Фейковые сценарии: откуда они берутся и почему в них верят

Слышали о том, что в третьей части «Матрицы» наш мир тоже должен был оказаться виртуальной реальностью, из которой никогда не было выхода? Под давлением студии Вачовски отказались от столь пессимистичной концовки. Или что в восьмом эпизоде «Звёздных войн» Люк говорил Рей: «Нет, ты мой отец!» — ведь она была реинкарнацией Энакина Скайуокера? А знали ли вы о том, что Джон Карпентер написал сценарий «Побега с Земли», но после провала «Побега из Лос-Анджелеса» переработал его в злополучных «Призраков Марса»?

К сожалению или к счастью, но всё это — не более чем чьи-то фантазии. Ни одного из описанных выше сценариев никогда не существовало. Но откуда же тогда берутся подобные истории и почему в них верят? Давайте разбираться.

Потерянные «шедевры»

«Теперь я наконец нашёл объяснение глупым сюжетным дырам первого фильма, которые мучили меня. Это… Это просто гениально». Такими многообещающими словами начинается известная копипаста, где рассказывается о первоначальных сценариях второй и третьей «Матрицы», зарубленных безжалостным продюсером Джоэлом Силвером.

Из текста можно узнать, что, по задумке Вачовски, вскоре после событий первого фильма Нео открывал в себе суперспособности в реальном мире. Впрочем, даже это не помогало ему остановить машины. В ходе штурма Зиона они убивали всех его обитателей, включая Морфеуса и Тринити. В живых оставался лишь Нео. Ослеплённый жаждой мести, Избранный на последнем боевом корабле прорывался на поверхность и в эпичном бою жертвовал собой, уничтожая город машин, чтобы затем проснуться и узнать от Архитектора, что ничего из случившегося не происходило в действительности. Зион — это часть Матрицы, обманка, созданная для того, чтобы никто и никогда не смог сбежать из виртуальной тюрьмы. Все люди — рабы, и это никогда не изменится.

Впрочем, Архитектор сообщал Нео: своим примером тот показал, чего может добиться влюблённый человек, — так что новой версией Матрицы будет править любовь. Далее следовала перезагрузка, и в финальной сцене зрители видели Томаса Андерсона в деловом костюме, идущего на работу.

Из всех фальшивых сценариев, кочующих по Сети, этот, вероятно, самый живучий. Время от времени всё ещё можно встретить комментарии людей, которые когда-то его прочитали и теперь думают, что злые продюсеры отняли у них шедевр. Хотя убедиться в том, что этой истории никогда не было, довольно легко. Ни в одном интервью с Вачовски или другими создателями «Матрицы» нет упоминаний про некие первоначальные сценарии, не говоря уже о самих текстах.

Более того, фейк о «настоящем» продолжении «Матрицы» популярен именно в Рунете. Несколько лет назад редактор «Мира фантастики» отыскал автора, разместившего, вероятно, первый русский пересказ этого сюжета: выяснилось, что тот нашёл его на каком-то англоязычном сайте, который уже давно закрылся. Ресурса больше нет, а западный Интернет про эту легенду благополучно позабыл. Только у нас она всё ещё живёт своей жизнью.

Причину такой популярности понять несложно: она та же, что и у многих других фейковых сценариев. Описанная в нём история звучит куда интереснее того, что в реальности наснимали Вачовски, — и к тому же закрывает часть сюжетных дыр. Многим проще поверить в потерянный шедевр, чем в то, что никакого гениального замысла никогда не было и мы получили ровно то, что создатели планировали показать.

Существует и другое фальшивое продолжение «Матрицы», на которое автор этих строк как-то купился сам. И это не какой-то краткий пересказ, а самый настоящий сценарий, созданный по всем правилам. Кто его написал, неизвестно — но, судя по всему, автор был довольно талантлив. Утверждается, что тот же Джоэл Силвер назвал текст довольно хорошим.

