самыми разными эффектами — от лечения до перманентных прибавок к характеристикам. С последними получается особенно забавно: если в Gothic для зелий с постоянным эффектом нужны очень редкие травы, то в Two Worlds, например, печень лисы и жир бобра. Ради небольшого улучшения здоровья и ловкости игроку-алхимику приходится устраивать настоящий геноцид зверушек. Хочешь убить дракона? Попробуй сначала поймать в реке бобра.

Другой яркий пример привычной для массового геймера видеоигровой алхимии представляет серия The Elder Scrolls. RPG от Bethesda разнообразила стандартную формулу требованием к оборудованию. Для самых продвинутых зелий нужны перегонный куб, кальцинатор и ступка с пестиком. Эта особенность была в Morrowind и Oblivion, а в Skyrim уже исчезла — всё необходимое для алхимии стоит там на столах для варки, разбросанных по миру. Так что необходимость носить с собой специальное оборудование отпала.

Есть и другие характерные особенности, встречающиеся только в The Elder Scrolls. У всех ингредиентов эффекты скрыты, пока вы их не изучите. Они открываются не только после экспериментальной варки зелий, но и после того, как персонаж съедает тот или иной ингредиент. Из-за этого в сообществе фанатов родилось немало шуток о героях, поглощающих ядовитые травы и пальцы великанов ради науки. Кроме того, бонусы, которые дают сваренные зелья, не фиксированные: сила лечения или прибавки к характеристикам считается из ваших навыков в алхимии, количества ингредиентов и удачи. Последняя, как и оборудование для варки, также исчезла из Skyrim.

Своя вариация алхимии была в серии ролевых игр «Князь», посвящённой славянскому фольклору. В ней это искусство называется знахарством. Во-первых, действительно эффективные эликсиры здесь требуют основы — зелий послабее, которые создаются из простых реагентов. Достаточно выжать или измельчить один ингредиент в колбу — и основа готова. А уже от смешивания её с чем-то другим получаются необходимые герою эликсиры — лекарства, яды, усиления.

Во-вторых, их эффект рассчитывается, исходя из параметра концентрации. Чем больше ваш навык знахарства — тем более «густой» эликсир вы создаёте. А значит, его эффект усиливается. Вся эта система достаточно комплексная и детальная: повысить концентрацию также можно, замешав в одну бутыль два одинаковых зелья — тогда их концентрация суммируется. Яд, нанесённый на оружие, будет постепенно слабеть, а его изначальная сила зависит от концентрации отравы. При смешивании двух зелий с разной концентрацией эффектов финальный эликсир окажется таким же, как и самая слабая основа в его рецепте. Можно сказать, что в этой механике больше от химии, чем от алхимии.

Механика неплохо погружает в быт знахаря: частенько игроки смешивали зелья, чтобы повысить навык и научиться создавать всё более концентрированные эликсиры. Отдельным удовольствием было просто ставить эксперименты: книжки с рецептами зелий игра не предлагала, к интернету тогда еще подключились далеко не все, и быстрее оказывалось самому поиграться с колбочками и узнать рецепт, чем дожидаться выхода любимого компьютерного журнала с гайдом.

Пятый элемент

В разговоре об алхимии невозможно не упомянуть «Ведьмака», а именно — видеоигровую адаптацию книг Анджея Сапковского. В его фэнтезийном цикле ведьмаки — сверхлюди, созданные с помощью мутаций. Благодаря мутациям они способны выжить после применения токсичных эликсиров, которые усиливают их боевые навыки. И, естественно, они умеют их варить. В книге и сериале — в специальных лабораториях, а вот игровой Геральт может делать это прямо в своем инвентаре.

Это важный элемент сеттинга книг, а потому ему нашлось место в видеоиграх по мотивам. Во второй и третьей частях The Witcher алхимия не представляет собой ничего особенного — там это как раз-таки тот самый обычный крафт, где вы в специальном меню «обмениваете» ресурсы на зелье, масло для оружия или бомбу.

А вот в первой игре серии всё интереснее. Чтобы что-либо создать с помощью алхимии, вам нужна основа: зелья делаются на спирту, масла — на жире, а бомбы — на порохе. От качества базового ингредиента зависит, как много элементов вы можете добавить в рецептуру. Если в рецепте слишком много компонентов, примитивная основа для него не подойдёт.

