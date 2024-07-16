Мир фантастики №248 (июль 2024)

Вам срочная доставка интересной информации! Из этого выпуска можно узнать:
- много ли курьеров в фантастических произведениях;
- кого редакция МФ признала самым милым роботом;
- сколь успешен был Майкл Стражински как сценарист комиксов;
- чем пугала главная хоррор-игра последнего десятилетия, которая даже не вышла;
- как эволюционировал робот-доставщик «Яндекса»
А также: рецензии на книги Марины и Сергея Дяченко, Екатерины Звонцовой, Брендона Сандерсона и других • ретроспектива фантастических комедий Олдржиха Липского • на какую работу устроиться роботу • как люди высадились на Луну • и кое-что ещё!
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Иллюстрация на обложке: Семён Чирков
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С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 1290 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
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Индекс в каталоге 46452.
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В продаже с 21 июля.
Следующий номер выйдет 16 августа.
Полное содержание номера
1 Слово главного редактора
Курьеры
Продолжаем цикл материалов о фантастических профессиях. В этом выпуске мы расскажем о том, как появились и менялись с течением времени курьеры, а затем заглянем в разные фантастические вселенные, чтобы узнать, что они доставляют. 10 Доска почёта
Самые душевные железяки
Все знают, что роботы умеют быть полезными. Но что, если подумать о них не просто как о железяках с утилитарным назначением? Фантасты попробовали и предложили нам массу берущих за душу образов — у нас набрался целый топ-10!
Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra. Собирая осколки» • Екатерина Звонцова «Письма к Безымянной» • Брендон Сандерсон «Цитоник» • Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Башни Полуночи» • Роб Уилкинс «Терри Пратчетт. Жизнь со сносками: официальная биография» • и другие книги. 29 Персона
Памяти Ольги Ларионовой
Об Ольге Ларионовой мы знаем непозволительно мало. И не потому, что критики и литературоведы десятилетиями бессовестно пренебрегали этой важной для истории советской фантастики фигурой. Такова была позиция самой писательницы: биографии, автобиографии и фотоальбомы — от лукавого, об авторе должны говорить только его книги, это единственное, что следует знать читателю. И вот что мы узнали. 34 Контакт
Беседа с Владимиром Ториным
Владимир Торин вполне заслуженно обрёл статус самого многообещающего русскоязычного фантаста последних лет. По этому поводу мы решили с ним поговорить о нереальной реальности, таинственных приключениях и многом другом. И конечно, о книгах.
Дж. Майкл Стражински
Джозеф Майкл Стражински работал журналистом, писал радиопостановки, участвовал в создании мультсериалов «Хи-Мен» и «Ши-Ра», написал сценарий к «Восьмому чувству» и экранизации «Мировой войны Z», выступил автором культового сериала «Вавилон 5». Но сегодня речь пойдёт о другой важной части пути автора — его карьере сценариста комиксов, где было много знаковых и даже скандальных историй.
Сказки Артура Ранкина и Жюля Басса
Ранкин и Басс создали огромную палитру сказочных сюжетов: от дотошных экранизаций и весёлых новогодних историй до тёмного и мрачного фэнтези. А ещё «Громовых котов» и «Серебряных ястребов». Как же им это удалось? 52 Персона
Олдржих Липский и его фильмы
4 июля 2024 года чехословацкому режиссёру Олдржиху Липскому исполнилось бы сто лет. Вряд ли будет более подходящий случай вспомнить, а для кого-то и узнать о его фильмах, а через них — о целой забытой вселенной за пределами Голливуда.
Legacy of Kain
Во франшизе Legacy of Kain отменённых игр едва ли меньше, чем вышедших. Но, несмотря на это, серия смогла рассказать законченную историю и показать сеттинг тёмного фэнтези до того, как это стало мейнстримом. 68 Юбилей
P.T. Хидео Кодзимы
Рассказываем о знаменитом играбельном тизере, который стал самой страшной игрой десятилетия и при этом так и не вышел в продажу.
Как люди высадились на Луну
«Аполлон-11» стал кульминацией американской стройки века — одного из самых амбициозных, сложных и затратных проектов в истории человечества. И на «Аполлоне-11» лунная программа вовсе не завершилась. Последующие полёты были намного интереснее и по научной отдаче сильно превзошли предыдущие. 86 Сумма технологий
История робота-доставщика «Яндекса»
Первую версию доставщика инженеры собрали из того, что было под рукой, всего за четыре месяца, начав работу в июле 2019 года. В честь пятилетия этого события мы проследим историю роверов «Яндекса», узнаем, как производят и тестируют последнее, уже третье поколение и где можно сделать заказ, чтобы его доставил робот. 92 Если бы
Куда пойти работать, если вы — робот
Давайте представим, что однажды, проснувшись утром после беспокойного сна, вы обнаружили, что у себя в постели превратились… в симпатичного робота. Надо как-то жить дальше: счета за электроэнергию сами себя не оплатят, а без энергии вы теперь никуда. Мы рассмотрим несколько самых популярных конструкций роботов и, основываясь на их возможностях, подберём наиболее подходящую профессию для любой, даже самой странной железяки.
