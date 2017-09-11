27 августа на самом интересном месте завершился седьмой сезон «Игры престолов». Многочисленные фанаты сериала затаили дыхание в ожидании заключительного, восьмого сезона. Мы решили собрать всё, что нам сейчас о нём известно, и поделиться своими ожиданиями от финала.

Эта статья за 800 знаков: • Восьмой сезон «Игры престолов» — последний.

• В него войдет шесть серий.

• Сценарии уже написаны.

• Возможно, хронометраж серий будет большим.

• Съемки начнутся в октябре и могут продлиться до следующего августа.

• Даты премьеры пока нет, новый сезон может стартовать не раньше 2019 года.

• HBO разрабатывает идеи сразу пяти приквелов по миру «Игры престолов», но запустит в производство только один или два. Премьера спин-оффов состоится после финала восьмого сезона.

• Восьмой сезон будет более клишированным, нас ждет очередная порция фансервиса.

• Фанатам стоит ждать новых смертей центральных персонажей.

• Кит Харингтон обещает «кровавую баню».

• Финал сериала будет «горько-сладким».

• Джону и Дени не светит светлое будущее. Возможно, кто-то из них умрет.

• Возможно, Серсея умрет.

• Возможно, Бран — Король ночи. Но это не точно.

Что нам точно известно?

Восьмой сезон — заключительный

Несмотря на желание руководства HBO максимально растянуть свой главный хит, шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс отстояли собственную концепцию шоу и почти уложились в заявленные с самого начала 70 часов.

У Дэна с Дэвидом с самого начала был четкий план касательно продолжительности сериала. Если бы я мог, я бы заказал у них еще десять сезонов. Но чтобы получить на выходе максимально качественный продукт, мы должны прислушиваться к их мнению. Программный директор HBO Кейси Блойс

Восьмой сезон будет состоять всего из шести серий. Правда, звукооператор Пола Фэйрфилд пообещала, что серии растянутся до полутора часов. Но точный хронометраж каждого эпизода еще предстоит определить. Возможно, серии окажутся еще длиннее. «Два часа на серию кажется перебором, но это такой классный сериал, так что кто знает?» — добавил Кейси Блойс.

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Сценарии всех шести серий уже написаны, но актёры пока не получили свои копии. На HBO опасаются утечек и стремятся сохранить сюжет в тайне. Впрочем, уже сейчас в интернете можно наткнуться на несколько разных пересказов. Окажется ли хоть один из них правдивым, покажет время. Сценарий первой серии написал Дэвид Хилл, второй — Брайан Когман, а четырёх заключительных эпизодов — Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. Ну а режиссёром нескольких серий будет Мигель Сапочник, поставивший шикарную «Битву бастардов».

Съемки начнутся в октябре

В этих местах можно побывать: Места, где снимали «Игру престолов» Путеводитель для туристов по реальным замкам и старинным городам, в которых был снят сериал.

По словам Николая Костера-Вальдау (Джейме Ланнистер), съемки восьмого сезона начнутся в октябре этого года. В Северной Ирландии уже кипит подготовительная работа. Издание Hollywood Reporter полагает, что съемки продлятся до августа 2018-го. В заключительных сериях потребуется много компьютерной графики, поэтому после завершения съемочного процесса нас ждет длительный период постпродакшена. Так что премьера может переехать на начало 2019 года.

Руководители HBO не называют точных дат, но отмечают, что не торопят съемочную группу и предоставят ей время для достойного завершения сериала. Такая практика HBO не в новинку. В прошлом перерыв между сезонами их шоу затягивался аж до двух лет.

Нашей съемочной группе еще только предстоит рассчитать график съемок и определить, сколько времени уйдет на спецэффекты. Сам съемочный процесс также довольно сложен, съемки проходят на разных континентах, нам приходится учитывать множество технических аспектов. А производство спецэффектов — это вообще отдельная тема, нам тоже еще только предстоит его спланировать.

Кейси Блойс

Спин-оффы придется ждать еще дольше

Что в них будет? Спин-оффы «Игры престолов»: 5 возможных сценариев «Игра престолов» скоро закончится, но на смену ей HBO готовит пять сценариев для спин-оффов. Они пока держатся в тайне, но мы попробуем их угадать.

В HBO кипит работа сразу над пятью проектами по вселенной «Игры престолов», но, по словам Блойса, сейчас главная забота — достойное завершение основного шоу. Руководство не раскрывает детали спин-оффов, но обещает, что все они будут рассказывать о прошлом Вестероса. Сценаристы работают в тесном контакте с Джорджем Мартином. Сомнительно, что все пять проектов получат зеленый свет, но в HBO не отрицают, что могут запустить в производство сразу несколько шоу. Все зависит от идей и их реализации — на канале не хотят опускать планку, заданную «Игрой престолов».

Кейси Блойс пообещал, что премьера спин-оффа состоится даже не сразу после финала восьмого сезона.

Мы не собираемся допускать ситуации, при которой новый сериал по вселенной «Игры престолов» стартует сразу же после завершения самой «Игры престолов». Мы собираемся устроить достойные проводы детищу Дэна и Дэвида и не хотим отвлекать внимание зрителей и прессы на другие проекты.

Чего ждать от сюжета?

Больше спойлеров! В Сеть утёк сюжет первой серии финального сезона «Игры престолов»! Почти все сюжетные линии сойдутся воедино, герои объединят усилия перед решающим сражением с Королём Ночи.