История была такой. Понимая, что они ограничены программными рамками и потому никогда не смогут остановить Нео, агенты решали — победу им принесёт только другой человек, сражающийся на их стороне. Они находили некоего Антиизбранного и начинали его тренировать. Кроме того, выяснялось, что уничтожение Матрицы автоматически приведёт к гибели всех находящихся в ней людей (просто вспомните, сколько ресурсов требовалось на то, чтобы вытащить из неё Нео и адаптировать его к реальному миру, — а теперь умножьте это на миллиарды). Сценарий заканчивался твистом: Нео получал шанс уничтожить Матрицу, но не хотел брать на себя ответственность за смерти невинных. Морфеус отказывался возвращать Избранного в реальный мир, пока тот не закончит войну.

Как и в предыдущем варианте, в этом сценарии были довольно неплохие идеи и интересные вопросы: например, о том, как сложится судьба подключённых к Матрице людей в случае победы сопротивления (что в фильмах, по сути, проигнорировали).

А вот как снимали настоящий фильм «Матрица»: как создавался культовый фильм Чем вдохновлялись Вачовски, кто мог сыграть Нео и что вырезали из сценария.

«Матрица» — далеко не единственная франшиза, которая удостоилась «чести» породить фейки. Другой популярный объект манипуляций — «Звёздные войны». Один из примеров — появившийся в 2016 году на Reddit разбор «сценария» восьмого эпизода. Он описывал весьма сложный сюжет, состоящий из трёх линий, которые сливались воедино в «мощном» финальном акте. Из описания следовало, что Рей — это реинкарнация Энакина Скайуокера, и вот почему у неё невероятные навыки владения Силой. В какой-то момент на вопрос о том, является ли Люк её отцом, тот должен был ответить: «Нет, ты мой отец!». Автор пересказа также утверждал, что в восьмом эпизоде появятся призраки Оби-Вана и Йоды, которые будут помогать Рей в тренировках.

Не избежала фейков и Marvel. Выход многих фильмов сопровождали различного рода «инсайды», зачастую не имевшие ничего общего с реальностью. Например, за несколько месяцев до премьеры фильма «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» в Сети можно было встретить кучу фактов из «надёжных источников» о самых невероятных камео. «Эксперты» обещали Николаса Кейджа в роли Призрачного гонщика, Дэниела Крейга в роли Мистера Фантастика, Дэдпула, Росомаху, Человека-паука с лицом Тоби Магуайра… И, конечно же, Тони Старка из альтернативной Вселенной в исполнении Тома Круза. Все они якобы должны были помогать Стрэнджу в эпичной финальной схватке, каких большие экраны ещё не видели.

Вряд ли стоит говорить, что это оказалось выдумкой и никто из обещанных персонажей и актёров в фильме не появился. Хотя есть подозрения, что не последнюю роль в распространении фейков сыграла сама студия, которая надеялась таким образом подогреть интерес аудитории. Остаётся радоваться, что у Marvel хватило денег хотя бы на камео Брюса Кэмпбелла.

Такой же фальшивкой оказались и рассказы о концовке пятого «Индианы Джонса», ужаснувшей участников тестовых просмотров. Утверждалось, что в третьем акте герои должны были переместиться в прошлое, после чего две версии Джонса вместе сражались с нацистами. Молодой Индиана погибал, а старый Инди, подобно Брюсу Уиллису из «Петли времени», исчезал из нашей реальности. Его место занимала героиня Фиби Уоллер-Бридж. Но, несмотря на то что у пятой части франшизы были производственные проблемы и из фильма удаляли некоторые эпизоды, никто подобного не снимал.

Ещё один недавний пример — седьмой «Крик». Перед премьерой по Сети ходил пересказ финала от «очень надёжного источника», откуда следовало, что главный злодеем окажется непонятно как воскресший Стью Мейкер в исполнении Мэттью Лилларда. Разумеется, это тоже оказалось фейком.

