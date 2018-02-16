Создатели «Игры престолов» ещё не закончили снимать заключительный сезон сериала, а фанатские теории уже появляются в Сети! Пользователь Reddit под ником Bronn of the Blackwater рассказал, чем завершится самый популярный фэнтези-сериал. Его пост — лишь фанатская теория, так что не стоит сильно переживать из-за спойлеров. Впрочем, выглядит она довольно правдоподобно.
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Осторожно, спойлеры!А вот спойлеров к ранее вышедшим сезонам тут хватает. Так что лучше почитайте нашу рецензию на седьмой сезон, если не хотите их схватить.
- Джейми убедит отряд или целую армию отправиться вместе с ним на Север, где он объединится с армией Джона и Дейенерис.
- Джендри поможет выковать валирийскую сталь из драконьего стекла — это оружие позволит одолеть нежить.
- Союзные силы дадут бой армии мёртвых. Живые победят, но потери окажутся страшными. При этом сам Король Ночи и его дракон в сражении не появятся.
- Потому что они полетят на юг уничтожать Королевскую гавань, замок и Серсею.
- Против Короля ночи и дракона выступят Эурон и наёмники Золотые Мечи. Король Ночи расправится с ними и обратит в нежить.
- Дейенерис обнаружит, что беременна.
- Бран и Сэм будут хранить в тайне происхождение Джона, даже после того, как Джон и Дейенерис объявят о свадьбе. Или они скажут об этом только Джону.
- Согласно пророчеству, Джейме убьёт Серсею. Он выживет после всех схваток и станет новым Лордом-командующим на Стене.
- Бронн выживет и после всего получит крепость Близнецы. Он будет очень доволен, ведь Тирион сдержал слово и заплатил цену в два раза больше (два замка вместо одного).
- Пёс выживет и останется с Тирионом. Тот покинет пост Десницы и вернётся в Утёс Кастерли уже правителем. Тирион откроет виноградники и винодельни, благодаря чему род Ланнистеров по-прежнему будет самым богатым в Вестеросе.
- Битву между братьями Клиганами мы так и не увидим.
- Джендри выживет. Джон и Дейенерис объявят его истинным наследником.
- Дейенерис родит ребёнка или двух, но умрёт во время родов. Джон станет королём Семи королевств, но из-за потерянной любви посвятит свою жизнь детям.
- Все драконы погибнут в боях. В одной из последних сцен нам покажут драконьи яйца и как они трескаются.
- Весь сериал — флэшбек Сэма Тарли. Нам покажут, как он в уже пожилом возрасте рассказывает эту историю внукам. Автор теории хочет, чтобы дедушку Сэма сыграл Джордж Мартин.
- Джон объявит, что бастардов в мире больше нет — все незаконнорождённые дети получают статус законных. Эту идею ему предложат Мелисандра и Давос. Так Джендри станет законным правителем Штормового Предела.
- При помощи кинжала из валирийской стали Арья спасёт кого-нибудь важного от Белых ходоков: Сансу или Джендри.
- Джорах, скорее всего, умрёт.
- Маленький Робин станет великим воином.
- Клятву про «не возьму себе жены и детей» отменят.
Этот сюжет звучит как хэппи-энд для всего Вестероса. Ходоков одолеют, злодеев убьют и всё будет хорошо. Выглядит, пожалуй, чересчур слащаво для саги Джорджа Мартина — и в самый раз для сериала.
Впрочем, авторы наверняка придумают что-нибудь зрелищное и неожиданное. Например, недавно в сети появились спойлерные фотографии со съёмок сериала. И такого поворота событий не ожидал даже автор поста!
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