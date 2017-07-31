Хакеры взломали HBO и опубликовали отрывки из «Игры престолов» и других проектов

Хакеры взломали HBO и опубликовали отрывки из «Игры престолов» и других проектов

Портал Entertainment Weekly сообщает, что хакеры взломали серверы кабельного канала HBO и опубликовали отрывки из «Игры престолов» и прочих проектов. В Сеть сливают как сценарии ещё не вышедших серий, так и отдельные сцены.

Издание сообщает, что хакеры опубликовали как минимум несколько отрывков из грядущих эпизодов и один сценарий. В связи со взломом HBO подготовили внутреннее письмо для своих сотрудников:

Недавно HBO подвергся кибератаке, в результате чего неизвестные украли внутреннюю информацию. Мы немедленно начнём расследование этого случая вместе с представителями закона и компаниями, занимающихся кибербезопасностью. Защита данных имеет первостепенную важность в HBO, и мы подходим к этому со всей ответственностью.

По словам EW, в Сеть попало почти 1.5 терабайта данных. Среди них обнаружились материалы, относящиеся не только к «Игре престолов», но и к другим проектам HBO вроде «Игроки» и «Комната 104». Злоумышленники планируют и дальше публиковать украденные данные.

Утечка началась 29 июля, когда в редакцию разных изданий пришло письмо от неизвестных с таким содержанием:

Привет, человечество! Грядёт величайшая утечка киберэры. Как бы её назвать? Ох, я забыл вам сказать, она связана с HBO и «Игрой престолов». Вам посчастливилось стать первыми свидетелями произошедшего. Наслаждайтесь и расскажите всем. Тому, что справится лучше всех, мы дадим интервью. HBO падёт!

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