Ну и, конечно, куда же без «Игры престолов». В преддверии выхода восьмого сезона по форумам активно расходились простыни текста от «участников съёмок», в которых рассказывалось, чем якобы завершится сериал. Бран совершит путешествие во времени и станет Королём ночи! Нет, Королём ночи будет Джон Сноу! Мизинец сымитировал свою смерть и в финале всех спасёт! Пересказывать эти фантазии можно было бы очень долго, но мы побережём ваше время. Хотя, если честно, стоит признать: многие фальшивые разборы оказались куда интереснее того, что выдали нам Бениофф и Вайс.

«Инсайдеры»

Откуда вообще берутся подобные фейки? Некоторые из них создают одни и те же люди на постоянной основе. Сложно сказать, чем именно они руководствуются — возможно, стремлением привлечь к себе внимание и получить 15 минут славы. В конце концов, если фанатам нравится выдуманный сюжет — это повод гордиться своей фантазией, которая оказалась не хуже (а то и лучше), чем у голливудских сценаристов. А кто-то, вероятно, просто получает удовольствие от того, как легко люди ведутся на обман.

Один из самых известных создателей фейков — некий Микки Саттл, он же Supershadow. На протяжении почти двух десятилетий он морочил головы фанатам «Звёздных войн», регулярно публикуя инсайды, пересказы сценариев и даже интервью с Джорджем Лукасом (Саттл утверждал, что он сотрудник Lucasfilm и имеет эксклюзивный доступ к режиссёру). Было ли хоть что-то из его сообщений правдой? Конечно же, нет. Тем не менее Микки регулярно выдавал всё новые и новые сенсации — и время от времени его откровения публиковали даже уважаемые киносайты, что только подливало масла в огонь.

В конце концов Саттл всё же признался в обмане и извинился перед читателями. Однако свято место пусто не бывает. Ему на смену пришло множество других «инсайдеров» со связями в индустрии. В эпоху соцсетей такой контент — гарантированный способ собрать лайки и репосты, поэтому информация от фейковых экспертов регулярно попадает в новостные ленты.

Возникает логичный вопрос: как можно доверять сомнительным источникам, особенно если то, что они пишут, практически никогда не подтверждается? Во-первых, надо учитывать особенности человеческой психологии. Почти у всех есть знакомые, которые верят в то, что другим кажется абсолютно нелепым. Во-вторых, авторы фальшивок зачастую сообщают фанатам именно то, что они хотят услышать, — поэтому «инсайды» и получают такое распространение. И наконец, если постоянно выдумывать истории, рано или поздно ты попадёшь в цель — благо, голливудские фильмы не демонстрируют разнообразие сюжетов. Успех гарантирован: все запомнят один верный прогноз великого предсказателя, а вовсе не девять предыдущих, которые не сбылись.

Иногда в интернете, кроме ложных пересказов, всплывают и полноценные фейковые сценарии. Иногда это просто чьи-то фанфики, но другой способ создания такого контента намного интереснее. Берётся реально существующая работа голливудского автора, и в ней меняется титульный лист. К форме такого текста не подкопаешься, а потому распознать подлог куда сложнее. Подобный подход в основном характерен для крупных франшиз и проектов-долгостроев, у которых накопилось множество отвергнутых работ, написанных разными сценаристами. Например, в Сети можно найти сценарий фильма «Вспомнить всё», который, как утверждается, написал Дэвид Кроненберг. Он действительно работал над этим проектом, но текст принадлежит перу иного автора. Такая же история в своё время приключилась и с «Анчартед»: по интернету гулял сценарий Дэвида О`Расселла, который на самом деле написал другой человек.

Автору этой статьи известен забавный случай, когда фейковое продолжение «Прометея» написал один коллекционер — чтобы обменять его на настоящий сценарий другого проекта. Несмотря на откровенную неправдоподобность текста (кроме шуток, в нём фигурировал летающий Киркоров), сделка удалась. К счастью, фальшивка не попала в интернет — иначе какой-нибудь доверчивый фанат саги о ксеноморфах точно словил бы инфаркт.