Все реагенты для алхимии делятся на элементы, из которых они состоят: квебрит, гидраген, ребис, киноварь, купорос, эфир. Кроме того, они тяготеют к одной из трёх алхимических сущностей — альбедо (белая), рубедо (красная) или нигредо (черная). И если исхитриться сварить зелье из компонентов одной сущности, то оно приобретает еще одно свойство: эликсиры альбедо менее токсичны, рубедо дают дополнительное лечение, а нигредо повышают урон. Всё это позволяет ведьмаку, знающему толк в алхимии, быть куда эффективнее, чем его собрату, который пихает в колбы всё подряд, лишь бы под рецепт походило. Также в игре есть уникальные ингредиенты вроде частей редких монстров, позволяющие создавать зелья с перманентным эффектом — совсем как в Gothic.

В общем, алхимия в The Witcher получилась достаточно проработанной — это одна из самых запоминающихся механик игры. Жаль, что в последующих частях серии её низвели до стандартного крафта с фиксированными рецептами. Хотя в третьей части всё же есть своя интересная идея — алкагест. Сварив новое зелье впервые, вы можете позже не собирать ресурсы заново, а просто развести его волшебным дистиллятом и получить новые бутылки с тем же эффектом. Удобно!

Но не только видеоигровой «Ведьмак» использует систему элементов. В серии Pathologic также есть свой аналог алхимии — варка тинктур из степных трав. В первой части, «Мор. Утопия», процесс очень простой — закидываете травы в нужной комбинации и получаете лекарство. В сиквеле он стал интереснее: появились тинктуры Яс, Мэдрел и Зурх, каждая из которых отвечает за свой «слой» тела — костяной, нервный и кровяной соответственно.

Подобрав нужную, вы определяете, где в организме заражённых чумой прячется болезнь и даёте пациенту правильный антибиотик — таблетки или специальный отвар из органов людей. Последние вырезать из трупов может только главный герой, гаруспик или «менху» — человек из касты тех, кому дозволено резать тела. В итоге вся система зельеварения во втором «Море» заключается в подборе лекарств нужного цвета для лечения больных чумой. Единственный нюанс — даже при правильной постановке диагноза лекарство лишь повысит иммунитет, но не даст гарантию защиты от заразы. Так что даже если вы потратите кучу времени и ресурсов на целебные настройки — всё равно можете проиграть. Что сказать — игра Ice-Pick Lodge сурова к игроку в любом своём аспекте.

Погружение в котёл

Так как алхимия — вариация крафтинга, то без неё не могла обойтись Minecraft. Зельеварение в кубической песочнице получилось таким же, как и любая механика этой игры: простое на первый взгляд, оно захватывает глубиной проработки и общей иммерсивностью. Здесь вы наливаете воду в котлы для варки, ставите зелья в варочные стойки, собираете и даже выращиваете ингредиенты на созданных вами же фермах, чтобы не бегать за ними в леса или местную преисподнюю.

Само же изготовление тоже не обошлось без сложностей: для более мощных зелий надо делать настойки-основы, а чтобы усилить готовое зелье, следует добавить в него новые ингредиенты. Можно вылить зелье в котёл и макать туда стрелы — так они получат различные эффекты. Сами эликсиры делятся на питьевые и метательные — последние играют роль взрывных, ядовитых и прочих гранат. Поражает и разнообразие эффектов зелий: дыхание под водой, защита от урона, лечение, огнестойкость, прыжки, ускорение добычи ресурсов и многое другое.

Похожая по механикам и идеям алхимия есть и в Terraria, 2D-аналоге Minecraft. Но она не столь глубока — например, здесь нельзя усиливать готовые зелья, а из-за особенностей дизайна и перспективы иммерсивность заменена на меню крафта. Зато рецептов больше: например, есть эликсиры телепортации, подсвечивания сокровищ, хождения по воде и даже инверсии гравитации.