Хеппи-энда не будет

Джордж Мартин никогда не раскрывал детали концовки «Песни льда и пламени», но предупредил, что финал саги будет «горько-сладким». А значит, далеко не все персонажи переживут восьмой сезон. Понимают это и актеры. Например, Кит Харингтон (Джон Сноу) прямо пообещал зрителям «кровавую баню»:

Фишка в том, что в шоу осталось не так-то много героев, так что зрители должны были уже привыкнуть к тому, с какой скоростью сценаристы расправляются с персонажами. Я бы рекомендовал фанатам приготовиться к тому, что в следующем сезоне шоу наберет былую форму и прикончит всех центральных героев. Они должны умереть, и довольно быстро. Думаю, нашим героям придется расплачиваться за то, что они так легко ускользали от смерти в этом сезоне. Так что в следующем их ждет кровавая баня.

Возможно, в этот раз Джон Сноу действительно что-то знает.

В то же время Харингтон отметил еще одну важную особенность сериала. В этом сезоне персонажи «Игры престолов» действительно чаще избегали верной смерти, чем раньше. Похоже, что, лишившись первоисточника в виде книг Джорджа Мартина и имея лишь общие очертания грядущего финала, сценаристы не смогли отказать себе в удовольствии спрятаться за привычными жанровыми клише.

В начале сериала никто из героев не был застрахован от внезапной смерти, относительным иммунитетом обладали лишь самые хитрые, осторожные и изворотливые интриганы типа Мизинца. В последних сезонах шоу отдельные персонажи (читай — Джон Сноу) облачились в такой толстый слой сюжетной брони, что переживают даже самые самоубийственные приключения. Если бы сериал придерживался духа книг, никто из «отряда самоубийц имени Сноу» не пережил бы путешествия за Стену, а сам Джон погиб бы как минимум трижды в течение одной Битвы бастардов.

Сейчас сценаристы начали придерживаться самых очевидных сюжетных ходов. А судя по последним сериям, они не могут отказать себе в удовольствии подбросить пороха в костер фанатских теорий. Мечты Тормунда о Бриенне, встреча двух Клиганов («клиганбол»), встреча Джейме и Бриенны — в седьмом сезоне столько фансервиса, что не стоит удивляться, если в финале Королем ночи, в соответствии с популярной теорией, окажется Бран.

Правда, в финале сценаристам всё равно придется ориентироваться на сюжетные наработки Джорджа Мартина. А значит, кому-то придется умереть.

Джону и Дени не светит «долго и счастливо»

В финале седьмого сезона Джон и Дени поддались взаимному влечению и переспали, но их будущее не выглядит безоблачным. Во-первых, уже в начале следующего сезона Джон должен узнать правду о своем происхождении и понять, что возлюбил собственную тётю. Дейенерис так или иначе узнает об этом вскоре после любовника, но в текущих обстоятельствах вопрос инцеста будет не главной их проблемой. Семь сезонов все поступки Дени объяснялись тем, что она законная наследница Железного трона. Но если происхождение Джона будет доказано, именно он станет первым в очереди на корону, а претензии Дени пойдут дракону под хвост. Как отреагирует королева на такое откровение — вопрос открытый.

Но даже если герои переживут «воссоединение семьи» и примирятся, вряд ли до конца сезона доживут оба. Против этого говорит легенда об Азоре Ахае. Согласно преданию, Азор в прошлом побеждал Великого Иного, но для этого ему понадобилось пронзить мечом сердце своей возлюбленной. Если история повторится и кто-то из пары Джон-Дени окажется реинкарнацией Азора Ахая, возможно, ему (или ей) снова придется принести в жертву свою половинку.

Победа над Королем ночи не станет финалом

Принцип победы над Белыми ходоками уже был озвучен в седьмом сезоне: если убить Ходока, все воскрешённые им мертвецы моментально превращаются в прах. Логично предположить, что, если убить Короля ночи, в прах обратится всё войско.

Но с победой над армией ночи проблемы Джона и остальных героев никуда не денутся. Ведь пока Джон, Дейенерис и остальные будут сражаться за будущее всего мира на севере, корабли Эурона Грейджоя перевезут в Вестерос наемников из отряда Золотых мечей, которые укрепят зашатавшийся под Серсеей Железный трон. А значит, героям придется решать проблему с королевой, и тогда…

Серсея умрет

Пророчество Мэгги-лягушки предельно четко: Серсея станет женой короля, у мужа будет шестнадцать детей, а у нее только трое, она похоронит всех троих, а затем у неё на горле сомкнутся руки валонкара — младшего брата. Серсея похоронила всех детей, оба брата младше неё, и в финале у обоих будут поводы придушить сестру. И тогда Железный трон снова станет вакантным. Если, конечно, выстоит, ведь среди фанатов ходит теория, что…

Железный трон не устоит

Согласно популярной фанатской теории, в финале Железный трон будет расплавлен, что ознаменует начало новой эры в истории Семи королевств.

Бран полетит

В четвертом сезоне Трехглазый ворон пообещал, что Бран больше не сможет ходить, но научится летать. Поскольку левитации в мире Вестероса не обнаружено, Бран сможет взлететь одним из двух способов: или оседлать одного из драконов Дейенерис, или вселиться в него. Пока что Бран находится в Винтерфелле, и именно туда направляются Джон с Дени, так что всё идет к этому. А заодно, судя по всему, нас ждёт…

Битва драконов

У Короля ночи теперь есть дракон, и двум живым братьям придется с ним расправиться.

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До премьеры восьмого сезона еще море времени. Но через месяц начинаются съемки, и хакерская угроза никуда не делась. А значит, при желании мы сможем скоротать время до финала «Игры престолов» за просмотром сливов, утечек и репортажей со съемочной площадки. В любом случае, нас ждет много новостей. И некоторые из них даже будут правдивыми!