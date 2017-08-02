31 июля стало известно, что хакеры взломали серверы кабельного канала HBO и украли материалы по «Игре престолов» и прочим проектам. Теперь они закономерно начали появляться в Сети. В частности, утёк сюжет первой серии восьмого — последнего — сезона шоу. Мы публикуем его пересказ.

Событий немало, но, в основном, это многочисленные диалоги между героями, чьи сюжетные линии наконец-то объединились.

Сцена первая: показывают последствия нападения Короля ночи на Чёрный замок. Визерион-нежить сжигает как Ворон, так и мертвецов. Берик Дондаррион остаётся воевать против ходоков — вероятно, его убьют за кадром за кадром. Но перед гибелью он успевает забрать с собой ходока, который убил Эдда. Тормунд и Джендри убегают куда подальше, на фоне горит Чёрный замок.

Сцена вторая: Дейенерис, Джон, Тирион, Давос, Джорах, Бриенна, Подрик, Пёс, Миссандея, Варис и Теон прибывают в Винтерфелл. Давос замечает, что стало темнее и холоднее с тех пор, как он был здесь в последний раз. Арья рада увидеть Джона снова. Дейенерис встречает Сансу, которая почти сразу спрашивает об отношениях между Джоном и Дени. Дейенерис не отвечает. Санса не слишком-то рада возвращению Джона, да ещё и в компании Матери драконов. Джон замечает её недовольство, и они заводят об этом разговор. Санса рассказывает о смерти Мизинца и о том, что он всё это время был предателем прямо у них под носом. Она говорит, что не стоит доверять Серсее, которая якобы отправит свою армию на помощь Винтерфеллу.

Затем показывают разговор Арьи и Пса: девочка не сожалеет о том, что оставила Пса умирать. На это Пёс замечает, что ей стоило сразу его убить, особенно после того, что он видел за Стеной.

Сцена третья: Эурон приплывает в Королевскую гавань вместе с Золотыми мечами и встречается с Серсеей в тронном зале. Королева благодарит его за появление вместе с армией наёмников. Серсея повелевает Эурону захватить Штормовой предел. Она считает, что крепость может выдержать долгую осаду мертвецов.

Позже ночью Эурон и Серсея занимаются сексом. Эурон отпускает шутки про её брата, это раздражает Серсею, и она выгоняет Эурона, больше не желая его видеть в своей постели. Эурон говорит, что хочет быть её королём, но, видимо, этому не суждено сбыться.

Следующий кадр — уже на корабле. Там Эурон разговаривает с Ярой. Яра замечает, что на самом деле Эурон вовсе не желает быть королём или мужем Серсеи. Он усмехается и говорит, что его хорошие друзья из Браавоса скоро обо всём позаботятся.

Сцена четвёртая: Дейенерис, Джон, Санса, Тирион, Давос, Миссандея, Сэм, Варис, лорды Севера и рыцари Долины заседают в Винтерфелле. Здесь же появляется мальчик Робин Аррен, правитель Долины, и Джон Ройс, знаменосец Арренов. Сэм встречает Джона дружескими объятиями. Лорды Севера не признают Дени своей королевой. Лианна Мормонт говорит, что никогда не обратится к ней «Ваше Величество», на что Тирион замечает, что девочка нагловата для своего возраста. Джорах заступается, говорит, что Мормонты в любом случае не отступят. Джон ждёт армию Ланнистеров, а Санса замечает, что Серсее Ланнистер доверять нельзя. На что Тирион опять встревает и замечает, что можно доверять Джейме, но Дени с этим не согласна. Позже на совете начинают обсуждать, как сражаться с армией Короля ночи. Джон предлагает заманить мертвецов в Орлиное гнездо. Робин Аррен на это соглашается.

После совета Дейенерис говорит Джону, что северяне — это «упрямые и ограниченные люди».

Сцена пятая: Теон Грейджоей приходит в богорощу Винтерфелла и размышляет о его друге Роббе. Там он встречает Брана Старка. Теон просит прощения за всё, что он совершил против дома Старк, но Бран замечает, что в этом нет нужды. Он говорит, что Теон искупил свою вину страданиями от рук Рамси Болтона и спасением Сансы. Теон интересуется, откуда Бран всё это знает, но Бран не отвечает.

В следующем кадре нам показывают, как тренируются Арья и Бриенна. Джон впечатлён боевыми навыками сестры, на что Арья вспоминает фразу Джона «я колю своих врагов острым концов» — явная отсылка к первому сезону. Джон спрашивает Арью, почему та не пришла на совет. Арья отвечает, что Санса с этим справляется лучше.

Сцена шестая: нам показывают красный храм Волантиса, куда прибывает Мелисандра. Там она встречает Кинвару и рассказывает о том, что выполнила свою роль. Она объединила огонь и лёд, она служила Джону Сноу, обещанному принцу, которого вернула к жизни. Кинвара соглашается с Мелисандрой, но говорит, что та совершила много ошибок и поэтому Мелисандре необходимо искупить свои грехи. Для этого Мелисандра должна снова отправиться на Север Вестероса. Но жрица говорит, что ей запрещено появляться на Севере. Кинвара улыбается и отвечает, что в таком случае жрице нужно как-то извлечь пользу из её наказания.

Сцена седьмая: нам показывают Бронна и Джейме Ланнистера в какой-то таверне. Джейме удивлён увидеть здесь Бронна и спрашивает, почему тот отправился за ним. Бронн отвечает, что вонючий город ему надоел и вряд ли ему там что-то перепадёт, поэтому он отправился в поисках приключений на Север. Джейме рад, что Бронн на его стороне. Бронн спрашивает, почему Джейме ушёл от женщины, которую «любил больше всего», но Джейме отмалчивается. Тогда он спрашивает, что Джейме будет делать дальше. Ланнистер собирается увести армию из Риверрана и отправиться на Север. Бронн удивляется, мол, а как же замок? Джейме отвечает, что с него не было никакого проку и поэтому будет лучше отдать Риверран Эдмуру. Похоже, Джон дождётся армии Ланнистеров.

Сцена восьмая: Тормунд и Джендри прибывают в Винтерфелл. Джон спрашивает Сансу, почему Бран не присутствовал на совете и даже не попытался с ним поговорить. Санса отвечает, что теперь Бран зовёт себя Трёхглазым вороном. Она говорит, что не стоит возлагать больших надежд на разговор с Браном. Тут появляется Сэм и говорит, что они с Браном должны Джону кое-что срочно сказать. Джон находит Брана в богороще, тот снова изучает прошлое. Джон говорит, что уже видел варгов за стеной. Сэм замечает, что Бран не просто варг, а зеленоглазый. Они рассказывают Джону о своём происхождении, чему Джон попросту не верит. Затем Бран начинает рассказывать всё, что происходило с Джоном за стеной: встречу с одичалыми, бой в Суровом доме и его смерть. Джон всё ещё не может в это поверить. Сэм замечает, что именно Джон наследник престола, а не Дейенерис Таргариен.