Но всё же, если говорить про погружение и иммерсивность, Minecraft далеко не лидер среди всех видеоигр. Это звание стоит смело присвоить Kingdom Come: Deliverance, симулятору средневековой Чехии. В нём главный герой может познать искусство зельеварения и создавать как различные снадобья, так и отвары харизмы и обычный алкоголь. В основе своей всё стандартно и знакомо: собираем травы, несём их к ближайшему столу.

А уже за ним начинается магия: никаких меню и кнопок «сделать столько-то зелий» — по крайней мере, пока не прокачаете соответствующий навык. Всё необходимое вы делаете собственными руками по инструкции из книжки сбоку.

Допустим, вам нужно сварить ведьмино зелье. Для начала следует подобрать основу: воду, вино, самогон или масло. В нашем случае выбираем последнее. Масло надо прокипятить — для этого вы своей видеоигровой рукой берёте меха и раздуваете ими пламя до такой силы, чтобы оно грело котёл с варевом в течение одного оборота песчаных часов. Да, их тоже нужно перевернуть самостоятельно всё той же рукой, если не хотите считать время в уме. Далее засыпать календулу — но не просто так! Сначала её надо растолочь в ступке до порошка, а потом прокипятить. То же самое сделать с белладонной — но её не кипятить.

И это лишь один рецепт. Для других отваров нужна иная основа, дистилляция, разное время кипячения и остывания. Когда понимаешь, как работает такая мини-игра, варить зелья становится увлекательно — хотя это занятие изрядно приедается, если пытаться развить навык алхимии до максимума. Благо, на высших уровнях открывается кнопка «сварить автоматически».

Закончить разговор о правдоподобности и погружении в игру стоит, пожалуй, самым необычным примером. Отличную реализацию алхимии в качестве механики можно встретить в игре по фильму «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Что странно — это одна из всего двух игр среди всех адаптаций фильмов по книгам Джоан Роулинг, в которых алхимия реализована хоть в каком-то виде: обычно её оставляют лишь фоном для других активностей и сюжета. Видеоигровой Гарри Поттер предпочёл прогулять все уроки зельеварения, в отличие от того же квиддича, который есть почти в каждом проекте.

А вот в Harry Potter and the Half Blood Prince под зельеварение отведены полноценные уроки, где нужно создавать различные эликсиры из волшебных ингредиентов. Казалось бы, обычная мини-игра, каких много. Но поражает, с какой дотошностью и выдумкой она реализована.

Зелье нужно подогревать и разбавлять жидкими реагентами до определенного цвета — причём иногда колбы с добавкой надо взболтать контроллером. Твёрдые ингредиенты типа крыльев бабочек и магических червей следует докидывать в котелок в указанном в рецепте количестве. Иногда варево нужно размешать — по часовой стрелке или против в зависимости от рецепта. И всё это — на время и под атмосферный саундтрек, который динамически меняется от ваших действий по ходу готовки.

Из-за этих мелких деталей зельеварение стало чуть ли не лучшей частью довольно посредственной игры в сеттинге «Гарри Поттера». К слову, у мини-игры есть аналог в виде отдельного проекта — Wonderbook: Book of Potions для PlayStation 3, игры в дополненной реальности. Здесь нужно делать примерно то же самое, только механик больше, равно как и погружения — мешать зелья в котле и нарезать ингредиенты надо своими руками с помощью специального контроллера.

Однако дополненная реальность — не самый удивительный игровой жанр для зельеварения. Созданием волшебных эликсиров можно заняться даже в квестах. В классическом пиксельном приключении The Legend of Kyrandia: Hand of Fate от Westwood мы играли за колдунью Занцию, вся магия которой была заключена именно в разнообразных зельях. Решение почти всех головоломок в игре сводилось к тому, что мы искали новые рецепты, собирали ингредиенты и думали, где можно применить полученное зелье.

И пускай сама по себе механика создания эликсиров сводилась к наполнению котла правильными ингредиентами, зачастую всех нужных компонентов под рукой не оказывалось и приходилось оперативно искать им замену. Не меньшую изобретательность требовалось демонстрировать при добыче реагентов: например, слёзы ящера можно было получить, скормив крокодилу лук или пощекотав его пером. А уж какие смешные анимации запускались при срабатывании всех этих зелий!