Кара Маликова
Мы пообщались с Карой о том, какие трудности испытывает фэнтези-художник в академической среде, как музыка помогает создавать картины и почему искусственный интеллект никогда не заменит живого иллюстратора. 106 Рассказ
Крейг Оулсен «Ноа и Дэнжер»
Когда человечество наконец обнаружило инопланетян, встал вопрос: а что делать дальше с этими загадочными осьминогами? И вопрос оказался роковым… 112 Зона комикса
Роман Файницкий, Рустам Ха «Курьерские будни»
За что Гендальф поставил курьеру 4 звезды?
4 Фантастические профессии
Врата миров
Курьеры
Продолжаем цикл материалов о фантастических профессиях. В этом выпуске мы расскажем о том, как появились и менялись с течением времени курьеры, а затем заглянем в разные фантастические вселенные, чтобы узнать, что они доставляют. 10 Доска почёта
Самые душевные железяки
Все знают, что роботы умеют быть полезными. Но что, если подумать о них не просто как о железяках с утилитарным назначением? Фантасты попробовали и предложили нам массу берущих за душу образов — у нас набрался целый топ-10!
18 Рецензии на книги
Книжный ряд
Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra. Собирая осколки» • Екатерина Звонцова «Письма к Безымянной» • Брендон Сандерсон «Цитоник» • Роберт Джордан, Брендон Сандерсон «Башни Полуночи» • Роб Уилкинс «Терри Пратчетт. Жизнь со сносками: официальная биография» • и другие книги. 29 Персона
Памяти Ольги Ларионовой
Об Ольге Ларионовой мы знаем непозволительно мало. И не потому, что критики и литературоведы десятилетиями бессовестно пренебрегали этой важной для истории советской фантастики фигурой. Такова была позиция самой писательницы: биографии, автобиографии и фотоальбомы — от лукавого, об авторе должны говорить только его книги, это единственное, что следует знать читателю. И вот что мы узнали. 34 Контакт
Беседа с Владимиром Ториным
Владимир Торин вполне заслуженно обрёл статус самого многообещающего русскоязычного фантаста последних лет. По этому поводу мы решили с ним поговорить о нереальной реальности, таинственных приключениях и многом другом. И конечно, о книгах.
38 Персона
Комиксы
Дж. Майкл Стражински
Джозеф Майкл Стражински работал журналистом, писал радиопостановки, участвовал в создании мультсериалов «Хи-Мен» и «Ши-Ра», написал сценарий к «Восьмому чувству» и экранизации «Мировой войны Z», выступил автором культового сериала «Вавилон 5». Но сегодня речь пойдёт о другой важной части пути автора — его карьере сценариста комиксов, где было много знаковых и даже скандальных историй.
44 Ретроспектива
Видеодром
Сказки Артура Ранкина и Жюля Басса
Ранкин и Басс создали огромную палитру сказочных сюжетов: от дотошных экранизаций и весёлых новогодних историй до тёмного и мрачного фэнтези. А ещё «Громовых котов» и «Серебряных ястребов». Как же им это удалось? 52 Персона
Олдржих Липский и его фильмы
4 июля 2024 года чехословацкому режиссёру Олдржиху Липскому исполнилось бы сто лет. Вряд ли будет более подходящий случай вспомнить, а для кого-то и узнать о его фильмах, а через них — о целой забытой вселенной за пределами Голливуда.
58 Сериал
Игровой клуб
Legacy of Kain
Во франшизе Legacy of Kain отменённых игр едва ли меньше, чем вышедших. Но, несмотря на это, серия смогла рассказать законченную историю и показать сеттинг тёмного фэнтези до того, как это стало мейнстримом. 68 Юбилей
P.T. Хидео Кодзимы
Рассказываем о знаменитом играбельном тизере, который стал самой страшной игрой десятилетия и при этом так и не вышел в продажу.
74 Космос
Машина времени
Как люди высадились на Луну
«Аполлон-11» стал кульминацией американской стройки века — одного из самых амбициозных, сложных и затратных проектов в истории человечества. И на «Аполлоне-11» лунная программа вовсе не завершилась. Последующие полёты были намного интереснее и по научной отдаче сильно превзошли предыдущие. 86 Сумма технологий
История робота-доставщика «Яндекса»
Первую версию доставщика инженеры собрали из того, что было под рукой, всего за четыре месяца, начав работу в июле 2019 года. В честь пятилетия этого события мы проследим историю роверов «Яндекса», узнаем, как производят и тестируют последнее, уже третье поколение и где можно сделать заказ, чтобы его доставил робот. 92 Если бы
Куда пойти работать, если вы — робот
Давайте представим, что однажды, проснувшись утром после беспокойного сна, вы обнаружили, что у себя в постели превратились… в симпатичного робота. Надо как-то жить дальше: счета за электроэнергию сами себя не оплатят, а без энергии вы теперь никуда. Мы рассмотрим несколько самых популярных конструкций роботов и, основываясь на их возможностях, подберём наиболее подходящую профессию для любой, даже самой странной железяки.
96 Художник
Фан
Кара Маликова
Мы пообщались с Карой о том, какие трудности испытывает фэнтези-художник в академической среде, как музыка помогает создавать картины и почему искусственный интеллект никогда не заменит живого иллюстратора. 106 Рассказ
Крейг Оулсен «Ноа и Дэнжер»
Когда человечество наконец обнаружило инопланетян, встал вопрос: а что делать дальше с этими загадочными осьминогами? И вопрос оказался роковым… 112 Зона комикса
Роман Файницкий, Рустам Ха «Курьерские будни»
За что Гендальф поставил курьеру 4 звезды?
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.