Мир фантастики №248 (июль 2024)

Полное содержание номера

1

Врата миров

4

10

Книжный ряд

18

29

34

Комиксы

38

Видеодром

44

52

Игровой клуб

58

68

Машина времени

74

86

92

Фан

96

106

112

Продолжаем цикл материалов о фантастических профессиях. В этом выпуске мы расскажем о том, как появились и менялись с течением времени курьеры, а затем заглянем в разные фантастические вселенные, чтобы узнать, что они доставляют.Все знают, что роботы умеют быть полезными. Но что, если подумать о них не просто как о железяках с утилитарным назначением? Фантасты попробовали и предложили нам массу берущих за душу образов — у нас набрался целый топ-10!«Vita Nostra. Собирая осколки» •«Письма к Безымянной» •«Цитоник» •«Башни Полуночи» •«Терри Пратчетт. Жизнь со сносками: официальная биография» • и другие книги.Об Ольге Ларионовой мы знаем непозволительно мало. И не потому, что критики и литературоведы десятилетиями бессовестно пренебрегали этой важной для истории советской фантастики фигурой. Такова была позиция самой писательницы: биографии, автобиографии и фотоальбомы — от лукавого, об авторе должны говорить только его книги, это единственное, что следует знать читателю. И вот что мы узнали.Владимир Торин вполне заслуженно обрёл статус самого многообещающего русскоязычного фантаста последних лет. По этому поводу мы решили с ним поговорить о нереальной реальности, таинственных приключениях и многом другом. И конечно, о книгах.Джозеф Майкл Стражински работал журналистом, писал радиопостановки, участвовал в создании мультсериалов «Хи-Мен» и «Ши-Ра», написал сценарий к «Восьмому чувству» и экранизации «Мировой войны Z», выступил автором культового сериала «Вавилон 5». Но сегодня речь пойдёт о другой важной части пути автора — его карьере сценариста комиксов, где было много знаковых и даже скандальных историй.Ранкин и Басс создали огромную палитру сказочных сюжетов: от дотошных экранизаций и весёлых новогодних историй до тёмного и мрачного фэнтези. А ещё «Громовых котов» и «Серебряных ястребов». Как же им это удалось?4 июля 2024 года чехословацкому режиссёру Олдржиху Липскому исполнилось бы сто лет. Вряд ли будет более подходящий случай вспомнить, а для кого-то и узнать о его фильмах, а через них — о целой забытой вселенной за пределами Голливуда.Во франшизе Legacy of Kain отменённых игр едва ли меньше, чем вышедших. Но, несмотря на это, серия смогла рассказать законченную историю и показать сеттинг тёмного фэнтези до того, как это стало мейнстримом.Рассказываем о знаменитом играбельном тизере, который стал самой страшной игрой десятилетия и при этом так и не вышел в продажу.«Аполлон-11» стал кульминацией американской стройки века — одного из самых амбициозных, сложных и затратных проектов в истории человечества. И на «Аполлоне-11» лунная программа вовсе не завершилась. Последующие полёты были намного интереснее и по научной отдаче сильно превзошли предыдущие.Первую версию доставщика инженеры собрали из того, что было под рукой, всего за четыре месяца, начав работу в июле 2019 года. В честь пятилетия этого события мы проследим историю роверов «Яндекса», узнаем, как производят и тестируют последнее, уже третье поколение и где можно сделать заказ, чтобы его доставил робот.Давайте представим, что однажды, проснувшись утром после беспокойного сна, вы обнаружили, что у себя в постели превратились… в симпатичного робота. Надо как-то жить дальше: счета за электроэнергию сами себя не оплатят, а без энергии вы теперь никуда. Мы рассмотрим несколько самых популярных конструкций роботов и, основываясь на их возможностях, подберём наиболее подходящую профессию для любой, даже самой странной железяки.Мы пообщались с Карой о том, какие трудности испытывает фэнтези-художник в академической среде, как музыка помогает создавать картины и почему искусственный интеллект никогда не заменит живого иллюстратора.«Ноа и Дэнжер»Когда человечество наконец обнаружило инопланетян, встал вопрос: а что делать дальше с этими загадочными осьминогами? И вопрос оказался роковым…«Курьерские будни»За что Гендальф поставил курьеру 4 звезды?