Студийные фейки

Порой фейковые сценарии создают не разочарованные фанаты и не жадные до славы личности. Их делают… сами студии.

Наиболее распространённая причина — стремление избежать утечек со съёмочной площадки и не дать зрителям заранее узнать шокирующие сюжетные твисты. Хрестоматийный пример — всё те же «Звёздные войны». Во время создания фильма «Империя наносит ответный удар» Джордж Лукас приложил все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы скрыть, кто именно является отцом Люка. В копии сценария, выданной актёру Дэвиду Проузу (он играл Дарта Вейдера), владыка ситхов вообще ничего не говорил о родстве и просто предлагал Люку перейти на тёмную сторону, чтобы вместе править галактикой.

В 2021 году экземпляр сценария «Империи», принадлежавший Проузу, продали на аукционе за 23 тысячи фунтов.

Во время съёмок в той самой сцене Проуз произнёс: «Оби-Ван убил твоего отца!». О том, что эту фразу потом заменят на «Нет, я твой отец!» знали лишь Лукас, Хэмилл, продюсеры и озвучивавший Вейдера актёр Джеймс Эрл Джонс. А вот Проуз узнал правду только на премьерном показе. Утверждается, что он очень обиделся на режиссёра за то, что тот счёл его ненадёжным и не доверил секрет.

В следующем фильме история повторилась. В варианте сценария, предназначенного для съёмочной группы, не было никаких упоминаний о том, что Люк и Лея — на самом деле брат и сестра. Марк Хэмилл и Кэрри Фишер узнали об этом незадолго до начала работы — чтобы избежать утечек, им сообщили об этом лично, а не письмом или по телефону. А в финале сценария была полноценная фейковая сцена, в которой Люк убивал Императора. Лишь у трёх человек (самого Лукаса, продюсера Ховарда Казанджяна и режиссёра Ричарда Маркуанда) была версия текста с настоящими сюжетными поворотами.

Джордж Лукас уже давно не у руля «Звёздных войн» — но традиция играть в секретность никуда не делась. Во время создания второго сезона «Мандалорца» авторы попытались утаить появление Люка Скайуокера в финальном эпизоде. В сценарии для съёмочной группы вместо него фигурировал джедай Пло Кун. Для убедительности даже создали фейковые концепт-арты с Куном и малышом Грогу.

Стремление сохранить интригу — не единственная причина, по которой студии создают фальшивки. Иногда таким недобросовестным образом они пытаются заинтересовать будущим проектом популярных актёров или режиссёров. Самая известная подобная история произошла на съёмках фильма «Люди Икс: Последняя битва».

Дело обстояло так. Создатель первых двух лент про мутантов Брайан Сингер поддался искушению и ушёл снимать «Возвращение Супермена». В результате студии пришлось срочно искать замену. Ситуацию усугубляло то, что исполнительница роли Шторм, актриса Холли Берри, не горела энтузиазмом сниматься ещё в одном фильме и требовала расширения своей партии.

Некоторое время одним из главных претендентов на кресло режиссёра «Последней битвы» был Мэттью Вон (позже он мягко перезапустил франшизу с «Первым классом»). По воспоминаниям Вона, зайдя в кабинет большой студийной шишки, он увидел сценарий фильма, выглядевший гораздо толще той версии, которую постановщик читал до этого. Из любопытства Вон открыл рукопись. Она начиналась сценой, где Шторм создавала дождь, чтобы спасти погибающих от засухи африканских детей.

Режиссёру очень понравилась эта идея, и он попросил рассказать ему о новом сценарии поподробнее. Тогда чиновник с гордостью заявил, что вся история — фейк:

Это сценарий для Холли Берри, потому что она ещё не подписала контракт. Она хочет, чтобы это было в фильме. Как только согласится, мы выбросим всё в мусорку.

