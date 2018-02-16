Создатели «Игры престолов» ещё не закончили снимать заключительный сезон сериала, а фанатские теории уже появляются в Сети! Пользователь Reddit под ником Bronn of the Blackwater рассказал, чем завершится самый популярный фэнтези-сериал. Его пост — лишь фанатская теория, так что не стоит сильно переживать из-за спойлеров. Впрочем, выглядит она довольно правдоподобно.

Осторожно, спойлеры! А вот спойлеров к ранее вышедшим сезонам тут хватает. Так что лучше почитайте нашу рецензию на седьмой сезон , если не хотите их схватить.

Джейми убедит отряд или целую армию отправиться вместе с ним на Север, где он объединится с армией Джона и Дейенерис.

Джендри поможет выковать валирийскую сталь из драконьего стекла — это оружие позволит одолеть нежить.

Союзные силы дадут бой армии мёртвых. Живые победят, но потери окажутся страшными. При этом сам Король Ночи и его дракон в сражении не появятся.

Потому что они полетят на юг уничтожать Королевскую гавань, замок и Серсею.

Против Короля ночи и дракона выступят Эурон и наёмники Золотые Мечи. Король Ночи расправится с ними и обратит в нежить.

Дейенерис обнаружит, что беременна.

Бран и Сэм будут хранить в тайне происхождение Джона, даже после того, как Джон и Дейенерис объявят о свадьбе. Или они скажут об этом только Джону.

Согласно пророчеству, Джейме убьёт Серсею. Он выживет после всех схваток и станет новым Лордом-командующим на Стене.

Бронн выживет и после всего получит крепость Близнецы. Он будет очень доволен, ведь Тирион сдержал слово и заплатил цену в два раза больше (два замка вместо одного).

Пёс выживет и останется с Тирионом. Тот покинет пост Десницы и вернётся в Утёс Кастерли уже правителем. Тирион откроет виноградники и винодельни, благодаря чему род Ланнистеров по-прежнему будет самым богатым в Вестеросе.

Битву между братьями Клиганами мы так и не увидим.

Джендри выживет. Джон и Дейенерис объявят его истинным наследником.

Дейенерис родит ребёнка или двух, но умрёт во время родов. Джон станет королём Семи королевств, но из-за потерянной любви посвятит свою жизнь детям.

Все драконы погибнут в боях. В одной из последних сцен нам покажут драконьи яйца и как они трескаются.

Весь сериал — флэшбек Сэма Тарли. Нам покажут, как он в уже пожилом возрасте рассказывает эту историю внукам. Автор теории хочет, чтобы дедушку Сэма сыграл Джордж Мартин.

Джон объявит, что бастардов в мире больше нет — все незаконнорождённые дети получают статус законных. Эту идею ему предложат Мелисандра и Давос. Так Джендри станет законным правителем Штормового Предела.

При помощи кинжала из валирийской стали Арья спасёт кого-нибудь важного от Белых ходоков: Сансу или Джендри.

Джорах, скорее всего, умрёт.

Маленький Робин станет великим воином.

Клятву про «не возьму себе жены и детей» отменят.

Этот сюжет звучит как хэппи-энд для всего Вестероса. Ходоков одолеют, злодеев убьют и всё будет хорошо. Выглядит, пожалуй, чересчур слащаво для саги Джорджа Мартина — и в самый раз для сериала.

Впрочем, авторы наверняка придумают что-нибудь зрелищное и неожиданное. Например, недавно в сети появились спойлерные фотографии со съёмок сериала. И такого поворота событий не ожидал даже автор поста!