Симулятор дистиллятора

Игр непосредственно про варку зелий немного, но они есть. Например, Potion Craft — полноценный симулятор изготовителя и продавца зелий с колоритным дизайном, стилизованным под средневековые гравюры. В ней нужно варить различные снадобья, открывая рецепты через комплексную, но понятную систему карты зелий. Добавляя ингредиенты в котёл, вы перемещаете метку итогового отвара по ней, стараясь попасть в определённые точки — например, неизученный рецепт или бонусный эффект. Добавили ветроцвет — метка ползёт вверх. Огненный колокольчик — влево. Различные реагенты могут двигать отметку в одном направлении, но разными маршрутами, что даёт определённое пространство для манёвра. Растолчённые в ступке ингредиенты позволяют двигаться дальше по карте (до двух раз!), благодаря чему вы можете создавать зелья, тратя на это меньше реагентов.

Во многом Potion Craft, как и зельеварение в целом, — это экспериментирование. С помощью дистилляции, измельчения трав в ступке, подогрева, разведения и прочих манипуляций вы ищете новые рецепты и оптимальный способ приготовления старых. Пробы, ошибки, опыты — по проработке процесс схож с уже упомянутой Kingdom Come, только здесь он более расслабляющий.

Геймплейно Potion Craft поделена на две части. Первая — уже упомянутая алхимия. Вторая — продажа готовых зелий: надо принимать клиентов и их заказы, торговаться, добиваясь лучшей цены за свою продукцию, закупать ингредиенты, улучшать лавку. Благодаря этому не устаёшь от варки — процесс всегда разбавлен социальным элементом и незамысловатой экономической системой. Ну и отличным юмором: то к вам в лавку зайдут за волшебной виагрой, то местный ведьмак попросит наварить ему боевых эликсиров. А порой между клиентами разворачиваются целые драмы, на исход которых может влиять ваш товар.

Другой пример игры про зелья — Potion Tycoon от Daedalic Entertainment. По задумке она напоминает Potion Craft: сочетание экономического симулятора и алхимической мини-игры, броский визуальный стиль и похожее название.

Отличия в том, что вместо небольшого магазина можно управлять целым предприятием с залами для алхимии, подземными складами и магическими библиотеками. Работать над волшебными снадобьями вы будете не одни: придётся командовать целой армией прислужников и давать им работу: ставить за магазинный прилавок, заставлять таскать ящики, назначать алхимиками.

У самого процесса зельеварения в Potion Tycoon своя сложная система. Каждый ингредиент содержит в себе четыре элемента: эффекты вроде защиты и замедления, влияние на привлекательность зелья (вкус, запах, токсичность), концентрацию магических свойств. Все реагенты располагаются на четырехсторонней схеме с кругом в центре. Та часть эффектов ингредиента, что в него попадает, и идёт в состав зелья. Таким образом один и тот же ингредиент, расположенный на разных частях схемы, даёт разный эффект. Также их можно менять с помощью высушки или дистилляции, чтобы, например, от имеющихся четырёх эффектов остались лишь два нужных вам.

Также у настоек есть проработанная механика кастомизации. Можно выбрать дизайн для своих бутылок, регулировать цену на товар, следить за спросом и даже вкладываться в рекламную кампанию своих эликсиров. А ещё придётся заморачиваться по поводу особых заказов, изменений на рынке и козней конкурентов.

Potion Tycoon — экономический симулятор: здесь больший упор сделан на особенностях работы рынка, просто выбрана стилистика зельеварения. То есть, если Potion Craft хороша благодаря своей глубокой, но понятной системе алхимии и приятной сюжетной части, то сила Potion Tycoon — в рыночно-экономических механиках и менеджменте производственного предприятия.

* * *

Многие игроки ошибочно считают зельеварение скучной механикой, которую добавляют в ролевые игры до кучи. Зачем заморачиваться со сбором трав и стоянием за алхимическим столом, когда можно спасать принцесс, убивать драконов и таскать сокровища из забытых пещер? Да затем, что это на самом деле интересно. Не действуя по какому-то одному шаблону, разработчики создают продуманные мини-игры, осваивать которые — сплошное удовольствие. И иногда они так увлекаются, что эта самая побочная механика запоминается намного лучше, чем боевая система или сюжет.