Тогда Вон решил, что откажется от должности: в его планы не входило обманывать актёров. В результате третью часть «Людей Икс» поставил Бретт Рэтнер. Что касается Берри, то она всё же вернулась к исполнению роли Шторм. Повлиял ли на её решение поддельный сценарий или огромный гонорар, история умалчивает.

Наконец, фальшивки иногда создаются в качестве розыгрыша. О такой истории рассказывал Альфи Аллен, сыгравший Теона Грейджоя в «Игре престолов». По его словам, на съёмках второго сезона Бениофф и Вайс вручили ему сценарий, в котором Теон произносил долгую и пламенную речь. Затем непонятно откуда взявшийся Бран Старк втыкал ему в грудь кинжал с криком: «Это мой Винтерфелл, а не твой!». Очевидно, шоураннеры ожидали, что Аллен очень расстроится смерти своего персонажа, и хотели посмотреть на его реакцию.

Но ожидания не оправдались. Актёр принял гибель Теона как должное: он не стал рвать на себе волосы и уговаривать сценаристов изменить решение. В конце концов, Бениоффу и Вайсу пришлось признаться, что это фальшивка и герой будет жить дальше.

Фейк или не фейк?

Под занавес поговорим о том, как можно избежать подобных фейков. Давным-давно в интернете легко можно было отыскать настоящие сценарии ещё не вышедших фильмов. Теперь ситуация заметно изменилась. Конечно, громкие утечки, когда горячий текст вдруг попадает в свободный доступ, всё ещё случаются, но это огромная редкость. Одна из причин заключается в том, что студии стали тщательнее следить за безопасностью. Например, на сценарии наносят водяные знаки: если скан всплывёт на каком-нибудь форуме, можно определить, кто именно его туда слил.

В теории нетрудно скопировать текст в новый файл. Чтобы этого избежать, студии зачастую используют приём под названием «Ловушка для канареек». В варианты документа, присланного разным людям, вносятся небольшие различия (знаки препинания, слова-синонимы, опечатки, разная структура абзацев) чтобы в случае чего быстро вычислить источник утечки. Такой трюк некогда провернули в Paramount, чтобы понять, кто сливал информацию о сюжетах будущих «Стартреков». Оказалось, что этим человеком был не кто иной, как создатель оригинального сериала Джин Родденберри, которого к тому моменту фактически отстранили от творческого процесса.

Вот почему главное требование в сообществе коллекционеров сценариев — конфиденциальность. Зачастую эксклюзивный скрипт можно получить только при строгом соблюдении условия: никому его не пересылать и нигде не публиковать. В результате возникает парадоксальная ситуация: какой-нибудь блогер, раздобывший сценарий долгожданной новинки, не может предоставить его в подтверждение своих слов, ведь иначе он просто лишится источников информации. Публике приходится самой решать, стоит ли ему доверять.

В некоторых случаях узнать, достоверен ли тот или иной пересказ, можно напрямую у создателей. Например, много лет по Сети ходила легенда, будто фильм «Призраки Марса» был основан на нереализованном сценарии «Побега с Земли». Но пару лет назад жена Джона Карпентера опровергла слухи, заявив, что эти проекты не связаны.

К сожалению, такое возможно далеко не всегда. Поэтому, как бы банально это не звучало, стоит полагаться только на проверенные источники. Если некто сообщает, что у него есть эксклюзивный материал, нужно задаться вопросом: а как он вообще его получил? Публиковал ли этот человек подобные инсайды раньше, и насколько они соответствовали действительности? Идёт ли речь о простом пересказе чужих слов? Или же автор утверждает, что лично читал текст? В первом случае вероятность нарваться на фейк гораздо выше. Если информацию сообщает блогер или издание, которые уже размещали правдивые версии сценариев, — значит, у них действительно есть надёжные источники. Хотя, конечно, никогда не стоит забывать, что все мы люди и каждого можно обмануть. Возможно, самая лучшая стратегия — не искать сомнительные спойлеры в Сети, а просто дождаться фильма. А уже потом спокойно читать слитые сценарии и сравнивать их с реальностью.