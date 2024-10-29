Мир фантастики № 252 (ноябрь 2024)

Космос — это пространство, полное смыслов. Он может нести угрозу, бросать вызов, давать ответы и ставить неразрешимые вопросы. В нём берут начало многие истории, разворачиваются сюжеты великих произведений и находят конец целые цивилизации. В этом номере мы поговорим о том:

Космос — это пространство, полное смыслов. Он может нести угрозу, бросать вызов, давать ответы и ставить неразрешимые вопросы. В нём берут начало многие истории, разворачиваются сюжеты великих произведений и находят конец целые цивилизации. В этом номере мы поговорим о том:

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Роман Новиков

Врата миров

[4] Мир и мифология игры Black Book Чем игра «Чёрная книга» так хороша и почему на неё нужно обратить внимание всем? Разбираемся по случаю выхода основанной на ней настолки.



[10] Место действия Фантастические происшествия в реальных городах Выясняем, какие реальные города пользуются особой (не)любовью в фантастике, и вспоминаем самые яркие из вымышленных напастей, что обрушивались на горожан по воле писателей, режиссёров и сценаристов.

Книжный ряд

[18] Рецензии на книги Шамиль Идиатуллин «Бояться поздно» • К. У. Джетер «Ночь морлоков» • Роберт Сойер «Люди» • Хао Цзинфан «Скитальцы» • Анна Каньтох «Предлунные» • и другие.

[31] Персона «Ходячий замок» и другие книги Дианы Уинн Джонс Она была ученицей Толкина и Льюиса, наставницей Нила Геймана, вдохновительницей Хаяо Миядзаки и Джоан Роулинг. Самая мудрая и добрая сказочница — британская колдунья Диана Уинн Джонс, подарившая читателям «Ходячий замок» и миры Крестоманси.

[36] Контакт Беседа с Анастасией Перковой Анастасия Перкова начала писать в 2014 году сразу с крупной формы: в 2016-м на свет появился её первый фэнтезийный роман «Пока ты веришь». Вторая книга, «Стерегущие золото грифы», в 2020 году принесла автору Национальную молодёжную литературную премию. Поговорили с Анастасией о её творчестве и планах.

Видеодром

[40] Персона Леонардо Ди Каприо Некогда главный оскаровский неудачник, кажется, разгадал секрет вечной молодости (ему как раз стукнуло 50!) — а ещё безупречной актёрской игры. Вспоминаем удивительный творческий путь Леонардо Ди Каприо — самого известного пассажира «Титаника», друга Человека-паука и любимца Мартина Скорсезе.

[48] Сериал История мультсериала «Человек-паук» По случаю тридцатилетия сериала «Человек-паук», открывшего для многих зрителей удивительный мир комиксов, вспоминаем его путь на экраны и в сердца зрителей.

[56] Классика Как создавался «Интерстеллар» Юбилей картины — отличный повод поговорить об этапах рождения и становления этой космической одиссеи XXI века: от научной идеи Торна и сценария Джонатана Нолана до слёз Макконахи и музыки Циммера.

Игровой клуб

[66] Классика Septerra Core: Legacy of the Creator В 1999 году Septerra Core от Valkyrie Studios удивила всех: и опытных критиков, и поклонников jRPG, и неисправимых ПК-игроков, — но спустя 25 лет оказалась практически забытой. Почему так случилось, и заслуженно ли забвение?

[78] Юбилей Лор вселенной Warcraft, часть 1. Древнейшие времена По случаю двойного юбилея мы решили запустить серию статей, освещающих богатый лор вселенной Военного ремесла. Сегодня поговорим о самых древних эпохах, отделённых от событий игр десятками тысяч столетий.

Машина времени

[90] Космос Где искать внеземные сверхцивилизации? К середине ХХ века астрономических данных накопилось достаточно, чтобы прийти к однозначному выводу: если на Марсе и есть жизнь, то она примитивна. Но теперь отказаться от мысли, что во внешнем космосе живут и здравствуют высокоразвитые цивилизации, уже очень непросто.

[96] Вперёд в прошлое Как люди учились предсказывать погоду Почему прогноз погоды остаётся сложной задачей даже сейчас, в эпоху технологической революции? Насколько глубоко уходит корнями в историю наука метеорология и что было до неё? Какие инструменты помогают предсказывать дожди и зной, снега и ураганы, засуху и метели и какие проблемы метеорологам не удаётся решить до сих пор?

Фан

[102] Художник Семён Чирков Мы связались с автором обложки нашего спецвыпуска, чтобы узнать, с чего началось его увлечение японской анимацией, почему надо выходить за рамки привычного и как аниме смогло покорить мир.