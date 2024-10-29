Мир фантастики № 252 (ноябрь 2024)

Полное содержание номера
[1] Слово главного редактора
Врата миров
[4] Мир и мифология игры Black Book
Чем игра «Чёрная книга» так хороша и почему на неё нужно обратить внимание всем? Разбираемся по случаю выхода основанной на ней настолки.
[10] Место действия
Фантастические происшествия в реальных городах
Выясняем, какие реальные города пользуются особой (не)любовью в фантастике, и вспоминаем самые яркие из вымышленных напастей, что обрушивались на горожан по воле писателей, режиссёров и сценаристов.
Книжный ряд
[18] Рецензии на книги
Шамиль Идиатуллин «Бояться поздно» • К. У. Джетер «Ночь морлоков» • Роберт Сойер «Люди» • Хао Цзинфан «Скитальцы» • Анна Каньтох «Предлунные» • и другие.
[31] Персона
«Ходячий замок» и другие книги Дианы Уинн Джонс
Она была ученицей Толкина и Льюиса, наставницей Нила Геймана, вдохновительницей Хаяо Миядзаки и Джоан Роулинг. Самая мудрая и добрая сказочница — британская колдунья Диана Уинн Джонс, подарившая читателям «Ходячий замок» и миры Крестоманси.
[36] Контакт
Беседа с Анастасией Перковой
Анастасия Перкова начала писать в 2014 году сразу с крупной формы: в 2016-м на свет появился её первый фэнтезийный роман «Пока ты веришь». Вторая книга, «Стерегущие золото грифы», в 2020 году принесла автору Национальную молодёжную литературную премию. Поговорили с Анастасией о её творчестве и планах.
Видеодром
[40] Персона
Леонардо Ди Каприо
Некогда главный оскаровский неудачник, кажется, разгадал секрет вечной молодости (ему как раз стукнуло 50!) — а ещё безупречной актёрской игры. Вспоминаем удивительный творческий путь Леонардо Ди Каприо — самого известного пассажира «Титаника», друга Человека-паука и любимца Мартина Скорсезе.
[48] Сериал
История мультсериала «Человек-паук»
По случаю тридцатилетия сериала «Человек-паук», открывшего для многих зрителей удивительный мир комиксов, вспоминаем его путь на экраны и в сердца зрителей.
[56] Классика
Как создавался «Интерстеллар»
Юбилей картины — отличный повод поговорить об этапах рождения и становления этой космической одиссеи XXI века: от научной идеи Торна и сценария Джонатана Нолана до слёз Макконахи и музыки Циммера.
Игровой клуб
[66] Классика
Septerra Core: Legacy of the Creator
В 1999 году Septerra Core от Valkyrie Studios удивила всех: и опытных критиков, и поклонников jRPG, и неисправимых ПК-игроков, — но спустя 25 лет оказалась практически забытой. Почему так случилось, и заслуженно ли забвение?
[78] Юбилей
Лор вселенной Warcraft, часть 1. Древнейшие времена
По случаю двойного юбилея мы решили запустить серию статей, освещающих богатый лор вселенной Военного ремесла. Сегодня поговорим о самых древних эпохах, отделённых от событий игр десятками тысяч столетий.
Машина времени
[90] Космос
Где искать внеземные сверхцивилизации?
К середине ХХ века астрономических данных накопилось достаточно, чтобы прийти к однозначному выводу: если на Марсе и есть жизнь, то она примитивна. Но теперь отказаться от мысли, что во внешнем космосе живут и здравствуют высокоразвитые цивилизации, уже очень непросто.
[96] Вперёд в прошлое
Как люди учились предсказывать погоду
Почему прогноз погоды остаётся сложной задачей даже сейчас, в эпоху технологической революции? Насколько глубоко уходит корнями в историю наука метеорология и что было до неё? Какие инструменты помогают предсказывать дожди и зной, снега и ураганы, засуху и метели и какие проблемы метеорологам не удаётся решить до сих пор?
Фан
[102] Художник
Семён Чирков
Мы связались с автором обложки нашего спецвыпуска, чтобы узнать, с чего началось его увлечение японской анимацией, почему надо выходить за рамки привычного и как аниме смогло покорить мир.
[112] Зона комикса
Рустам Ха, Евгений Пекло «Работа мечты»
Ещё одна неделя из жизни Артаса.
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